 “Avtovağzal” və “Xocəsən” metrostansiyalarının qarşısında avtobuslar üçün aralıq dayanacaq məntəqəsi yaradılıb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

“Avtovağzal” və “Xocəsən” metrostansiyalarının qarşısında avtobuslar üçün aralıq dayanacaq məntəqəsi yaradılıb

First News Media16:16 - Bu gün
“Avtovağzal” və “Xocəsən” metrostansiyalarının qarşısında avtobuslar üçün aralıq dayanacaq məntəqəsi yaradılıb

Sərnişinlərin ödənişsiz fəaliyyət göstərəcək “Avtovağzal” və “Xocəsən” metrostasiyalarından rahat istifadə edə bilməsi üçün AYNA tərəfindən bu stansiyalar müntəzəm marşrutlar üçün aralıq dayanacaq məntəqəsi kimi müəyyən edilib.

1news.az xəbər verir ki, bu dayanacaqlardan Bakı–Sumqayıt yolundan paytaxt istiqamətində hərəkət edən marşrutlar istifadə edəcək.

Belə ki, metronun “Avtovağzal” stansiyasının (“Piramida” tərəf) qarşısında  müntəzəm marşrutlar üçün dayanacaq məntəqəsi qruplaşdırılaraq 3 hissəyə ayrılıb və sərnişinlərin rahatlığı üçün dayanacaq məntəqəsi müvafiq nişanlarla işarələnib.

Sumqayıt şəhəri və Ceyranbatan qəsəbəsindən gələn 500, 503 və 508 nömrəli, Xırdalan şəhərindən 119 və 135 nömrəli, Masazır kəndindən 142, 525A və 525B nömrəli, Müşfiqabad qəsəbəsindən 114A və 114B nömrəli, Hökməli qəsəbəsindən 156 və 156A nömrəli, Sulutəpə qəsəbəsindən 158 nömrəli, Çiçək qəsəbəsindən 159 nömrəli, Binəqədi qəsəbəsindən 170 nömrəli və Biləcəri qəsəbəsindən gələn 83A nömrəli marşrut avtobusları  burada aralıq dayanacağı olaraq saxlayacaq.

Avtobusların yenidən Bakı-Sumqayıt yoluna rahat va maneəsiz çıxa bilməsi üçün ərazidə xüsusi hərəkət zolağı təşkil edilib.

Eyni zamanda Lökbatan qəsəbəsindən gələn 130 nömrəli və Xocəsən qəsəbəsindən gələn 102 nömrəli marşrut avtobusları üçün aralıq dayanacaq məntəqəsi metronun “Xocəsən” stansiyası təyin edilib.

Paylaş:
174

Aktual

Cəmiyyət

Bakıda iki metro stansiyasına giriş pulsuz olacaq

Cəmiyyət

Hökumət Evində yerləşən dövlət qurumları distant iş rejiminə keçir

Rəsmi

İlham Əliyevin sədrliyi ilə dağ-mədən və metallurgiya sənayesinin inkişafına dair Dövlət Proqramına dair müşavirə keçirilib - ...

Mövqe

Vahid məktəbli geyimi hansı fərqləri aradan qaldırır? - Deputat və ekspertdən açıqlama

Cəmiyyət

Azərbaycana uçuşlar həyata keçirən İran aviaşirkətlərinin reysləri dayandırılır

“Birliyin Gücü - 2026" birgə hərbi təliminin açılış mərasimi keçirilib - VİDEO

Azərbaycanda fəaliyyətinə icazə verilən plastik cərrahların sayı 50-ni ötüb

Samsung Micro RGB: yeni nəsil arxa işıqlandırma texnologiyası nə verir? - FOTO

Redaktorun seçimi

Daha az neft, daha çox pul: Körfəz müharibəsi SOCAR və qlobal neft sənayesi üçün nə vəd edir?

Azərbaycanda daşınmaz əmlak bazarında durğunluq: satışlar artmadığı halda tikinti şirkətləri qiymətləri qaldırır - TƏHLİL

Tranzitdən iqtisadi dəyərə: Azərbaycanın nəqliyyat və logistika potensialı Orta Dəhliz və Zəngəzur müstəvisində - MÜSAHİBƏ

Metroda xətlərin ayrılması, tramvayın qayıdışı, yeni yollar: Bakının nəqliyyat problemi necə həll olunacaq? – VİDEOMÜSAHİBƏ

Qatarda vəfat etdi, tanınması ölümündən sonra oldu: Cavad Mircavadovun həyat hekayəsi - FOTO - VİDEO

Sizin üçün xəbərlər

Bakıda yaşayış binasında yanğın olub

67 yaşlı kişi bıçaqlandı - Arvadı şübhəli bilinir

İki ay əvvəl Həkəri çayında boğulan 64 yaşlı kişinin meyiti tapılıb

Bazar günü hava necə olacaq? - Proqnoz açıqlandı

Son xəbərlər

Azərbaycana uçuşlar həyata keçirən İran aviaşirkətlərinin reysləri dayandırılır

Bu gün, 19:49

“Birliyin Gücü - 2026" birgə hərbi təliminin açılış mərasimi keçirilib - VİDEO

Bu gün, 17:58

Azərbaycanda fəaliyyətinə icazə verilən plastik cərrahların sayı 50-ni ötüb

Bu gün, 17:55

Samsung Micro RGB: yeni nəsil arxa işıqlandırma texnologiyası nə verir? - FOTO

Bu gün, 17:40

Hökumət Evində yerləşən dövlət qurumları distant iş rejiminə keçir

Bu gün, 17:32

Kərim Vəliyev Türkiyə nümayəndə heyəti ilə birgə təlimi müzakirə edib

Bu gün, 17:29

Xaçmazda oğurluq edən şəxs saxlanılıb

Bu gün, 17:08

ADEX 2026 və “Securex Caspian” sərgilərinə həsr olunan mətbuat konfransı keçirildi

Bu gün, 16:39

Xəzərdə 40 kiloqram narkotik satan şəxs saxlanıldı

Bu gün, 16:20

“Avtovağzal” və “Xocəsən” metrostansiyalarının qarşısında avtobuslar üçün aralıq dayanacaq məntəqəsi yaradılıb

Bu gün, 16:16

Bakıda iki metro stansiyasına giriş pulsuz olacaq

Bu gün, 16:03

Dövlət başçısı: Azərbaycanda 5 mindən çox daimi iş yeri yaradılacaq

Bu gün, 15:45

Şəmkirdə 13 il əvvəl törədilən qətlin üstü açılıb

Bu gün, 15:42

Lənkəranda evdən külli miqdarda pul oğurlanıb - FOTO

Bu gün, 15:40

Azərbaycan Mərkəzi Bankı "Rabitəbank"a icrası məcburi sərəncam verib

Bu gün, 15:12

Azərbaycan Prezidenti: Alüminium istehsalı 100 min tona çatdırılmalıdır

Bu gün, 15:11

Mikayıl Cabbarov dağ-mədən və metallurgiya sənayesi ilə bağlı əsas çağırışları açıqlayıb

Bu gün, 15:08

Prezident İlham Əliyev: Mövcud yataqların ehtiyatlarını tam dəqiqləşdirməliyik

Bu gün, 14:57

AMB “Bank of Baku”nun rəsmisini cərimələyib

Bu gün, 14:53

Mikayıl Cabbarov: Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda geoloji kəşfiyyat genişləndiriləcək

Bu gün, 14:51
Bütün xəbərlər