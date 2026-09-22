Samsung Micro RGB: yeni nəsil arxa işıqlandırma texnologiyası nə verir? - FOTO
Samsung 2026-cı ilin ən yüksək səviyyəli modellərindən biri olan Micro RGB seriyasını Azərbaycan bazarına təqdim edib. Yeni model şirkətin televizorlarında görüntü keyfiyyətini yeni səviyyəyə çıxarmaq üçün tətbiq etdiyi Micro RGB texnologiyası ilə diqqət çəkir. Micro RGB-in fərqi yalnız texniki göstəricilərlə məhdudlaşmır: Samsung bu modeldə rəng dəqiqliyi, kontrast və görüntünün emalı ilə bağlı bir sıra yeniliklər təqdim edir. Model haqqında ən çox maraq doğuran əsas suallara cavab verək.
Micro RGB texnologiyası nədir?
Ənənəvi LED televizorlarda arxa işıq əsasən ağ LED-lərlə yaradılır, rənglər isə ekranın üzərindəki filtr qatlarının köməyi ilə formalaşır. Micro RGB texnologiyasında isə qırmızı, yaşıl və mavi rənglər üçün ayrıca mikro LED-lərdən istifadə olunur. Yəni rəng yalnız filtr vasitəsilə sonradan yaradılmır — işığın öz mənbəyində formalaşır.
Micro RGB rəng dəqiqliyi və kontrastı necə təmin edir?
Micro RGB Precision Color texnologiyası rəng çalarlarını ayrıca idarə edərək daha dəqiq rəng reproduksiyasına fokuslanır. Rəngli işığın birbaşa mikro LED-lər tərəfindən yaradılması işıq səviyyələrinə daha dəqiq nəzarət etməyə imkan verir. Nəticədə həm parlaq səhnələrdə yüksək parlaqlıq, həm də qaranlıq kadrlarda dərin qara və incə rəng keçidləri təmin olunur.
Samsung Micro RGB hansı ölçülərdə təqdim olunur?
Azərbaycan bazarında Micro RGB 65, 75, 85 və 115 düym ekran ölçülərində təqdim edilir. 65 düymlük versiya kiçik və orta ölçülü otaqlar üçün, 75 düymlük model orta və böyük məkanlar üçün, 85 düymlük versiya geniş qonaq otaqları və böyük ekran təcrübəsi istəyən istifadəçilər üçün uyğun ola bilər, 115 düymlük model isə kinoteatr effekti axtaran, ən böyük ekran təcrübəsinə üstünlük verən istifadəçilər üçün nəzərdə tutulub.
Micro RGB oyun üçün uyğundurmu?
Bəli. Micro RGB-də 165 Hz yenilənmə tezliyi dəstəklənir və Motion Xcelerator texnologiyası hərəkətli səhnələrin daha hamar göstərilməsinə yönəlib. Bundan əlavə, televizorda dörd HDMI 2.1 portu var. Bu, uyğun müasir oyun konsollarını və digər cihazları birbaşa televizora qoşmağa imkan verir.
Futbol izləyənlər üçün hansı imkanlar var?
Micro RGB-də AI Football Mode rejimi təqdim olunur. Süni intellekt əsaslı bu funksiya sürətli hərəkət edən obyektlərin, o cümlədən futbol topunun daha aydın izlənməsinə və hərəkət zamanı bulanıqlığın azaldılmasına yönəlib. Bu xüsusiyyət böyük ekranda canlı idman yayımlarına baxan istifadəçilər üçün xüsusilə maraqlı ola bilər.
Aşağı keyfiyyətli videolar 4K televizorda necə görünür?
Micro RGB AI Engine Pro prosessoru və AI Upscaling Pro funksiyası görüntünü analiz edərək onu daha yüksək çözünürlüyə uyğunlaşdırır. Beləliklə, 4K ekranın üstünlüklərindən yalnız yeni 4K məzmununda deyil, daha köhnə videolara baxarkən də yararlanmaq mümkündür.
Gün ərzində günəş işığı ekrana düşürsə, görüntü necə dəyişir?
Micro RGB Glare Free ekran örtüyü ilə təchiz olunub. Onun əsas məqsədi xarici işıq mənbələrinin yaratdığı əksləri azaltmaqdır. Bu xüsusiyyət xüsusilə böyük pəncərələri olan, gün ərzində çox işıqlı olan otaqlarda televizordan istifadə edənlər üçün aktualdır.
Micro RGB-in səs sistemi hansı imkanları təqdim edir?
Televizor daxili səs sistemində Object Tracking Sound (OTS) və Dolby Atmos texnologiyalarını dəstəkləyir. OTS səsi ekrandakı obyektlərin hərəkətinə uyğun istiqamətləndirməyə, Dolby Atmos isə daha geniş və üçölçülü səs mühiti yaratmağa kömək edir. Nəticədə əlavə audio sistem olmadan da daha immersiv səs təcrübəsi əldə etmək mümkündür.
Micro RGB smart ev sisteminə qoşula bilərmi?
Bəli. 2026 versiyalı Tizen əməliyyat sistemi və Samsung Vision AI imkanları televizoru smart ev ekosisteminin bir hissəsinə çevirir. SmartThings vasitəsilə uyğun smart ev cihazlarını televizor üzərindən idarə etmək mümkündür. Bu yanaşma televizoru yalnız əyləncə cihazı deyil, evdə müxtəlif funksiyaların idarə olunduğu mərkəzi interfeyslərdən birinə çevirir.
Haradan almaq olar?
Samsung-un Azərbaycandakı seçilmiş rəsmi partnyor mağazalarından və onların onlayn platformalarından əldə edə bilərsiniz:
- Kontakt Home - https://kontakt.az/televizor-samsung-micro-rgb-mre65r85hauxpy
- Baku Electronics - https://bakuelectronics.az/mehsul/tv-samsung-mre65r85hauxpy-232349
Texniki xüsusiyyətlər
- Ekran: 65 / 75 / 85 / 115 düym, 4K, Micro RGB
- Prosessor: Micro RGB AI Engine (Pro), Vision AI
- Rəng: Micro RGB Precision Color 100, 100% BT.2020
- HDR: Micro RGB HDR (Pro), Auto HDR Remastering
- Tezlik: 165 Hz, Motion Xcelerator
- Ekran örtüyü: Glare Free
- Səs: Dolby Atmos, Object Tracking Sound, AI Sound Controller (Pro)
- Bağlantı: 4 × HDMI 2.1
- Dizayn: Infinity Air