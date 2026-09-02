Zibillərin vaxtında yığışdırılmamasından şikayət etdi, qabı yığışdırdılar
Xətai rayonunun Mehdi Mehdizadə küçəsində zibil qablarının gec-gec təmizlənməsi ilə bağlı müraciət edən bloger-urbanist Anar Əliyevin şikayəti maraqlı nəticələnib.
1news.az xəbər verir ki, “İnsan yönümlü şəhərlər” (“City4People”) layihəsinin təsisçisi Anar Əliyev bu barədə sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib.
O bildirib ki, küçədə zibil qablarının vaxtında təmizlənməməsi ilə bağlı İcra Hakimiyyətinə müraciət edib.
“Çıxış yolu belə oldu: zibil qabını sadəcə yığışdırdılar”, - deyə Anar Əliyev qeyd edib.
Məsələ ilə bağlı Xətai Rayon İcra Hakimiyyətinə sorğu ünvanlamışıq, cavab verildikdə, yazıya əlavə olunacaq.
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