 Zibillərin vaxtında yığışdırılmamasından şikayət etdi, qabı yığışdırdılar | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Zibillərin vaxtında yığışdırılmamasından şikayət etdi, qabı yığışdırdılar

Qafar Ağayev10:35 - Bu gün
Zibillərin vaxtında yığışdırılmamasından şikayət etdi, qabı yığışdırdılar

Xətai rayonunun Mehdi Mehdizadə küçəsində zibil qablarının gec-gec təmizlənməsi ilə bağlı müraciət edən bloger-urbanist Anar Əliyevin şikayəti maraqlı nəticələnib.

1news.az xəbər verir ki, “İnsan yönümlü şəhərlər” (“City4People”) layihəsinin təsisçisi Anar Əliyev bu barədə sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib.

O bildirib ki, küçədə zibil qablarının vaxtında təmizlənməməsi ilə bağlı İcra Hakimiyyətinə müraciət edib.

“Çıxış yolu belə oldu: zibil qabını sadəcə yığışdırdılar”, - deyə Anar Əliyev qeyd edib.

Məsələ ilə bağlı Xətai Rayon İcra Hakimiyyətinə sorğu ünvanlamışıq, cavab verildikdə, yazıya əlavə olunacaq.

Paylaş:
102

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev BMT-nin Azərbaycanda yeni təyin olunmuş rezident əlaqələndiricisini qəbul edib

Mövqe

“Azərbaycan bu gün həm Şərqin, həm də Qərbin ehtiyac duyduğu ölkəyə çevrilib” – MÜSAHİBƏ

Mövqe

Deputat: Bu, Azərbaycan səhiyyəsinin inkişafına hesablanmış strateji addım kimi də qiymətləndirilməlidir - MÜSAHİBƏ

Mövqe

“Mehriban Əliyevanın bu təşəbbüsü səhiyyənin gələcəyinə investisiyadır” – Deputatdan AÇIQLAMA

Cəmiyyət

Kustar üsulla hazırlanan “arıqlama çayları” aşkarlanıb − VİDEO

Lisey və gimnaziyalara qəbulun II mərhələsinin nəticələri açıqlanıb

PAŞA Holding “Holberton School Azerbaijan” məktəbinə dəstəyini davam etdirir.

5 marşrut “brutto müqavilə” sisteminə qoşulub - SİYAHI

Redaktorun seçimi

Metroda xətlərin ayrılması, tramvayın qayıdışı, yeni yollar: Bakının nəqliyyat problemi necə həll olunacaq? – VİDEOMÜSAHİBƏ

Qatarda vəfat etdi, tanınması ölümündən sonra oldu: Cavad Mircavadovun həyat hekayəsi - FOTO - VİDEO

“Kütləvi dezinformasiya silahı”: CNN ABŞ məhkəməsində Bakı qarşısında cavab verəcək

FIFA sazişinin uğursuzluğu varlı Avropa ilə inkişaf etməkdə olan ölkələr arasındakı parçalanmanı üzə çıxardı

Bank of Baku: borc hesabına artım, əriyən kredit gəlirliliyi və səhmdarlara artan ödənişlər

Sizin üçün xəbərlər

Vüsal Şilderin qətli: Cinayəti təşkil etməkdə təqsirləndirilən şəxsin işi 13 il sonra məhkəməyə göndərildi - TƏFƏRRÜAT

Cəbrayılın iki kəndində yeni sakinlərə evlərinin açarları verilib - YENİLƏNİB

Xədicə cəmi 11 aylıqdır, amma ağır xəstəliklə mübarizə aparır - YARDIM ÇAĞIRIŞI

Bakı Qızlar Universitetinin tələbələri köçürülüb

Son xəbərlər

Nərminə Mustafayeva etimadnaməsinin surətini Latviya XİN-ə təqdim edib

Bu gün, 18:00

Kustar üsulla hazırlanan “arıqlama çayları” aşkarlanıb − VİDEO

Bu gün, 17:49

Lisey və gimnaziyalara qəbulun II mərhələsinin nəticələri açıqlanıb

Bu gün, 17:45

“Azərbaycan bu gün həm Şərqin, həm də Qərbin ehtiyac duyduğu ölkəyə çevrilib” – MÜSAHİBƏ

Bu gün, 17:36

PAŞA Holding “Holberton School Azerbaijan” məktəbinə dəstəyini davam etdirir.

Bu gün, 17:35

Niderland səfirliyi ölkə vətəndaşının Şəkidə xilas edilməsinə görə Azərbaycana təşəkkür edib

Bu gün, 17:15

Azərbaycan və Türkmənistan viza rejiminin sadələşdirilməsini müzakirə edib

Bu gün, 16:56

5 marşrut “brutto müqavilə” sisteminə qoşulub - SİYAHI

Bu gün, 16:39

Əməliyyat keçirildi: Dövlət Agentliyinin adından istifadə edənlər yaxalandı - VİDEO

Bu gün, 16:01

“Çevik”ə hücum oldu - Saxlanılan var

Bu gün, 15:49

Deputat: Bu, Azərbaycan səhiyyəsinin inkişafına hesablanmış strateji addım kimi də qiymətləndirilməlidir - MÜSAHİBƏ

Bu gün, 15:46

"İçərişəhər" Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsinin Nizamnaməsində dəyişiklik edilib

Bu gün, 15:13

Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu: Qlobal investorlar üçün strateji platforma

Bu gün, 15:10

“Mehriban Əliyevanın bu təşəbbüsü səhiyyənin gələcəyinə investisiyadır” – Deputatdan AÇIQLAMA

Bu gün, 15:03

ADY-dən xəbərdarlıq: Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına saxta biletlər satılır

Bu gün, 14:58

Deputat: Bu, təkcə əməkhaqqının artırılması deyil, həm də həkim əməyinə və peşəkarlığına verilən qiymətdir

Bu gün, 14:45

İlham Əliyev BMT-nin Azərbaycanda yeni təyin olunmuş rezident əlaqələndiricisini qəbul edib

Bu gün, 14:30

Prezident Çinin Baş prokurorunu qəbul edib

Bu gün, 14:02

İlham Əliyev müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırışla bağlı Sərəncam imzalayıb

Bu gün, 13:56

Dövlət qurumlarının adından edilən zənglərə aldanmayın, təcilidir - DİN çağırış edir

Bu gün, 13:53
Bütün xəbərlər