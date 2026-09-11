Azərbaycanın minifutbol klublarının Çempionlar Liqasındakı rəqibləri bəlli olub
Minifutbol üzrə Çempionlar Liqasında mübarizə aparacaq Azərbaycan komandalarının qrup mərhələsindəki rəqibləri bəlli olub.
1news.az xəbər verir ki, "Birbaşa Bakı" E qrupunda "Real Çoholiks" (Slovakiya), "Çikaqo Bandur" (Macarıstan) və "Ardeleni" (İngiltərə) kollektivləri ilə mübarizə aparacaq.
"Aznur" F qrupunda "The Private Rooftop" (Macarıstan), "Sokil" (Polşa) və "Bukovina Badeuti" (İngiltərə) ilə münasibətlərə aydınlıq gətirəcək.
"Zirə" isə G qrupunda "Qrupo Roxu" (İspaniya), "Hanspaulka" (Çexiya) və "Krayina" (Bosniya və Herseqovina) ilə üz-üzə gələcək.
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