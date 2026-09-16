 FHN cəzaçəkmə müəssisəsində təlim keçirib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

FHN cəzaçəkmə müəssisəsində təlim keçirib

First News Media10:19 - Bu gün
FHN cəzaçəkmə müəssisəsində təlim keçirib

Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN) Ədliyyə Nazirliyinin Penitensiar xidmətinin 15 saylı cəzaçəkmə müəssisəsində birgə təlim keçirib.

Bu barədə 1news.az-a FHN-dən məlumat verilib.

Bildirilib ki, təlimə FHN-in Dövlət Yanğın Nəzarəti və Dövlət Yanğından Mühafizə xidmətlərinin və Ədliyyə Nazirliyinin Penitensiar xidmətinin müvafiq canlı qüvvə və texnikası cəlb edilib.

Təlimin keçirilməsində məqsəd Penitensiar xidmətin əməkdaşlarına fövqəladə hallar, o cümlədən yanğınlarla bağlı davranış qaydalarının aşılanması, bu kimi müəssisələrdə yanğın zamanı yanğından mühafizə bölmələrinin fəaliyyətinin daha da təkmilləşdirilməsi və xilasetmə üzrə şəxsi heyətin peşəkar bacarıqlarının artırılması olub.

Tədbirin nəzəri hissəsində FHN-in əməkdaşları fövqəladə hallar, o cümlədən yanğınlar zamanı zəruri davranış qaydaları və təxliyə tədbirləri barədə ətraflı məlumat veriblər. Həmçinin, təlim iştirakçılarına ilkin yanğınsöndürmə vasitələrindən istifadə qaydaları əyani şəkildə nümayiş etdirilib, suallar cavablandırılıb.

Təlimin praktiki hissəsində müəssisə ərazisində şərti yanğınla əlaqədar "Həyəcan" siqnalı verildikdən sonra müəssisə əməkdaşları tərəfindən "yanğına ilkin müdaxilə edilib", yanğından mühafizə bölmələri isə operativ qaydada hadisə yerinə çataraq, müəssisədə saxlanılan şəxslərin "təhlükəli ərazidən" təxliyə edilməsi, "yanğın" yerində çevik kəşfiyyatın aparılması və "yanğının söndürülməsi" əməliyyatlarını yerinə yetiriblər.

Uğurla keçən təlimdən sonra əldə edilmiş nəticələr müzakirə olunub, müvafiq tapşırıqlar verilib və müəssisənin yanğın təhlükəsizliyinə məsul əməkdaşlarına maarifləndirici materiallar təqdim olunub.

 

Paylaş:
55

Aktual

İqtisadiyyat

Azərbaycan neftinin qiyməti 128 dolları keçib

Cəmiyyət

Zakir Həsənov 13-cü Pekin Syanşan Forumunda iştirak edib - FOTO

Siyasət

Hikmət Hacıyev Ərəb Media Forumunda iştirak edib

Siyasət

İlham Əliyev: Avropa Parlamenti rüşvətxorlar yuvasıdır

Cəmiyyət

Şəhərin tam mərkəzində mənzil almaq istəyənlər üçün əla fürsət - FOTO - VİDEO

Süni intellekt dövründə gənclər təcrübəni harada qazanacaq?

Bakıda və rayonlarda 3 avtomat, 6 tüfəng aşkarlanıb

Zakir Həsənov 13-cü Pekin Syanşan Forumunda iştirak edib - FOTO

Redaktorun seçimi

Azərbaycanda daşınmaz əmlak bazarında durğunluq: satışlar artmadığı halda tikinti şirkətləri qiymətləri qaldırır - TƏHLİL

Tranzitdən iqtisadi dəyərə: Azərbaycanın nəqliyyat və logistika potensialı Orta Dəhliz və Zəngəzur müstəvisində - MÜSAHİBƏ

Metroda xətlərin ayrılması, tramvayın qayıdışı, yeni yollar: Bakının nəqliyyat problemi necə həll olunacaq? – VİDEOMÜSAHİBƏ

Qatarda vəfat etdi, tanınması ölümündən sonra oldu: Cavad Mircavadovun həyat hekayəsi - FOTO - VİDEO

“Kütləvi dezinformasiya silahı”: CNN ABŞ məhkəməsində Bakı qarşısında cavab verəcək

Sizin üçün xəbərlər

Metroda xətlərin ayrılmasına görə daha bir ekspres marşrutu fəaliyyətə başlayır - XƏRİTƏ

Xırdalan–Bakı qatarlarının hərəkət vaxtı qısaldılır, yeni reyslər əlavə olunur - YENİLİKLƏR

Sabahın havası AÇIQLANDI

Qara dənizdə yük gəmisi dron hücumuna məruz qalıb, iki Azərbaycan vətəndaşı ölüb

Son xəbərlər

Şəhərin tam mərkəzində mənzil almaq istəyənlər üçün əla fürsət - FOTO - VİDEO

Bu gün, 11:00

Süni intellekt dövründə gənclər təcrübəni harada qazanacaq?

Bu gün, 10:55

Bakıda və rayonlarda 3 avtomat, 6 tüfəng aşkarlanıb

Bu gün, 10:49

Zakir Həsənov 13-cü Pekin Syanşan Forumunda iştirak edib - FOTO

Bu gün, 10:40

30 gün, 30 000 kilometr: JAECOO J8 SHS Azərbaycanda canlı yayımda sınaqdan keçdi

Bu gün, 10:36

Yük maşını aşdı, toyuqlar yola səpələndi – VİDEO

Bu gün, 10:30

FHN cəzaçəkmə müəssisəsində təlim keçirib

Bu gün, 10:19

Çinə giriş-çıxış çətinləşdi: Yeni qaydaları pozanlar üçün böyük CƏRİMƏ

Bu gün, 09:59

Oman sahillərində neft tankeri vuruldu: 23 nəfər təxliyə edildi

Bu gün, 09:41

Azərbaycan neftinin qiyməti 128 dolları keçib

Bu gün, 09:36

ABŞ-də jurnalistləri daşıyan helikopter qəzaya uğradı: ölən və yaralananlar var

Bu gün, 09:30

Bakıda tarixi-dini abidələrin qorunması mövzusunda konfrans keçiriləcək

Bu gün, 09:20

AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Bu gün, 09:20

Suriyada kütləvi etirazlar davam edir

Bu gün, 08:55

Hikmət Hacıyev Ərəb Media Forumunda iştirak edib

Bu gün, 08:53

Göygöldə avtomobil yoldan çıxaraq aşıb, xəsarət alanlar var

Bu gün, 08:51

Paytaxt yollarında ənənəvi mənzərə: Səhər saatlarında hərəkət çətinləşib

Bu gün, 08:48

Kürəkənini öldürən ata və qızına hökm oxundu

15 / 09 / 2026, 17:45

Allahşükür Paşazadə Prezident İlham Əliyevə təşəkkür edib

15 / 09 / 2026, 17:45

Xırdalanda evdə partlayış olub, 1 nəfər ölüb

15 / 09 / 2026, 17:23
Bütün xəbərlər