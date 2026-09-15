Kürəkənini öldürən ata və qızına hökm oxundu
Kürəkənini öldürməkdə ittiham olunan ata və qızının cinayət işi üzrə məhkəmə araşdırması başa çatıb.
1news.az “Qafqazinfo”ya istinadən xəbər verir ki, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində keçirilən son iclasda hökm oxunub.
Hökmə əsasən, Nəcəf Qafarov 19 il, qızı Nuranə Məhərrəmova 14 il 6 ay azadlıqdan məhrum edilib.
Onlar ikisi də xüsusi amansızlıqla adam öldürməkdə təqsirli biliniblər.
Qeyd edək ki, hadisə ötən ilin yazında Biləcəri qəsəbəsində baş verib. Ata və qızı sonuncunun həyat yoldaşı Ədil Məhərrəmovu kəsici-deşici alətlə öldürüblər.
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