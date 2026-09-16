 Şəhərin tam mərkəzində mənzil almaq istəyənlər üçün əla fürsət - FOTO - VİDEO | 1news.az | Xəbərlər
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Cəmiyyət

Şəhərin tam mərkəzində mənzil almaq istəyənlər üçün əla fürsət - FOTO - VİDEO

First News Media11:00 - Bu gün
Şəhərin tam mərkəzində mənzil almaq istəyənlər üçün əla fürsət - FOTO - VİDEO

Layihədə artıq mənzillər satışa çıxarılıb.

Fərqli planlaşdırma və sahə seçimləri sayəsində hər kəs öz büdcəsinə və ehtiyacına uyğun mənzil tapa bilər. Lux residence müasir memarlığı, keyfiyyətli tikintisi və geniş seçim imkanları ilə rahat yaşayış üçün ideal layihələrdən biridir.

Müasir yaşayışın rahatlığını biznes üçün əlverişli imkanlarla bir arada kəşf edin. "Lux Residence" yalnız yaşayış üçün deyil, müxtəlif fəaliyyət sahələrinə uyğun kommersiya obyektləri ilə biznesiniz üçün də əlverişli seçimdir. Mağaza, ofis, salon, klinika, kafe, tədris mərkəzi və digər fəaliyyətlər üçün müxtəlif ölçülü obyektlər arasından sizə uyğun məkanı seçin.

Lux Residence-də:
* Yaşayış və kommersiya sahələri
* Müxtəlif ölçülü obyektlər
* Satış və icarə imkanları
* Əlverişli lokasiya
* Geniş parkinq
* Rahat giriş-çıxış
* Müasir infrastruktur

Yaşamaq üçün rahatlıq, biznes üçün doğru ünvan — "Lux Residence"

📞 +994 (50) 809 00 88
📞 +994 (50) 700 00 88
📩 [[email protected]](mailto:[email protected])

📍 Ə. Ələkbərov, M. Müşfiq, S. Dağlı və İ. Qutqaşınlı küçələrinin kəsişməsi
Space TV-nin arxası, Elmlər metrosu yaxınlığı

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