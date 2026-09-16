 Göygöldə avtomobil yoldan çıxaraq aşıb, xəsarət alanlar var | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Göygöldə avtomobil yoldan çıxaraq aşıb, xəsarət alanlar var

First News Media08:51 - Bu gün
Göygöldə avtomobil yoldan çıxaraq aşıb, xəsarət alanlar var

Göygöldə yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

1news.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə Bakı-Qazax magistral yolunun rayon ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb.

Hərəkətdə olan “Chevrolet” markalı minik avtomobili idarəetmədən çıxaraq yoldan kənara aşıb.

Qəza nəticəsində 3 nəfər – 2005-ci il təvəllüdlü A.Rzaxanova, 1994-cü il təvəllüdlü G.Quluzadə və 1991-ci il təvəllüdlü T.Babazadə xəsarət alıb.

Yaralılar xəstəxanaya yerləşdirilib. Onların vəziyyətlərinin kafi olduğu bildirilir.

Hadisə yerinə polis əməkdaşları cəlb olunub.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

Paylaş:
109

Aktual

İqtisadiyyat

Azərbaycan neftinin qiyməti 128 dolları keçib

Cəmiyyət

Zakir Həsənov 13-cü Pekin Syanşan Forumunda iştirak edib - FOTO

Siyasət

Hikmət Hacıyev Ərəb Media Forumunda iştirak edib

Siyasət

İlham Əliyev: Avropa Parlamenti rüşvətxorlar yuvasıdır

Cəmiyyət

Süni intellekt dövründə gənclər təcrübəni harada qazanacaq?

Bakıda və rayonlarda 3 avtomat, 6 tüfəng aşkarlanıb

Zakir Həsənov 13-cü Pekin Syanşan Forumunda iştirak edib - FOTO

Yük maşını aşdı, toyuqlar yola səpələndi – VİDEO

Redaktorun seçimi

Azərbaycanda daşınmaz əmlak bazarında durğunluq: satışlar artmadığı halda tikinti şirkətləri qiymətləri qaldırır - TƏHLİL

Tranzitdən iqtisadi dəyərə: Azərbaycanın nəqliyyat və logistika potensialı Orta Dəhliz və Zəngəzur müstəvisində - MÜSAHİBƏ

Metroda xətlərin ayrılması, tramvayın qayıdışı, yeni yollar: Bakının nəqliyyat problemi necə həll olunacaq? – VİDEOMÜSAHİBƏ

Qatarda vəfat etdi, tanınması ölümündən sonra oldu: Cavad Mircavadovun həyat hekayəsi - FOTO - VİDEO

“Kütləvi dezinformasiya silahı”: CNN ABŞ məhkəməsində Bakı qarşısında cavab verəcək

Sizin üçün xəbərlər

Sabah Bakıda yağış gözlənilir - PROQNOZ

Xırdalan–Bakı qatarlarının hərəkət vaxtı qısaldılır, yeni reyslər əlavə olunur - YENİLİKLƏR

Azərbaycanda fəaliyyətinə icazə verilən heyvan bazarlarının sayı 20-yə çatıb

Metroda xətlərin ayrılmasına görə daha bir ekspres marşrutu fəaliyyətə başlayır - XƏRİTƏ

Son xəbərlər

Süni intellekt dövründə gənclər təcrübəni harada qazanacaq?

Bu gün, 10:55

Bakıda və rayonlarda 3 avtomat, 6 tüfəng aşkarlanıb

Bu gün, 10:49

Zakir Həsənov 13-cü Pekin Syanşan Forumunda iştirak edib - FOTO

Bu gün, 10:40

30 gün, 30 000 kilometr: JAECOO J8 SHS Azərbaycanda canlı yayımda sınaqdan keçdi

Bu gün, 10:36

Yük maşını aşdı, toyuqlar yola səpələndi – VİDEO

Bu gün, 10:30

FHN cəzaçəkmə müəssisəsində təlim keçirib

Bu gün, 10:19

Çinə giriş-çıxış çətinləşdi: Yeni qaydaları pozanlar üçün böyük CƏRİMƏ

Bu gün, 09:59

Oman sahillərində neft tankeri vuruldu: 23 nəfər təxliyə edildi

Bu gün, 09:41

Azərbaycan neftinin qiyməti 128 dolları keçib

Bu gün, 09:36

ABŞ-də jurnalistləri daşıyan helikopter qəzaya uğradı: ölən və yaralananlar var

Bu gün, 09:30

Bakıda tarixi-dini abidələrin qorunması mövzusunda konfrans keçiriləcək

Bu gün, 09:20

AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Bu gün, 09:20

Suriyada kütləvi etirazlar davam edir

Bu gün, 08:55

Hikmət Hacıyev Ərəb Media Forumunda iştirak edib

Bu gün, 08:53

Göygöldə avtomobil yoldan çıxaraq aşıb, xəsarət alanlar var

Bu gün, 08:51

Paytaxt yollarında ənənəvi mənzərə: Səhər saatlarında hərəkət çətinləşib

Bu gün, 08:48

Kürəkənini öldürən ata və qızına hökm oxundu

15 / 09 / 2026, 17:45

Allahşükür Paşazadə Prezident İlham Əliyevə təşəkkür edib

15 / 09 / 2026, 17:45

Xırdalanda evdə partlayış olub, 1 nəfər ölüb

15 / 09 / 2026, 17:23

Sabirabadda körpə ölü doğulub - YENİLƏNİB

15 / 09 / 2026, 17:19
Bütün xəbərlər