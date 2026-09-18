 Aras Bulut İynemli və daha 15 məşhur narkotik əməliyyatında saxlanılıb | 1news.az | Xəbərlər
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Aras Bulut İynemli və daha 15 məşhur narkotik əməliyyatında saxlanılıb

First News Media10:06 - Bu gün
Aras Bulut İynemli və daha 15 məşhur narkotik əməliyyatında saxlanılıb

Türkiyədə aralarında aktyorlar Aras Bulut İynemli, Melis Sezen, keçmiş futbolçu Hasan Şaş və reper Sefo da olmaqla 18 şübhəli barəsində saxlanılma qərarı verilib.

1news.az Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir ki, İstanbul İl Jandarma Komandanlığının əməkdaşları Bakırköy Baş Prokurorluğunun apardığı narkotik araşdırması çərçivəsində cümə günü səhər saatlarında çoxsaylı ünvanda eyni vaxtda əməliyyat keçirib.

18 nəfər barəsində saxlanılma qərarı verilib. Onlardan 16-nın saxlanıldığı, 2 nəfərin isə hələlik tapılmadığı bildirilir.

Saxlanılanlar arasında aktyor Aras Bulut İynemli, Melis Sezen, keçmiş futbolçu Hasan Şaş və reper Seyfullah Sağır (Sefo) da var.

Saxlanılma qərarı verilən şəxslərin siyahısı belədir:

Aras Bulut İynemli

Seyfullah Sağır (Sefo)

Melis Sezen

Nilperi Şahinkaya

Hande Demir

Hasan Şaş

Melis İşiten

Yeliz Yeşilçimen

Anıl Durmuş

Hazal Filiz Küçükköse

Volkan Akçıray

Zeynep Akçıray

Eda Güzelcik

Sezer Çakır

Sayat Zurnacı

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