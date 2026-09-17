Ceyhun Bayramov: Azərbaycan TRACECA çərçivəsində əməkdaşlığa xüsusi önəm verir
Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov TRACECA Hökumətlərarası Komissiyasının Daimi Katibliyinin baş katibi Casurbek Çoriyevi qəbul edib.
1news.az xəbər verir ki, bu barədə XİN məlumat yayıb.
Qeyd edilib ki, görüşdə Azərbaycan ilə TRACECA arasında əməkdaşlığın cari vəziyyəti və inkişaf perspektivləri, eləcə də regionda nəqliyyat və kommunikasiya əlaqələrinin genişləndirilməsi məsələləri müzakirə olunub.
Nazir Azərbaycanın TRACECA çərçivəsində əməkdaşlığa xüsusi önəm verdiyini, Azərbaycanın Avropa ilə Asiya arasında nəqliyyat bağlantılarının inkişafında fəal rol oynadığını qeyd edib. Bu çərçivədə, Azərbaycanın əlverişli coğrafi mövqeyinin, müasir nəqliyyat infrastrukturunun, tranzit imkanlarının səmərəli və dayanıqlı inkişafa mühüm töhfə verdiyi bildirilib.
Azərbaycanın təşəbbüsü və səyləri nəticəsində nəqliyyat infrastrukturunun inkişafı, Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanının imkanlarının genişləndirilməsi, dəmir yolu və avtomobil nəqliyyatı bağlantılarının təkmilləşdirilməsi istiqamətində görülən işlər barədə məlumat verilib.
Orta Dəhlizin potensialının daha da artırılması, marşrut üzrə yükdaşımaların həcminin genişləndirilməsi, tranzit prosedurlarının sadələşdirilməsi və rəqəmsallaşdırılması, habelə iştirakçı ölkələr arasında koordinasiyanın gücləndirilməsinin vacibliyi vurğulanıb.
Tərəflər həmçinin regional nəqliyyat bağlantılarının inkişafı imkanları, eləcə də digər qarşılıqlı maraq doğuran mövzularda fikir mübadiləsi aparıblar.