İran ABŞ-yə məxsus PUA-nı vurdu
İran ABŞ-yə məxsus MQ-1 tipli pilotsuz uçuş aparatını (PUA) vurduğunu açıqlayıb.
1news.az xarici KİV-lərə istinadən xəbər verir ki, bu barədə İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun (SEPAH) açıqlamasında bildirilib.
Məlumata görə, ABŞ-yə məxsus PUA Hörmüz boğazı üzərində İran hava məkanını pozduğu üçün vurulub.
İran tərəfi vurulan pilotsuz uçuş aparatının MQ-1 tipli olduğunu açıqlayıb. Hadisənin İranın hava məkanına müdaxilə iddiası ilə bağlı olduğu bildirilib.
ABŞ tərəfindən hadisə ilə bağlı açıqlama verilib-verilmədiyi barədə məlumat qeyd olunmayıb.
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