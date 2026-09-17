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İran ABŞ-yə məxsus PUA-nı vurdu

First News Media17:57 - Bu gün
İran ABŞ-yə məxsus PUA-nı vurdu

İran ABŞ-yə məxsus MQ-1 tipli pilotsuz uçuş aparatını (PUA) vurduğunu açıqlayıb.

1news.az xarici KİV-lərə istinadən xəbər verir ki, bu barədə İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun (SEPAH) açıqlamasında bildirilib.

Məlumata görə, ABŞ-yə məxsus PUA Hörmüz boğazı üzərində İran hava məkanını pozduğu üçün vurulub.

İran tərəfi vurulan pilotsuz uçuş aparatının MQ-1 tipli olduğunu açıqlayıb. Hadisənin İranın hava məkanına müdaxilə iddiası ilə bağlı olduğu bildirilib.

ABŞ tərəfindən hadisə ilə bağlı açıqlama verilib-verilmədiyi barədə məlumat qeyd olunmayıb.

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