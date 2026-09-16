 Putinə Konstantinovka ilə bağlı məruzə edən general Ukraynada öldü | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Dünya

Putinə Konstantinovka ilə bağlı məruzə edən general Ukraynada öldü

Qafar Ağayev13:33 - Bu gün
Putinə Konstantinovka ilə bağlı məruzə edən general Ukraynada öldü

Rusiyanın general-mayoru Anton Qrunis Ukraynada ölüb.

1news.az Rusiya KİV-lərinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Silahlı Qüvvələrinin Baş Hərbi-Siyasi İdarəsinin rəis müavini, “Axmat” xüsusi təyinatlılarının komandiri Apti Alaudinov açıqlama verib.

Onun sözlərinə görə, Anton Qrunis Rusiya ordusunun 4-cü əlahiddə qvardiya motoatıcı briqadasına rəhbərlik edib.

Qrunisin komandiri olduğu briqadanın hərbçiləri Ukraynanın Konstantinovka şəhərinin ələ keçirilməsində iştirak edib. Rusiya tərəfi şəhər üzərində nəzarətin iyulun 3-də təmin edildiyini açıqlayıb. Bundan sonra Qrunis Rusiya Prezidenti Vladimir Putinə Konstantinovkanın ələ keçirilməsi ilə bağlı məruzə edib.

Avqust ayında Anton Qrunisə Rusiyanın ən yüksək fəxri adlarından biri olan “Rusiya Qəhrəmanı” adı verilib. O, bu ada hərbi xidmət zamanı göstərdiyi “igidlik və qəhrəmanlığa görə” layiq görülüb.

Qrunisə general-mayor hərbi rütbəsi 2024-cü ilin mayında verilib.

Rusiya mediasının məlumatına görə, Vladimir Putin daha əvvəl çıxışlarından birində adını açıqlamadığı briqada komandirindən danışarkən məhz Qrunisi nəzərdə tutub. Putin həmin hərbçinin Kazanda doğulduğunu və “əla döyüşdüyünü” bildirib.

Anton Qrunisin hansı şəraitdə və hansı səbəbdən öldüyü olduğu barədə məlumat açıqlanmayıb.

Paylaş:
122

Aktual

Mövqe

Azərbaycanın yaratdığı yeni reallıq: Diplomatların səfəri niyə Ermənistanda əks-sədaya səbəb oldu? - ŞƏRH

Rəsmi

Ülvi Quliyev "Şöhrət" ordeni ilə təltif edilib

Cəmiyyət

Azərbaycanda internet tarifləri artırılır - Minimum 25 manat olacaq

Rəsmi

Prezidentin sosial şəbəkə hesablarında “Qobustan” GES-in açılışı ilə bağlı paylaşım edilib

Dünya

Putinə Konstantinovka ilə bağlı məruzə edən general Ukraynada öldü

İran müharibəsinin ABŞ-yə maliyyə yükü AÇIQLANDI: milyardlarla dollar

Çinə giriş-çıxış çətinləşdi: Yeni qaydaları pozanlar üçün böyük CƏRİMƏ

Oman sahillərində neft tankeri vuruldu: 23 nəfər təxliyə edildi

Redaktorun seçimi

Azərbaycanda daşınmaz əmlak bazarında durğunluq: satışlar artmadığı halda tikinti şirkətləri qiymətləri qaldırır - TƏHLİL

Tranzitdən iqtisadi dəyərə: Azərbaycanın nəqliyyat və logistika potensialı Orta Dəhliz və Zəngəzur müstəvisində - MÜSAHİBƏ

Metroda xətlərin ayrılması, tramvayın qayıdışı, yeni yollar: Bakının nəqliyyat problemi necə həll olunacaq? – VİDEOMÜSAHİBƏ

Qatarda vəfat etdi, tanınması ölümündən sonra oldu: Cavad Mircavadovun həyat hekayəsi - FOTO - VİDEO

“Kütləvi dezinformasiya silahı”: CNN ABŞ məhkəməsində Bakı qarşısında cavab verəcək

Sizin üçün xəbərlər

Rusiyada iPhone smartfonları bloklanacaq? - Deputatıdan ÇAĞIRIŞ

Braziliyada təyyarə qəzası: ölənlər var

Rusiyanın xarici işlər naziri ABŞ-ı müharibənin uzanmasında ittiham edib

Çilidə qocalar evində yanğın baş verib, ölənlər var

Son xəbərlər

“Etilen-Polietilen Zavodu”na media turu təşkil olunub

Bu gün, 17:51

Sosial şəbəkələrdə satılan arıqlama məhsullarından təhlükəli maddə çıxdı - FOTO

Bu gün, 17:44

Xankəndi İncəsənət Məktəbi fəaliyyətə başlayacaq

Bu gün, 17:19

Türkiyə-Azərbaycan Universitetində oxuyan tələbələrin sayı açıqlandı

Bu gün, 17:13

“Dağıdılan məscidlər və abidələr təsadüfi itkilər kimi qiymətləndirilə bilməz” - ŞƏRH

Bu gün, 17:07

Badamdarda mənzildə partlayış – Xəsarət alan var

Bu gün, 17:06

Samir Səlimli: “Azərikimya” İB-də modernləşdirmənin yeni mərhələsi başlayır

Bu gün, 16:50

Vüqar İskəndərov: Azərbaycan artıq reallığa uyğunlaşan deyil, reallıq yaradan dövlətdir

Bu gün, 16:46

Enerji Dialoqu Platforması çərçivəsində “Etelen-Polietilen” zavoduna media turu təşkil olunub

Bu gün, 16:44

Bakı-Ağstafa-Bakı istiqamətində əlavə qatar reysləri təyin edilib

Bu gün, 16:35

AYNA yollarda nişanlanma və xətlənmə işləri aparacaq

Bu gün, 16:35

Alen Simonyan: Hikmət Hacıyevlə daim əlaqə saxlayırıq

Bu gün, 16:34

Şahin Mustafayev növbəti dəfə federasiya prezidenti seçilib

Bu gün, 16:27

Azərbaycanda elmi dərəcəsi olan hərbçilərlə bağlı yenilik: "Leytenant" rütbəsinin müddəti azaldılır

Bu gün, 16:23

Azərbaycanın yaratdığı yeni reallıq: Diplomatların səfəri niyə Ermənistanda əks-sədaya səbəb oldu? - ŞƏRH

Bu gün, 16:16

Ülvi Quliyev "Şöhrət" ordeni ilə təltif edilib

Bu gün, 16:03

Həlak olan minatəmizləyənlərin ailə üzvlərinə Prezident təqaüdünün təyini üçün sənədlər müəyyənləşib

Bu gün, 15:56

Füzuli və Xankəndi şəhər incəsənət məktəbləri Mədəniyyət Nazirliyinin siyahısına salınıb

Bu gün, 15:40

Tələbələrə nəqliyyat ödənişlərində yeni bonus imkanı

Bu gün, 15:15

Cəlilabadda 18 kiloqramdan çox narkotik aşkarlanıb

Bu gün, 15:14
Bütün xəbərlər