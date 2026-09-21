 Azərbaycan XİN Beliz və Maltanı Milli Gün münasibətilə təbrik edib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Siyasət

Azərbaycan XİN Beliz və Maltanı Milli Gün münasibətilə təbrik edib

First News Media10:14 - Bu gün
Azərbaycan XİN Beliz və Maltanı Milli Gün münasibətilə təbrik edib

Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Belizi Milli Günü münasibətilə təbrik edib.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə nazirlik "X" sosial media hesbaında yazıb.

"Beliz xalqını və hökumətini Belizin Milli Günü münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edirik!

Milli Gününüz mübarək!" - paylaşımda qeyd olunub.

 

 

Azərbaycan XİN həmçinin Maltanı da Milli Günü münasibətilə təbrik edib.

"Malta xalqını və hökumətini Maltanın Milli Günü münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edirik!

Milli Gününüz mübarək!"

 

Paylaş:
261

Aktual

Cəmiyyət

Azərbaycanda dövlət xətti ilə verilən ipoteka kreditlərinin sayı 60 mini ötüb

Cəmiyyət

“Alim Qasımov onunla necə duet oxuya bilər?” - Üzeyir Mehdizadə ilə birgə mahnı sərt tənqidlərə səbəb oldu - VİDEO

Mövqe

Akmalın konsertində “Basqalı” erməni melodiyası kimi təqdim edildi – Aftandil İsrafilovun qızından REAKSİYA

1news TV

“24 saatdan az müddətdə qarşıya qoyulan vəzifə yerinə yetirildi”: Anar Quliyev – Antiterror Tədbirləri və zəfərə aparan yol ...

Siyasət

Azərbaycan XİN Beliz və Maltanı Milli Gün münasibətilə təbrik edib

Kamaləddin Qafarov: “Dövlət Suverenliyi Günü milli birliyin rəmzidir”

Azərbaycan və Almaniya iqlim sahəsində əməkdaşlığı müzakirə ediblər

Azərbaycan XİN-dən Fransaya sərt cavab: “Əsassız və qərəzli iddialardan çəkinin”

Redaktorun seçimi

Daha az neft, daha çox pul: Körfəz müharibəsi SOCAR və qlobal neft sənayesi üçün nə vəd edir?

Azərbaycanda daşınmaz əmlak bazarında durğunluq: satışlar artmadığı halda tikinti şirkətləri qiymətləri qaldırır - TƏHLİL

Tranzitdən iqtisadi dəyərə: Azərbaycanın nəqliyyat və logistika potensialı Orta Dəhliz və Zəngəzur müstəvisində - MÜSAHİBƏ

Metroda xətlərin ayrılması, tramvayın qayıdışı, yeni yollar: Bakının nəqliyyat problemi necə həll olunacaq? – VİDEOMÜSAHİBƏ

Qatarda vəfat etdi, tanınması ölümündən sonra oldu: Cavad Mircavadovun həyat hekayəsi - FOTO - VİDEO

Sizin üçün xəbərlər

Hakan Fidan: Hörmüz boğazında təhlükəsiz və fasiləsiz keçid təmin edilməlidir

Kamaləddin Qafarov: “Milli sərvətlərimiz Şərq və İslam mədəniyyətinin mühüm hissəsidir”

“Sülh Körpüsü”nün Azərbaycan üzrə qrupu: Diplomatların Qarabağa səfəri mübahisə predmetinə çevrilməməlidir.

Allahşükür Paşazadə Prezident İlham Əliyevə təşəkkür edib

Son xəbərlər

Bakıda marketdə qadını döyən kişi saxlanıldı

Bu gün, 18:04

Xüsusi hərəkət zolaqları avtobusların hərəkətini rahatlaşdırır - FOTO

Bu gün, 17:55

“PAŞA Real Estate Qrup” Gürcüstandakı layihəsi ilə bağlı ölkənin iqtisadiyyat və davamlı inkişaf naziri ilə müzakirələr aparıb - FOTO

Bu gün, 17:49

“Bakı Biznes Mərkəzi” Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyinə verildi

Bu gün, 17:47

Şəki yaylasındakı faciədən sonra diqqətçəkən iddia: “Həmin gün çəkdiyim bütün kadrlar silinmişdi”

Bu gün, 17:40

Cəlilabadda quru otluq ərazidə yanğın baş verib

Bu gün, 17:37

Açıq havada opera tamaşaları və konsertlərin yeni ünvanı

Bu gün, 17:30

Məktəbəhazırlıq qruplarına qəbul olan uşaqların sayı açıqlanıb

Bu gün, 17:20

Bakının bu rayonunda qaz kəsiləcək – SİYAHI

Bu gün, 17:06

Məhkəmə Ekspertizasının Metodik Fondu istifadəyə verilib

Bu gün, 17:03

Milli Kibertəhlükəsizlik Agentliyi piramida sistemləri ilə bağlı vətəndaşlara çağırış edib - VİDEO

Bu gün, 16:55

Afra Saraçoğlu hava limanında saxlanıldı

Bu gün, 16:51

FIFA U-15 dünya çempionatı ilə bağlı Azərbaycana gələnlər üçün viza prosedurları sadələşdirilib

Bu gün, 16:44

Dörd ölkə, on istiqamət: Azərbaycan Hava Yollarının genişlənən Mərkəzi Asiya şəbəkəsi

Bu gün, 16:24

Masallıda qanunsuz toyuq kəsimi sexləri aşkarlandı – Fəaliyyətləri məhdudlaşdırıldı

Bu gün, 16:15

Lənkəranda döyülən yeniyetmə 3 gün sonra həyatını itirdi

Bu gün, 16:09

Carlsberg Azerbaijan “Xəzəri Qoruyaq!” sahilyanı təmizlik aksiyasına qoşuldu - FOTO

Bu gün, 15:59

“Alim Qasımov onunla necə duet oxuya bilər?” - Üzeyir Mehdizadə ilə birgə mahnı sərt tənqidlərə səbəb oldu - VİDEO

Bu gün, 15:56

Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu ləğv edilir

Bu gün, 15:53

“Biletim.az”da bilet alışı ilə bağlı YENİLİK

Bu gün, 15:33
Bütün xəbərlər