Azərbaycan XİN Beliz və Maltanı Milli Gün münasibətilə təbrik edib
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Belizi Milli Günü münasibətilə təbrik edib.
1news.az xəbər verir ki, bu barədə nazirlik "X" sosial media hesbaında yazıb.
"Beliz xalqını və hökumətini Belizin Milli Günü münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edirik!
Milli Gününüz mübarək!" - paylaşımda qeyd olunub.
Azərbaycan XİN həmçinin Maltanı da Milli Günü münasibətilə təbrik edib.
"Malta xalqını və hökumətini Maltanın Milli Günü münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edirik!
Milli Gününüz mübarək!"
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