 Zakir Həsənov Hərbi Polis İdarəsinin fəaliyyətini yoxladı - FOTO - VİDEO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Zakir Həsənov Hərbi Polis İdarəsinin fəaliyyətini yoxladı - FOTO - VİDEO

First News Media10:24 - Bu gün
Zakir Həsənov Hərbi Polis İdarəsinin fəaliyyətini yoxladı - FOTO - VİDEO

Müdafiə Nazirliyinin rəhbər heyəti Hərbi Polis İdarəsinin Əməliyyat İmkanları Konsepsiyası (ƏİK) bölüyünün ön əməliyyat bazasında icra olunan fəaliyyətlərlə tanış olub. 

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, Müdafiə Nazirliyinin Daxili Təhlükəsizlik və Təhqiqat Baş İdarəsi rəisinin müavini - Hərbi Polis İdarəsinin rəisi general-mayor Elgün Əliyev müdafiə naziri general-polkovnik Zakir Həsənova hərbi polisin fəaliyyəti, ön əməliyyat bazası və qoşun xidmətinin təşkili barədə məruzə edib.

Bildirilib ki, ƏİK bazasında icra olunan tədbirlər NATO-nun müvafiq standartlarına uyğunlaşdırılıb və sülhməramlı əməliyyatlarda qarşılıqlı fəaliyyət qabiliyyətinin təmin edilməsinə yönəldilmişdir.

Bölmənin ərazisində yaradılan şəraitlə tanış olan rəhbər heyət yataqxanaya, idman və atəş şəhərciklərinə, mühəndis, kəşfiyyat və sürücülük hazırlıqları üzrə təlim mərkəzlərinə, eləcə də hərbi texnikaya baxış keçirib.

Sonra nazirliyin rəhbər heyəti cari ilin oktyabr ayında keçirilməsi planlaşdırılan  NATO-nun ƏİK Qiymətləndirmə və Rəy proqramı çərçivəsində birinci səviyyəli Özünü Qiymətləndirmə Təliminə hazırlıq üzrə döyüş hazırlığı prosesini izləyib.
Müdafiə naziri general-polkovnik Z.Həsənov hərbi qulluqçuların döyüş hazırlığının, eləcə də maddi-texniki təminatının və sosial-məişət şəraitinin daha da yaxşılaşdırılması istiqamətində aidiyyəti şəxslər qarşısında müvafiq tapşırıqlar qoyub.
Sonda xidmətdə fərqlənən bir qrup hərbi qulluqçu təltif olunub, bölmənin ərazisində xatirə ağacları əkilib.

Paylaş:
147

Aktual

Cəmiyyət

Azərbaycanda dövlət xətti ilə verilən ipoteka kreditlərinin sayı 60 mini ötüb

Cəmiyyət

“Alim Qasımov onunla necə duet oxuya bilər?” - Üzeyir Mehdizadə ilə birgə mahnı sərt tənqidlərə səbəb oldu - VİDEO

Mövqe

Akmalın konsertində “Basqalı” erməni melodiyası kimi təqdim edildi – Aftandil İsrafilovun qızından REAKSİYA

1news TV

“24 saatdan az müddətdə qarşıya qoyulan vəzifə yerinə yetirildi”: Anar Quliyev – Antiterror Tədbirləri və zəfərə aparan yol ...

Cəmiyyət

Bakıda marketdə qadını döyən kişi saxlanıldı

Xüsusi hərəkət zolaqları avtobusların hərəkətini rahatlaşdırır - FOTO

“PAŞA Real Estate Qrup” Gürcüstandakı layihəsi ilə bağlı ölkənin iqtisadiyyat və davamlı inkişaf naziri ilə müzakirələr aparıb - FOTO

“Bakı Biznes Mərkəzi” Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyinə verildi

Redaktorun seçimi

Daha az neft, daha çox pul: Körfəz müharibəsi SOCAR və qlobal neft sənayesi üçün nə vəd edir?

Azərbaycanda daşınmaz əmlak bazarında durğunluq: satışlar artmadığı halda tikinti şirkətləri qiymətləri qaldırır - TƏHLİL

Tranzitdən iqtisadi dəyərə: Azərbaycanın nəqliyyat və logistika potensialı Orta Dəhliz və Zəngəzur müstəvisində - MÜSAHİBƏ

Metroda xətlərin ayrılması, tramvayın qayıdışı, yeni yollar: Bakının nəqliyyat problemi necə həll olunacaq? – VİDEOMÜSAHİBƏ

Qatarda vəfat etdi, tanınması ölümündən sonra oldu: Cavad Mircavadovun həyat hekayəsi - FOTO - VİDEO

Sizin üçün xəbərlər

İki ay əvvəl Həkəri çayında boğulan 64 yaşlı kişinin meyiti tapılıb

Bakıda yaşayış binasında yanğın olub

Prezidentin köməkçisi Pəncəli Teymurovun ailəsindəki xoş gündə - FOTO

Elçin Yusubov Rumıniya Prezidentinin müşaviri tərəfindən qəbul olunub və Alba-Yuliya şəhərinin meri ilə görüşüb - FOTO

Son xəbərlər

Bakıda marketdə qadını döyən kişi saxlanıldı

Bu gün, 18:04

Xüsusi hərəkət zolaqları avtobusların hərəkətini rahatlaşdırır - FOTO

Bu gün, 17:55

“PAŞA Real Estate Qrup” Gürcüstandakı layihəsi ilə bağlı ölkənin iqtisadiyyat və davamlı inkişaf naziri ilə müzakirələr aparıb - FOTO

Bu gün, 17:49

“Bakı Biznes Mərkəzi” Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyinə verildi

Bu gün, 17:47

Şəki yaylasındakı faciədən sonra diqqətçəkən iddia: “Həmin gün çəkdiyim bütün kadrlar silinmişdi”

Bu gün, 17:40

Cəlilabadda quru otluq ərazidə yanğın baş verib

Bu gün, 17:37

Açıq havada opera tamaşaları və konsertlərin yeni ünvanı

Bu gün, 17:30

Məktəbəhazırlıq qruplarına qəbul olan uşaqların sayı açıqlanıb

Bu gün, 17:20

Bakının bu rayonunda qaz kəsiləcək – SİYAHI

Bu gün, 17:06

Məhkəmə Ekspertizasının Metodik Fondu istifadəyə verilib

Bu gün, 17:03

Milli Kibertəhlükəsizlik Agentliyi piramida sistemləri ilə bağlı vətəndaşlara çağırış edib - VİDEO

Bu gün, 16:55

Afra Saraçoğlu hava limanında saxlanıldı

Bu gün, 16:51

FIFA U-15 dünya çempionatı ilə bağlı Azərbaycana gələnlər üçün viza prosedurları sadələşdirilib

Bu gün, 16:44

Dörd ölkə, on istiqamət: Azərbaycan Hava Yollarının genişlənən Mərkəzi Asiya şəbəkəsi

Bu gün, 16:24

Masallıda qanunsuz toyuq kəsimi sexləri aşkarlandı – Fəaliyyətləri məhdudlaşdırıldı

Bu gün, 16:15

Lənkəranda döyülən yeniyetmə 3 gün sonra həyatını itirdi

Bu gün, 16:09

Carlsberg Azerbaijan “Xəzəri Qoruyaq!” sahilyanı təmizlik aksiyasına qoşuldu - FOTO

Bu gün, 15:59

“Alim Qasımov onunla necə duet oxuya bilər?” - Üzeyir Mehdizadə ilə birgə mahnı sərt tənqidlərə səbəb oldu - VİDEO

Bu gün, 15:56

Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu ləğv edilir

Bu gün, 15:53

“Biletim.az”da bilet alışı ilə bağlı YENİLİK

Bu gün, 15:33
Bütün xəbərlər