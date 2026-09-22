 AMB 22 sentyabra olan valyuta məzənnələrini açıqladı | 1news.az | Xəbərlər
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İqtisadiyyat

AMB 22 sentyabra olan valyuta məzənnələrini açıqladı

First News Media09:18 - Bu gün
AMB 22 sentyabra olan valyuta məzənnələrini açıqladı

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,03 % artaraq 1,9512 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,8 % artaraq 2,0323 manat təşkil edib.

Valyuta

Məzənnə

1 ABŞ dolları

1,7000

1 Avro

1,9512

100 Rusiya rublu

2,0323

1 Avstraliya dolları

1,2106

1 Belarus rublu

0,5543

1 BƏƏ dirhəmi

0,4628

100 Cənubi Koreya vonu

0,1256

1 Çexiya kronu

0,0802

1 Çin yuanı

0,2539

1 Danimarka kronu

0,2610

1 Gürcü larisi

0,6522

1 Honq Konq dolları

0,2167

1 Hindistan rupisi

0,0177

1 İngilis funt sterlinqi

2,2757

10 000 İran rialı

-

1 İsveç kronu

0,1730

1 İsveçrə frankı

2,0728

1 İsrail şekeli

0,5642

1 Kanada dolları

1,2121

1 Küveyt dinarı

5,5121

100 Qazaxıstan təngəsi

0,3793

1 Qətər rialı

0,4663

1 Qırğız somu

0,0194

100 Macarıstan forinti

0,5396

1 Moldova leyi

0,0970

1 Norveç kronu

0,1803

100 Özbək somu

0,0144

100 Pakistan rupisi

0,6124

1 Polşa zlotası

0,4489

1 Rumıniya leyi

0,3707

1 Serbiya dinarı

0,0166

1 Sinqapur dolları

1,3332

1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

0,4526

1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

2,3209

Türk lirəsi

0,0348

Türkmənistan manatı

0,4857

Ukrayna Qrivnası

0,0380

Yapon yeni

1,0796

Yeni Zelandiya dolları

0,9752

Qızıl

7380,7625

Gümüş

112,1533

Platin

3044,4875

Palladium

2203,3615

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