 Şəki yaylasındakı faciədən sonra diqqətçəkən iddia: “Həmin gün çəkdiyim bütün kadrlar silinmişdi” | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Şəki yaylasındakı faciədən sonra diqqətçəkən iddia: “Həmin gün çəkdiyim bütün kadrlar silinmişdi”

First News Media17:40 - Bu gün
Şəki yaylasındakı faciədən sonra diqqətçəkən iddia: “Həmin gün çəkdiyim bütün kadrlar silinmişdi”

Sentyabrın 8-də “Şəki yaylası” istirahət mərkəzində baş verən hadisə nəticəsində 27 yaşlı Ucal Bayramov və onun 30 yaşlı dostu Coşqun Məmmədov həyatını itirib.

1news.az xəbər verir ki, Ucal Bayramovun atası, Azərbaycan Universitetinin müəllimi Asif Bayramov hadisə ilə bağlı öz sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib.

Asif Bayramov paylaşımında oğlunun və onun dostunun həyatını itirməsindən yazaraq, hadisənin bütün təfərrüatlarının araşdırılmasının vacibliyini vurğulayıb.

O, hadisə zamanı şahidlərdən birinin yaşadıqlarını da paylaşaraq, həmin şəxsin özünü hüquq-mühafizə orqanının əməkdaşı kimi təqdim edən bir nəfərin ona yaxınlaşdığını və telefonunda çəkiliş edib-etmədiyini soruşduğunu yazıb.

Şahidin sözlərinə görə, həmin şəxs daha sonra telefonunu istəyib:

“Dərd içində çırpındığım o anlarda bir nəfər mənə yaxınlaşdı. O, özünü hüquq-mühafizə orqanının işçisi kimi təqdim edərək məndən ‘Telefonuna nəsə çəkmisənmi?’ deyə soruşdu. Dərdin ağırlığından əyilmiş başımı qaldırıb bu sualı verəni daha aydın görmək istədim. Lakin bu yük altında əzilən başımı qaldırmağa heyim yox idi. Yalnız ‘hə, çəkmişəm’ mənasında başımı zorla tərpədə bildim. ‘Onda telefonunu ver baxım’, - dedi”.

Paylaşımda qeyd olunur ki, hadisədən sonra şahid telefonunda həmin gün çəkdiyi görüntülərin silindiyini görüb.

“Nişanlımın dəfnindən sonra ‘Şəki yaylası’nda faciə baş verənə qədər telefonuma çəkdiyim xoşbəxt anlarıma dönmək, o sevimli anlarıma dərdimlə bir yerdə ağlamaq istədim. Bilmirəm, bu bəlkə həm də nədəsə təskinlik tapmaq axtarışım idi. Hələ də aydınlaşmamış zehnimdə sonacan ayırd edə bilmədiyim bir istəklə telefonumu açdım. Ancaq kaş açmazdım. Həyatımın bu ağır anında növbəti şoku yaşadım. Kanatın qırıldığı və faciənin anlarını özündə yaşada biləcək kadrlarla birgə telefonumun yaddaşından həmin gün çəkdiyim bütün kadrlar silinmişdi. Özü də yalnız mənim telefonumdan deyil, göndərdiyim bütün ünvanlardan silinmişdi”, - deyə şahid bildirib.

Asif Bayramov hadisə ilə bağlı bir sıra sualların cavablandırılmasının vacibliyini qeyd edib.

“İnsanı qətlə yetirməklə yetinməyərək, insanlığı da qətlə yetirən bu məxluqlar kimlərdir? Düşməndirmi? Düşməndirsə, onun adı nədir? Bəlkə harınlıqdır? Bəlkə sərvət, dövlət? Bəlkə cəzasız qalacağına əminlikdir? Bəlkə pulun şərəf və ləyaqət duyğusunu gəmirdiyi, parçaladığı reallıqdır? İlahi, bu qədər qansızlıq, zalımlıq, qana yerikləmə kimdən doğuldu?”, - deyə o yazıb.

O, paylaşımının sonunda dövlətə müraciət edərək hadisənin bütün tərəflərinin araşdırılmasını və ədalətin təmin olunmasını istəyib.

Paylaş:
165

Aktual

Cəmiyyət

Azərbaycanda dövlət xətti ilə verilən ipoteka kreditlərinin sayı 60 mini ötüb

Cəmiyyət

“Alim Qasımov onunla necə duet oxuya bilər?” - Üzeyir Mehdizadə ilə birgə mahnı sərt tənqidlərə səbəb oldu - VİDEO

Mövqe

Akmalın konsertində “Basqalı” erməni melodiyası kimi təqdim edildi – Aftandil İsrafilovun qızından REAKSİYA

1news TV

“24 saatdan az müddətdə qarşıya qoyulan vəzifə yerinə yetirildi”: Anar Quliyev – Antiterror Tədbirləri və zəfərə aparan yol ...

Cəmiyyət

Bakıda marketdə qadını döyən kişi saxlanıldı

Xüsusi hərəkət zolaqları avtobusların hərəkətini rahatlaşdırır - FOTO

“PAŞA Real Estate Qrup” Gürcüstandakı layihəsi ilə bağlı ölkənin iqtisadiyyat və davamlı inkişaf naziri ilə müzakirələr aparıb - FOTO

“Bakı Biznes Mərkəzi” Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyinə verildi

Redaktorun seçimi

Daha az neft, daha çox pul: Körfəz müharibəsi SOCAR və qlobal neft sənayesi üçün nə vəd edir?

Azərbaycanda daşınmaz əmlak bazarında durğunluq: satışlar artmadığı halda tikinti şirkətləri qiymətləri qaldırır - TƏHLİL

Tranzitdən iqtisadi dəyərə: Azərbaycanın nəqliyyat və logistika potensialı Orta Dəhliz və Zəngəzur müstəvisində - MÜSAHİBƏ

Metroda xətlərin ayrılması, tramvayın qayıdışı, yeni yollar: Bakının nəqliyyat problemi necə həll olunacaq? – VİDEOMÜSAHİBƏ

Qatarda vəfat etdi, tanınması ölümündən sonra oldu: Cavad Mircavadovun həyat hekayəsi - FOTO - VİDEO

Sizin üçün xəbərlər

Ombudsman: Ermənilərin saxlanma şəraiti və hüquqlarının təminatı ilə bağlı iddialar əsassızdır

Bakıda yaşayış binasında yanğın olub

Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportu Formula 1 ərəfəsində gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərəcək

“Formula-1”ə görə bəzi avtobusların hərəkət sxemi dəyişdirilir - SİYAHI

Son xəbərlər

Bakıda marketdə qadını döyən kişi saxlanıldı

Bu gün, 18:04

Xüsusi hərəkət zolaqları avtobusların hərəkətini rahatlaşdırır - FOTO

Bu gün, 17:55

“PAŞA Real Estate Qrup” Gürcüstandakı layihəsi ilə bağlı ölkənin iqtisadiyyat və davamlı inkişaf naziri ilə müzakirələr aparıb - FOTO

Bu gün, 17:49

“Bakı Biznes Mərkəzi” Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyinə verildi

Bu gün, 17:47

Şəki yaylasındakı faciədən sonra diqqətçəkən iddia: “Həmin gün çəkdiyim bütün kadrlar silinmişdi”

Bu gün, 17:40

Cəlilabadda quru otluq ərazidə yanğın baş verib

Bu gün, 17:37

Açıq havada opera tamaşaları və konsertlərin yeni ünvanı

Bu gün, 17:30

Məktəbəhazırlıq qruplarına qəbul olan uşaqların sayı açıqlanıb

Bu gün, 17:20

Bakının bu rayonunda qaz kəsiləcək – SİYAHI

Bu gün, 17:06

Məhkəmə Ekspertizasının Metodik Fondu istifadəyə verilib

Bu gün, 17:03

Milli Kibertəhlükəsizlik Agentliyi piramida sistemləri ilə bağlı vətəndaşlara çağırış edib - VİDEO

Bu gün, 16:55

Afra Saraçoğlu hava limanında saxlanıldı

Bu gün, 16:51

FIFA U-15 dünya çempionatı ilə bağlı Azərbaycana gələnlər üçün viza prosedurları sadələşdirilib

Bu gün, 16:44

Dörd ölkə, on istiqamət: Azərbaycan Hava Yollarının genişlənən Mərkəzi Asiya şəbəkəsi

Bu gün, 16:24

Masallıda qanunsuz toyuq kəsimi sexləri aşkarlandı – Fəaliyyətləri məhdudlaşdırıldı

Bu gün, 16:15

Lənkəranda döyülən yeniyetmə 3 gün sonra həyatını itirdi

Bu gün, 16:09

Carlsberg Azerbaijan “Xəzəri Qoruyaq!” sahilyanı təmizlik aksiyasına qoşuldu - FOTO

Bu gün, 15:59

“Alim Qasımov onunla necə duet oxuya bilər?” - Üzeyir Mehdizadə ilə birgə mahnı sərt tənqidlərə səbəb oldu - VİDEO

Bu gün, 15:56

Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu ləğv edilir

Bu gün, 15:53

“Biletim.az”da bilet alışı ilə bağlı YENİLİK

Bu gün, 15:33
Bütün xəbərlər