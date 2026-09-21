“Bakı Biznes Mərkəzi” Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyinə verildi
“Bakı Biznes Mərkəzi” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyinə verilib.
1news.az-ın xəbərinə görə, Nazirlər Kabineti bu barədə qərar verib.
Qərara əsasən, İqtisadiyyat Nazirliyinin tabeliyində olan “Bakı Biznes Mərkəzi” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyinə verilib.
“Bakı Biznes Mərkəzi” MMC Mədəniyyət Nazirliyinin strukturuna daxil olmayan tabeliyində təsərrüfathesablı qurum olacaq.
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