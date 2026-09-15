Azərbaycan Rusiyaya qeyri-neft-qaz ixracını sabit saxlayıb
Bu ilin yanvar-avqust aylarında Azərbaycan Rusiyaya 814,2 milyon ABŞ dolları dəyərində qeyri-neft-qaz məhsulları ixrac edib.
1news.az Dövlət Gömrük Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə eyni göstəricidir.
Hesabat dövründə qeyri-neft-qaz ixracının dəyəri Türkiyə istiqamətində 1 il əvvələ nisbətən 10,2 % artaraq 435 milyon ABŞ dolları, Gürcüstan istiqamətində 78,6 % artaraq 386,5 milyon ABŞ dolları, İsveçrə istiqamətində 29,1 % artaraq 284,4 milyon ABŞ dolları olub.
Qeyd edək ki, bu ilin yanvar-avqust aylarında Azərbaycanın qeyri-neft-qaz sektoru üzrə ixracının dəyəri (qeyri-monetar qızıl istisna olmaqla) ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 17,6 % artaraq 2,8 milyard ABŞ dolları təşkil edib.