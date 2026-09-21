“Alim Qasımov onunla necə duet oxuya bilər?” - Üzeyir Mehdizadə ilə birgə mahnı sərt tənqidlərə səbəb oldu - VİDEO
Ötən həftənin sonunda Azərbaycanın Xalq artisti Alim Qasımov və müğənni Üzeyir Mehdizadə “Nəyindən narahatsan” adlı birgə mahnılarını təqdim ediblər.
1news.az xəbər verir ki, mahnı sosial şəbəkə istifadəçiləri tərəfindən birmənalı qarşılanmayıb.
Premyera ərəfəsində Ü.Mehdizadə A.Qasımovla birgə layihəsindən danışaraq onu böyük sənətkar adlandırıb və duetdə iştirak etməyə razılıq verdiyinə görə təşəkkür edib. Öz növbəsində, A.Qasımov Ü.Mehdizadə ilə tanış olmağın onun üçün şərəf olduğunu bildirib, onun musiqisini və sözlərini bəyəndiyini vurğulayıb.
“Gənclər üçün gözəl bir şey yaradaq”, - deyə Alim Qasımov birgə işdən danışarkən qeyd edib.
Duetin təqdimatı barədə sentyabrın 19-da Alim Qasımov özü sosial şəbəkələrdə məlumat verib. Mahnı həmçinin musiqi platformalarında yayımlanıb. “Nəyindən narahatsan” kompozisiyasının sözləri, musiqisi və aranjimanı Üzeyir Mehdizadəyə məxsusdur. O, eyni zamanda klipin rejissoru kimi çıxış edib.
Mahnı sosial şəbəkələrdə kəskin tənqidlərə səbəb olub. Bir çox istifadəçi Alim Qasımov kimi sənətkarın Üzeyir Mehdizadə ilə necə duet oxuya bildiyini soruşub.
Bu reaksiyanın əsas səbəbi iki ifaçının yaradıcılığa yanaşması arasındakı böyük fərqdir. Alim Qasımov Azərbaycanın muğam sənətinin ən tanınmış nümayəndələrindən biri olmaqla yanaşı, bu istiqamətdə, şübhəsiz ki, novator sənətkarlardan biri hesab olunur. Üzeyir Mehdizadənin yaradıcılığı isə uzun illər ərzində Azərbaycan musiqisində daha sadə, bəsit və aşağı səviyyəli musiqi məhsullarının yayılması ilə əlaqələndirilir.
Məhz Üzeyir Mehdizadə Azərbaycanda “bayağı” adlandırılan – ilk növbədə kütləvi dinləyiciyə hesablanmış sadələşdirilmiş musiqinin populyarlaşmasında nəzərəçarpacaq rol oynayan ifaçılardan biri hesab olunur. Bu səbəbdən Alim Qasımovun bir çox pərəstişkarı üçün onun Ü.Mehdizadə ilə əməkdaşlığı gözlənilməz olub və suallar doğurub.
“Dinləyicilərin mahnımıza belə birmənalı olmayan reaksiya verəcəyini əvvəlcədən düşünməmişdim. Daha doğrusu, bu qədərini gözləmirdim. Bilirdim ki, Üzeyirlə duetimiz məhz belə qarşılanacaq, amma bu da özünəməxsus yenilikdir. Kim tənqid edirsə, bu, onun öz işidir”, - deyə Alim Qasımov Kulis.az-a açıqlamasında bildirib. O, “Nəyindən narahatsan” mahnısında xüsusilə sözlərini bəyəndiyini vurğulayıb.
Tənqidlərə cavab olaraq Üzeyir Mehdizadə videomüraciət yayımlayıb. O, müraciətində bunları qeyd edib: “Məni dinləmək və ya izləmək istəməyənlərdən bir xahişim var: zəhmət olmasa, sadəcə keçib gedin. Həm əməyinizə, həm də vaxtınıza dəyər verin - sizi həqiqətən maraqlandıran şeylərə qulaq asın və baxın, məni dinləmək və izləmək istəyənlərə isə bunu sakit şəkildə etməyə imkan verin”.
Müğənninin sözlərinə görə, son vaxtlar anlayıb ki, məsələ onun ifasında deyil, məhz uğurlarındadır. Sonda o, hər kəsə xeyirxah işlərində uğurlar arzulayıb və onların uğurlarının davam edəcəyinə ümid etdiyini bildirib.
Duetin musiqi platformalarındakı ilk nəticələrindən danışsaq, premyeradan iki gün sonra YouTube-da klipə 220 mindən çox baxış olub. Bu qədər qısa müddət üçün bu, nəzərəçarpan göstəricidir və iki ifaçının birgə işinə müəyyən marağın olduğunu göstərir. Baxışların dinamikasına, şübhəsiz ki, bir neçə amil təsir edib - həm duetin sosial şəbəkələrdə müzakirəsi və tənqid olunması, həm də Alim Qasımov və Üzeyir Mehdizadənin pərəstişkarlarının marağı.
Qeyd edək ki, Alim Qasımov bundan əvvəl də Azərbaycan musiqisinin gənc nəslinin nümayəndələri ilə dəfələrlə əməkdaşlıq edib. Onun birgə layihələri sırasında AISEL, Vugarixx, Farid Mərd və digər ifaçılarla işlərini qeyd etmək olar. Lakin auditoriyanın bu cür eksperimentlərə marağı heç də həmişə yüksək baxış göstəriciləri və sosial şəbəkələrdə aktiv müzakirə ilə nəticələnmir.
Müqayisə üçün: A.Qasımov və Vugarixx-in birgə ifa etdiyi mahnının klipi səkkiz il ərzində YouTube-da təxminən 1,6 milyon baxış toplayıb. A.Qasımovun AISEL ilə birlikdə erməni təcavüzünün qurbanı olmuş uşaqların xatirəsinə həsr etdiyi “Yat rahat” mahnısının videosu isə üç il ərzində təxminən 38 min baxış əldə edib. Bu baxımdan Üzeyir Mehdizadə ilə yeni duetin göstəricisi xüsusilə nəzərəçarpandır - klip artıq ilk iki gündə 221 min baxış həddini keçib və bu rəqəm artmaqda davam edir.
Nəticə etibarilə, hansı musiqi layihələrinin daha böyük əks-səda doğuracağını məhz dinləyicilər və izləyicilər müəyyənləşdirirlər. Müzakirələr, müsbət və ya tənqidi rəylər, paylaşımlar və baxışlar - bütün bunlar bu və ya digər kompozisiyaya marağı formalaşdırır, onun sonrakı yayılmasına və nəticə etibarilə populyarlığına birbaşa təsir göstərir. Buna görə də Alim Qasımov və Üzeyir Mehdizadənin yeni duetinin baxış və dinlənmə göstəricilərinin nə qədər artacağını izləmək qalır…