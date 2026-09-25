 Kamaləddin Qafarov: “Ölkəmizdə təbii resurslardan istifadəyə yeni yanaşma formalaşır” | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Siyasət

Kamaləddin Qafarov: “Ölkəmizdə təbii resurslardan istifadəyə yeni yanaşma formalaşır”

First News Media14:17 - Bu gün
Kamaləddin Qafarov: “Ölkəmizdə təbii resurslardan istifadəyə yeni yanaşma formalaşır”

“Azərbaycan iqtisadiyyatında son illərin mühüm istiqamətlərindən biri qeyri-neft sektorunun imkanlarının genişləndirilməsidir”.

Bu sözləri 1news.az-a açıqlamasında Milli Məclisin deputatı Kamaləddin Qafarov deyib.

O, bildirib ki,  sentyabrın 22-də Prezident İlham Əliyevin sədrliyi ilə keçirilən müşavirədə təqdim olunan 2027–2030-cu illərdə dağ-mədən və metallurgiya sənayesinin inkişafına dair Dövlət Proqramı bu siyasətin mərhələsini müəyyənləşdirir. “Burada təbii resursların səmərəli istifadəsi, müasir sənayenin formalaşdırılması və dəyərin ölkə daxilində artırılması bir-birini tamamlayan məqsədlər kimi çıxış edir. Prezident İlham Əliyevin çıxışında diqqəti cəlb edən əsas məqamlardan biri proqramın konkret zaman çərçivəsinə və maliyyə təminatına malik olmasıdır. 2027–2030-cu illər üçün nəzərdə tutulan tədbirlər mərhələli şəkildə həyata keçiriləcək. Dövlət başçısının vurğuladığı kimi, son dövrdə qəbul olunan dövlət proqramlarının fərqləndirici cəhəti onların konkret, qısamüddətli və icra mexanizmlərinin əvvəlcədən müəyyənləşdirilməsidir. Bu yanaşma dağ-mədən və metallurgiya kimi böyük investisiya tələb edən sahə üçün xüsusi əhəmiyyət daşıyır.

Proqramın qarşıya qoyduğu hədəflər bu sahənin ölkə iqtisadiyyatındakı rolunun necə dəyişəcəyini göstərir. Qarşıya qoyulmuş məqsədlər üçün dörd il ərzində 5,3 milyard manat investisiya tələb olunur. Bu miqyas dağ-mədən və metallurgiyanın iqtisadi siyasətin mühüm sənaye istiqamətinə çevrildiyini göstərir.”       

Millət vəkili Prezident İlham Əliyevin yeni sənaye ekosisteminin yaranması barədə səsləndirdiyi fikirlərin əhəmiyyətini xüsusi vurğulayıb: “Dağ-mədən sektorunun inkişafı hasilatla yanaşı, zənginləşdirmə, emal, logistika, enerji təminatı və digər əlaqəli sahələrdə də iqtisadi fəallığın yüksəlməsinə şərait yaradacaq. Prezidentin çıxışında beş mindən çox daimi iş yerinin yaradılmasının nəzərdə tutulması proqramın sosial-iqtisadi əhəmiyyətini göstərir. Regionlarda yeni məşğulluq imkanlarının yaranması sənaye layihələrinin ərazi inkişafına təsirini artıracaq. Bu proses ölkənin əvvəlki illərdə formalaşdırdığı infrastruktur və institusional imkanlar üzərində qurulur. Enerji təminatının gücləndirilməsi, nəqliyyat infrastrukturunun inkişafı, maliyyə, vergi və gömrük sistemlərində aparılan islahatlar yeni sənaye layihələri üçün əlverişli mühit yaradıb. Deməli, Dövlət Proqramı uzun illər ərzində həyata keçirilən iqtisadi siyasətin yeni nəticə mərhələsidir. Dövlət başçısının çıxışının ümumi məntiqi göstərir ki, Azərbaycan iqtisadiyyatında təbii resurslardan istifadəyə yeni yanaşma formalaşır. Məqsəd mövcud imkanları yalnız hasilat göstəriciləri ilə ölçmək deyil, onların ölkənin sənaye gücünün artırılmasına xidmət etməsini təmin etməkdir. 2027–2030-cu illər üçün nəzərdə tutulan proqram məhz bu baxımdan qeyri-neft sənayesinin möhkəmləndirilməsi, yeni istehsal imkanlarının yaradılması və iqtisadi artımın daha geniş bazaya söykənməsi istiqamətində mühüm addım kimi diqqəti cəlb edir”.

Paylaş:
109

Aktual

Rəsmi

Dövlət Başçısı “Global Infrastructure Partners” şirkətinin rəhbərini qəbul edib - FOTO

Mövqe

“Yelo Bank” “Unibank”ı ötərək yenidən Azərbaycan Mərkəzi Bankının şikayət indeksinə başçılıq edir

Siyasət

Azərbaycan XİN-dən Gürcüstan Patriarxlığına xəbərdarlıq

Siyasət

Nazir müavini: Azərbaycanda rəqəmsal inkişaf üçün 56 təşəbbüs həyata keçiriləcək

Siyasət

Dünən vəzifədən azad edilən başçı təhsil naziri təyin edildi

Azərbaycan XİN-dən Gürcüstan Patriarxlığına xəbərdarlıq

Nazir müavini: Azərbaycanda rəqəmsal inkişaf üçün 56 təşəbbüs həyata keçiriləcək

İkinci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu çərçivəsində işbirliyinə dair sənədlər imzalanıb - FOTO

Redaktorun seçimi

“Yelo Bank” “Unibank”ı ötərək yenidən Azərbaycan Mərkəzi Bankının şikayət indeksinə başçılıq edir

Azərbaycanda daşınmaz əmlak bazarında durğunluq: satışlar artmadığı halda tikinti şirkətləri qiymətləri qaldırır - TƏHLİL

Tranzitdən iqtisadi dəyərə: Azərbaycanın nəqliyyat və logistika potensialı Orta Dəhliz və Zəngəzur müstəvisində - MÜSAHİBƏ

Metroda xətlərin ayrılması, tramvayın qayıdışı, yeni yollar: Bakının nəqliyyat problemi necə həll olunacaq? – VİDEOMÜSAHİBƏ

Qatarda vəfat etdi, tanınması ölümündən sonra oldu: Cavad Mircavadovun həyat hekayəsi - FOTO - VİDEO

Sizin üçün xəbərlər

Nigar Məmmədova: “Türk Dövlətləri Təşkilatında təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlığının gücləndirilməsi zərurətdir”

Dövlət Başçısı: Balakəndəki “Filizçay” polimetal yatağının istismara hazırlanması ilə bağlı işlər görülür

Kamaləddin Qafarov: “Dövlət Suverenliyi Günü milli birliyin rəmzidir”

Azərbaycan XİN Səudiyyə Ərəbistanını təbrik edib

Son xəbərlər

Dünən vəzifədən azad edilən başçı təhsil naziri təyin edildi

Bu gün, 16:37

Qəzzanın yenidən qurulmasına tələb olunan məbləğ AÇIQLANDI

Bu gün, 16:27

Azərbaycan XİN-dən Gürcüstan Patriarxlığına xəbərdarlıq

Bu gün, 16:23

Naxçıvan Muxtar Respublikasına yeni təhsil naziri təyin edilib

Bu gün, 16:20

Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət Xidmətinin hərbi qulluqçuları təltif edilib

Bu gün, 16:06

Nazir müavini: Azərbaycanda rəqəmsal inkişaf üçün 56 təşəbbüs həyata keçiriləcək

Bu gün, 15:55

Prezident ona general rütbəsi verdi

Bu gün, 15:51

İlham Əliyev Türkmənistan Prezidentini təbrik edib

Bu gün, 15:40

İkinci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu çərçivəsində işbirliyinə dair sənədlər imzalanıb - FOTO

Bu gün, 15:25

İşimizi şansa buraxmayaq! - VİDEO

Bu gün, 15:18

Ağcabədidə 8 kiloqramdan çox narkotik aşkarlandı

Bu gün, 15:13

Əli Əsədov Tacikistanın Baş naziri ilə görüşüb

Bu gün, 14:57

Yeni idman dünyası Kinon TV-də: “Setanta Sports & TV” paketi istifadəyə verildi

Bu gün, 14:40

Bilgəhdə boğulan tələbələrin FOTOSU

Bu gün, 14:37

Kamaləddin Qafarov: “Ölkəmizdə təbii resurslardan istifadəyə yeni yanaşma formalaşır”

Bu gün, 14:17

Sumqayıtda qəzada ölən şəxsin hərbçi olduğu məlum olub

Bu gün, 14:08

Döyülən 3 yaşlı uşağın anası valideynlikdən məhrum edilə bilər

Bu gün, 14:02

Valeh Ələsgərov: Ələt Azad İqtisadi Zonasını digər zonalardan fərqləndirən üstünlüklər var

Bu gün, 13:41

Leysan yağacaq, dolu düşəcək - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 13:40

Laçında “Qarabağ Gecəsi” xeyriyyə konserti keçirilib

Bu gün, 13:28
Bütün xəbərlər