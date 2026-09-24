Azərbaycanın dini konfessiya rəhbərləri 27 sentyabr – Anım Günü ilə bağlı bəyanat yayıb
Azərbaycanın dini konfessiya rəhbərləri 27 sentyabr – Anım Günü ilə bağlı bəyanat yayıblar.
1news.az xəbər verir ki, bəyanatda 2020-ci il sentyabrın 27-də başlayan Vətən müharibəsinin Azərbaycan Ordusunun şanlı zəfəri ilə başa çatdığı qeyd olunub.
Bildirilib ki, bu tarix Azərbaycan xalqının tarixinə əbədi həkk olunub:
“Bu tarix təkcə bizim üçün deyil, bütün bəşəriyyət üçün Haqq və Ədalətin təcəllisi günü, Böyük Zəfər yolunun başlanğıc nöqtəsi kimi yaddaşlarda əbədi qalacaqdır. Bizim xalqımız bu Anım gününü Vətən uğrunda qəhrəmanlıq və şəhadətin Şərəf salnaməsi kimi daima yaşadacaqdır!”
Bəyanatda qeyd olunub ki, 27 sentyabrda başlayan və 44 gün davam edən savaş düşmənin tam təslim aktı ilə Azərbaycan Ordusunun şanlı zəfəri kimi tarixə yazılıb:
“Noyabrın 8-də Ermənistanın 30 illik işğalçı siyasətinə son nöqtə qoyuldu. Azərbaycan öz əzəli torpaqlarında Ulu Öndər Heydər Əliyevin “Dövlətçiliyimizin və müstəqilliyimizin rəmzi” adlandırdığı üçrəngli bayrağını qaldırdı”.
Dini konfessiya rəhbərləri vurğulayıblar ki, qələbənin müəllifi və müzəffər sərkərdəsi Azərbaycan Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham Əliyevdir.
“Bu 44 gün ərzində onun əzmi, qətiyyəti, mərdliyi, cəsarəti hər kəsə - ordumuzun əsgərinə, xalqımızın övladlarına, dinindən və dilindən asılı olmayaraq ölkəmizin bütün vətəndaşlarına unudulmaz anlar yaşatdı”, - bəyanatda bildirilib.
Bəyanatda 30 ilə yaxın davam edən işğal dövrünə də toxunulub. Qeyd edilib ki, Ermənistan Azərbaycanın ərazisinin 20 faizini işğal altında saxlayıb, işğal müharibə və insanlıq əleyhinə cinayətlərlə müşayiət olunub.
“Ermənistan tərəfindən həyata keçirilən etnik təmizləmə nəticəsində bir milyondan çox azərbaycanlı qaçqın və məcburi köçkün vəziyyətinə düşmüşdür. BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinə əməl etməyən Ermənistan cəzasızlıqdan ruhlanaraq işğalın davam etdirilməsi yolunu seçdi, qəsdən danışıqlar prosesini pozdu”, - bəyanatda qeyd olunub.
Sənəddə 2020-ci ilin iyulunda Ermənistanın Azərbaycanla dövlət sərhədi boyunca hərbi təxribat törətdiyi, Tovuz rayonu istiqamətində açılan artilleriya atəşi nəticəsində 13 hərbçi və mülki şəxsin həlak olduğu bildirilib.
Bəyanatda vurğulanıb ki, sentyabrın 27-də Azərbaycan BMT Nizamnaməsində təsbit edilmiş özünümüdafiə hüququndan istifadə edərək öz ərazisində əks-hücum əməliyyatına başlayıb.
Dini konfessiya rəhbərləri 44 günlük müharibə zamanı Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycan şəhərlərini və yaşayış məntəqələrini atəşə tutduğunu qeyd ediblər.
“Ermənistanın Azərbaycanın hərbi mövqelərinə və mülki şəxslərinə qarşı irimiqyaslı hücumuna cavab olaraq, sentyabrın 27-də Azərbaycan BMT Nizamnaməsində təsbit edilmiş özünümüdafiə hüququndan istifadə edərək, öz ərazisində Ermənistana qarşı əks-hücum əməliyyatına başladı”.
Bəyanatda bildirilib ki, müharibədən sonra da dini konfessiya rəhbərləri Azərbaycanın mövqeyinin beynəlxalq dini mərkəzlərə və qurumlara çatdırılması istiqamətində fəaliyyət göstəriblər.
“Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bütün dini konfessiyalarla bir olduq, çiyin-çiyinə haqq mücadiləmizə birgə yardımçı olduq. Bu gün də Azərbaycandakı katoliklər, pravoslavlar, yəhudilər, alban-udilər müsəlmanlarla bərabər Vətən şəhidlərinin ailələrini diqqət və qayğı ilə əhatə edirlər, onların xatirələrini layiqli şəkildə anırlar”, - bəyanatda bildirilib.
Sənəddə Azərbaycan Ordusunun şəhidlərinin xatirəsi ehtiramla yad edilib:
“Polad Həşimov, Mübariz İbrahimov, Albert Aqarunov, Denis Pronin, Yakovlev, Polovinko, Senyuşkin və b. kimi yüzlərlə qəhrəmanımız doğma Azərbaycan üçün şəhidlik zirvəsinə ucaldılar. Onların əziz xatirəsi əbədi olaraq qəlblərimizdə yaşayacaq və daima ehtiramla yad olunacaqdır”.
Bəyanatda Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda aparılan bərpa-quruculuq işlərinə də toxunulub. Qeyd olunub ki, dağıdılmış şəhər və kəndlərin bərpası, ərazilərin minalardan təmizlənməsi istiqamətində genişmiqyaslı işlər davam etdirilir.
“Bərpa olunmuş tarixi məscid binalarından ucalan Azan səsləri, bərpa və yenidən qurulan ibadətgahlar, xristian məbədləri mənəvi dəyərlərini, multikultural dini irsini milli sərvət olaraq dəyərləndirən, onu dirçəldərək hifz edən Azərbaycan dövlətinin tolerant dövlət siyasətinin təzahürüdür”, - bəyanatda vurğulanıb.
Dini konfessiya rəhbərləri bəyanatın sonunda qeyd ediblər ki, əsas məqsədləri gələcəkdə müharibələrin, insan tələfatının, terror aktları və münaqişələrin qarşısının alınması üçün tarixin dərslərini xatırlatmaqdır.
Bəyanatı imzalayanlar sırasında Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə, Dağ yəhudiləri dini icmasının sədri Milix Yevdayev, Rus Pravoslav Kilsəsinin Azərbaycan Yeparxiyasının yepiskopu Aleksi, Alban-udi dini icmasının sədri Robert Mobili, Azərbaycanda Katolik Kilsəsinin Apostol Prefekturasının general vikarisi Yozef Marek, Sefarad yəhudilərinin Bakı dini icmasının sədri Zamir İsayev və Avropa yəhudiləri dini icmasının sədr müavini Yevgeni Brenneysen yer alıb.