AMB 29 sentyabra olan valyuta məzənnələrini açıqladı
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,2 % azalaraq 1,9312 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,1 % azalaraq 2,0118 manat təşkil edib.
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