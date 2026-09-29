 Cəlilabadda turşu hazırlayan qadın özünü bıçaqla yaralayıb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Cəlilabadda turşu hazırlayan qadın özünü bıçaqla yaralayıb

1news Redaksiyası11:24 - Bu gün
Cəlilabadda turşu hazırlayan qadın özünü bıçaqla yaralayıb

Cəlilabad rayonunda qadın bıçaq xəsarəti alıb.

1news.az “Qafqazinfo”ya istinadən xəbər verir ki, hadisə rayonun Göytəpə şəhəri ərazisində qeydə alınıb.

Belə ki, 2002-ci il təvəllüdlü Göytəpə şəhər sakini ehtiyatsızlıqdan yaşadığı evin pilləkənlərindən yıxılıb. Bu zaman qadının əlində olan mətbəx bıçağı onun qarın boşluğuna batıb.

O, dərhal Cəlilabad Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına hospitalizasiya olunub.

İlkin məlumata görə, 24 yaşlı şəxs yaxın qohumları ilə evdə turşu hazırlayırmış.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

Paylaş:
160

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev İran Prezidentinə zəng edib

Cəmiyyət

Oktyabrda hava necə olacaq? - Aylıq proqnoz açıqlandı

İqtisadiyyat

Bakının bir sıra küçələrində hərəkət məhdudlaşdırılacaq - SİYAHI

Cəmiyyət

Sabah Azərbaycanda yağış gözlənilir - PROQNOZ

Cəmiyyət

AQTA-dan konservlərlə bağlı mühüm xəbərdarlıq: Şişmiş qapaqlara diqqət!

Xaricdə ali təhsil almış 30 nəfər peşə tanınması imtahanından keçib

Bakıda ehtiyatsızlıqdan içilən sirkə 49 yaşlı kişinin həyatına son qoydu

Lənkəranda zəlzələ olub

Redaktorun seçimi

“Yelo Bank” “Unibank”ı ötərək yenidən Azərbaycan Mərkəzi Bankının şikayət indeksinə başçılıq edir

Azərbaycanda daşınmaz əmlak bazarında durğunluq: satışlar artmadığı halda tikinti şirkətləri qiymətləri qaldırır - TƏHLİL

Tranzitdən iqtisadi dəyərə: Azərbaycanın nəqliyyat və logistika potensialı Orta Dəhliz və Zəngəzur müstəvisində - MÜSAHİBƏ

Metroda xətlərin ayrılması, tramvayın qayıdışı, yeni yollar: Bakının nəqliyyat problemi necə həll olunacaq? – VİDEOMÜSAHİBƏ

Qatarda vəfat etdi, tanınması ölümündən sonra oldu: Cavad Mircavadovun həyat hekayəsi - FOTO - VİDEO

Sizin üçün xəbərlər

Bakıda “Formula 1” üzrə Azərbaycan Qran-prisinin açılış mərasimi keçirilib

Prezident İlham Əliyev II Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumunda iştirak edib - YENİLƏNİB

Formula 1 Azərbaycan Qran-Prisinin qalibi mükafatlandırıldı

Xaricdə iş və müxtəlif vədlərlə dələduzluq edən şəxs saxlanılıb

Son xəbərlər

Fransada etirazlar genişlənir: Dövlət işçiləri və tələbələr küçələrə çıxdı

Bu gün, 17:52

Gələn il AİİB-in 12-ci İllik Toplantısı Azərbaycanda keçiriləcək

Bu gün, 17:34

AQTA-dan konservlərlə bağlı mühüm xəbərdarlıq: Şişmiş qapaqlara diqqət!

Bu gün, 17:24

Məcburi köçkünlər üzrə elektron baza yenilənəcək

Bu gün, 17:19

Xaricdə ali təhsil almış 30 nəfər peşə tanınması imtahanından keçib

Bu gün, 17:11

Rusiyada hərbi təyyarə qəzaya uğrayıb, ölənlər var

Bu gün, 17:05

İqtisadi inkişafdan qlobal investisiyalara: Azərbaycanın yeni investisiya imkanları - ŞƏRH

Bu gün, 17:02

Azərbaycanın səfiri etimadnaməsini İtaliya Prezidentinə təqdim edib

Bu gün, 16:55

Hindistan şirkəti Azərbaycanda qablaşdırma məhsullarının istehsalı zavodu yaradacaq

Bu gün, 16:48

Gədəbəyin yeni icra başçısı kollektivə təqdim olunub

Bu gün, 16:45

Bakıda ehtiyatsızlıqdan içilən sirkə 49 yaşlı kişinin həyatına son qoydu

Bu gün, 16:31

Lənkəranda zəlzələ olub

Bu gün, 16:07

Xətainin heykəli üzərinə yazılan yazı ilə bağlı AÇIQLAMA

Bu gün, 15:52

Oktyabrda hava necə olacaq? - Aylıq proqnoz açıqlandı

Bu gün, 15:40

İnfantino Hövsanda inşa olunan meydançalara baxış keçirib - FOTO

Bu gün, 15:35

Azərbaycan, Türkiyə və Özbəkistan hərbçilərinin birgə təlimindən görüntülər – VİDEO

Bu gün, 15:33

Myanma ordusunun Arakanda hava zərbəsi: 50 nəfər ölüb

Bu gün, 15:32

AZAL Turizm İşçiləri Günü münasibətilə sərnişinlərə xüsusi təkliflər təqdim edir

Bu gün, 15:30

Sürətli internetlə daha çox əyləncə: “Azeronline” abunəçilərinə “Kinon TV” xidmətindən istifadə imkanı təqdim edir

Bu gün, 15:02

Qəzzada ölənlərin sayı 74 min 23-ə yüksəlib

Bu gün, 14:39
Bütün xəbərlər