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Bəzi yerlərə leysan xarakterli yağış yağır - Faktiki hava

13:32 - Bu gün
Bəzi yerlərə leysan xarakterli yağış yağır - Faktiki hava

Sentyabrın 29-u saat 13:00-a olan faktiki hava açıqlanıb.

1news.az Milli Hidrometeorologiya Xidmətinə istinadən xəbər verir ki, sentyabrın 29-u saat 13:00-a olan məlumata əsasən, ölkə ərazisinin əksər yerlərində yağıntılı hava şəraiti müşahidə olunur.

Bakıda və Abşeron yarımadasında, eyni zamanda Naxçıvan, Daşkəsən, Ordubad, Gədəbəy, Göygöl, Gəncə, Naftalan, Şəmkir, Tovuz, Balakən, Zaqatala, Şəki, Şahdağ, İsmayıllı, Xınalıq, Qəbələ, Qax, Qrız, Qusar, Şabran, Xaçmaz, Quba, Xızı, Tərtər, Bərdə, Mingəçevir, Göyçay, Zərdab, Ağcabədi, Salyan, İmişli, Sabirabadda arabir şimşək çaxır, leysan xarakterli yağış yağır.

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