 Bakıda İkinci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu keçiriləcək | 1news.az | Xəbərlər
На русском
İqtisadiyyat

Bakıda İkinci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu keçiriləcək

First News Media17:02 - Bu gün
Bakıda İkinci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu keçiriləcək

25–26 sentyabr tarixlərində Bakıda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin himayəsi altında İkinci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu keçiriləcək.

1news.az xəbər verir ki, İqtisadiyyat Nazirliyi və İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi Agentliyi – AZPROMO-nun təşkilatçılığı ilə keçiriləcək Forum “Parçalanmış dünyada etimadın bərpası: Cənubi Qafqaz qlobal bağlantı və investisiya sabitliyinin dayağı kimi” mövzusuna həsr olunub.

Forum nüfuzlu beyin mərkəzlərinin tərəfdaşlığı ilə təşkil edilib. Forumun strateji tərəfdaşı olan “The European House – Ambrosetti & TEHA Group” Avropanın aparıcı beyin mərkəzlərindəndir və iqtisadi siyasət, investisiya və rəqabətqabiliyyətlilik üzrə analitik araşdırmaları ilə tanınır.

Qlobal iqtisadiyyatda baş verən dəyişikliklər, təchizat zəncirlərinin yenidən formalaşması, yeni nəqliyyat və enerji marşrutlarının yaranması, texnologiya və süni intellektin iqtisadi proseslərə təsirinin artması investisiya gündəliyinə də yeni yanaşmalar gətirir. Bu şəraitdə Azərbaycanın Avropa ilə Asiyanı birləşdirən strateji mövqeyi onun regional və qlobal bağlantılarda rolunu daha da artırır.

Forum dünyanın aparıcı investorlarını, dövlət və beynəlxalq maliyyə institutlarının nümayəndələrini, biznes liderlərini bir araya gətirəcək. Plenar iclas və panel sessiyalarında Orta Dəhliz, enerji və yaşıl keçid, süni intellekt və rəqəmsal transformasiya, infrastruktur, sənaye və azad iqtisadi zonalar, kritik xammal, aqrobiznes, maliyyə əməkdaşlığı, kiçik və orta biznesin inkişafı, turizm, daşınmaz əmlak və insan kapitalına investisiyalar barədə fikir mübadiləsi aparılacaq. Müzakirələrdə Azərbaycanın etibarlı enerji tərəfdaşı və tranzit qovşağı kimi formalaşmış mövqeyindən sənaye istehsalı, investisiya və regional dəyər zəncirlərinin inkişafını dəstəkləyən daha geniş iqtisadi platformaya çevrilməsi xüsusi diqqət mərkəzində olacaq.

İkinci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu ölkəmizin investisiya imkanlarının beynəlxalq biznes ictimaiyyətinə təqdim edilməsi, dövlət–özəl tərəfdaşlığının inkişafı, xarici investorlar və beynəlxalq maliyyə institutları ilə əməkdaşlığın genişləndirilməsi, habelə yeni investisiya layihələrinin təşviqi baxımından mühüm platformadır. Beynəlxalq tədbir çərçivəsində sənaye, maliyyə, tikinti, süni intellekt, bərpa olunan enerji, aqrar, su resursları, idman sahələrini əhatə edən mühüm sənədlərin imzalanması gözlənilir.

Qeyd edək ki, ötən ilin sentyabrında keçirilən Birinci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumunda 1000-dən çox iştirakçı bir araya gəlib, ümumi dəyəri 10 milyard ABŞ dollarından çox olan investisiya sazişləri imzalanıb. Sazişlərin 7 milyard ABŞ dollarından çoxu qeyri-neft sektorunu əhatə edib.

Paylaş:
99

Aktual

Rəsmi

Dövlət ümumi təhsil müəssisələrində yeni maliyyələşmə mexanizmi tətbiq ediləcək

Cəmiyyət

Finiş xəttindən kənarda: Böyük beynəlxalq yarış Azərbaycanın turizm iqtisadiyyatında artıma necə təkan verir

Mövqe

“Yelo Bank” “Unibank”ı ötərək yenidən Azərbaycan Mərkəzi Bankının şikayət indeksinə başçılıq edir

Cəmiyyət

Bakıda daha bir küçədə xüsusi hərəkət zolağı təşkil edilib

İqtisadiyyat

Bakıda İkinci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu keçiriləcək

Qızıl bahalaşdı, gümüş ucuzlaşdı

Azərbaycan nefti bahalaşıb

Mərkəzi Bank bu günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Redaktorun seçimi

“Yelo Bank” “Unibank”ı ötərək yenidən Azərbaycan Mərkəzi Bankının şikayət indeksinə başçılıq edir

Azərbaycanda daşınmaz əmlak bazarında durğunluq: satışlar artmadığı halda tikinti şirkətləri qiymətləri qaldırır - TƏHLİL

Tranzitdən iqtisadi dəyərə: Azərbaycanın nəqliyyat və logistika potensialı Orta Dəhliz və Zəngəzur müstəvisində - MÜSAHİBƏ

Metroda xətlərin ayrılması, tramvayın qayıdışı, yeni yollar: Bakının nəqliyyat problemi necə həll olunacaq? – VİDEOMÜSAHİBƏ

Qatarda vəfat etdi, tanınması ölümündən sonra oldu: Cavad Mircavadovun həyat hekayəsi - FOTO - VİDEO

Sizin üçün xəbərlər

Azərbaycan nefti 6 dollara yaxın ucuzlaşdı

Qızıl və gümüş ucuzlaşıb

Qızıl bahalaşdı, gümüş ucuzlaşdı

Daha az neft, daha çox pul: Körfəz müharibəsi SOCAR və qlobal neft sənayesi üçün nə vəd edir?

Son xəbərlər

Moskva prospektində 6 yeni dayanacaq pavilyonu quraşdırılır

Bu gün, 17:56

Ceyhun Bayramov Albaniyanın xarici işlər naziri ilə görüşüb

Bu gün, 17:48

Banklardan kartlarla bağlı yeni qərar Vətəndaşlara məhdudiyyət tətbiq edilir

Bu gün, 17:43

DİN-dən “Formula-1” yarışı ilə bağlı sürücülərə və piyadalara müraciət

Bu gün, 17:22

Azərbaycan Qvineya-Bisau, Palau və Dominikan Respublikasına texniki yardım göstərəcək

Bu gün, 17:08

Bakıda İkinci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu keçiriləcək

Bu gün, 17:02

FHN-dən hava ilə bağlı XƏBƏRDARLIQ: Yüngül tikililərdən uzaq durun

Bu gün, 16:56

Dövlət ümumi təhsil müəssisələrində yeni maliyyələşmə mexanizmi tətbiq ediləcək

Bu gün, 16:42

Babək Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı vəzifəsindən azad edilib

Bu gün, 16:26

Sabah külək güclənəcək - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 16:24

Expressbank sahibkarlara 100 000 AZN-dək mikro kredit təklif edir

Bu gün, 16:14

Böyük Qayıdışa dair II Dövlət Proqramının layihəsi Prezidentə təqdim olunub

Bu gün, 16:05

Qazaxda 4 hektar ərazidə yanğın baş verib - VİDEO

Bu gün, 16:01

“Birliyin Gücü – 2026” təlimində məşqlər uğurla davam edir - VİDEO

Bu gün, 15:51

Narkotik əməliyyatları: 6 nəfər saxlanıldı, 132 kq narkotik aşkarlanıb - VİDEO

Bu gün, 15:29

Bakıda daha bir küçədə xüsusi hərəkət zolağı təşkil edilib

Bu gün, 15:12

Azərbaycan XİN Qazaxıstana başsağlığı verib

Bu gün, 15:01

Dağ-mədən və metallurgiya strategiyasının iki əsas hədəfi  

Bu gün, 14:15

Ermənistan Azərbaycana alüminium folqa ixracını açıqladı

Bu gün, 13:44

Qazaxıstanda təlim zamanı 9 hərbçi həlak olub

Bu gün, 13:31
Bütün xəbərlər