AMB sentyabrın son gününə olan valyuta məzənnələrini açıqladı
Azərbaycan Mərkəzi Bankı bu günün valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
1news.az-ın məlumatına görə, sentyabrın 30-da ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat, Türkiyə lirəsi isə 0,0347 manat təşkil edib. Öz növbəsində, Rusiyanın 100 rublu 2,0261 manatadək bahalaşıb, avro isə 1,9264 manata kimi ucuzlaşıb.
|
Valyuta
|
Kod
|
Kurs
|
1 ABŞ dolları
|
USD
|
1,7
|
1 Avro
|
EUR
|
1,9264
|
1 Avstraliya dolları
|
AUD
|
1,1851
|
1 Belarus rublu
|
BYN
|
0,5543
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
AED
|
0,4628
|
100 Cənubi Koreya vonu
|
KRW
|
0,1255
|
1 Çexiya kronu
|
CZK
|
0,0788
|
1 Çin yuanı
|
CNY
|
0,2536
|
1 Danimarka kronu
|
DKK
|
0,2577
|
1 Gürcüstan larisi
|
GEL
|
0,6525
|
1 Honq Konq dolları
|
HKD
|
0,2167
|
1 Hindistan rupisi
|
INR
|
0,0177
|
1 Britaniya funt sterlinqi
|
GBP
|
2,2485
|
1 İsveç kronu
|
SEK
|
0,17
|
1 İsveçrə frankı
|
CHF
|
2,0368
|
1 İsrail şekeli
|
ILS
|
0,5539
|
1 Kanada dolları
|
CAD
|
1,1973
|
1 Küveyt dinarı
|
KWD
|
5,5073
|
100 Qazaxıstan tengəsi
|
KZT
|
0,3867
|
1 Qətər Realı
|
QAR
|
0,4663
|
1 Qırğızıstan somu
|
KGS
|
0,0194
|
100 Macarıstan forinti
|
HUF
|
0,5253
|
1 Moldova leyi
|
MDL
|
0,0961
|
1 Norveç kronu
|
NOK
|
0,177
|
100 Özbəkistan somu
|
UZS
|
0,0144
|
100 Pakistan rupisi
|
PKR
|
0,6132
|
1 Polşa zlotısı
|
PLN
|
0,441
|
1 Rumıniya leyi
|
RON
|
0,3651
|
100 Rusiya rublu
|
RUB
|
2,0261
|
1 Serbiya dinarı
|
RSD
|
0,0164
|
1 Sinqapur dolları
|
SGD
|
1,33
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
SAR
|
0,4527
|
1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları)
|
xdr
|
2,31
|
1 Türkiyə lirəsi
|
TRY
|
0,0347
|
1 Türkmənistan manatı
|
TMT
|
0,4857
|
1 Ukrayna qrivnası
|
UAH
|
0,038
|
100 Yaponiya yeni
|
JPY
|
1,0818
|
1 Yeni Zelandiya dolları
|
NZD
|
0,9587
|
1 Qızıl
|
XAU
|
7104,555
|
1 Gümüş
|
XAG
|
103,8639
|
1 Platin
|
XPT
|
2901,849
|
1 Palladium
|
XPD
|
2079,6355