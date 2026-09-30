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İqtisadiyyat

AMB sentyabrın son gününə olan valyuta məzənnələrini açıqladı

Qafar Ağayev09:19 - Bu gün
AMB sentyabrın son gününə olan valyuta məzənnələrini açıqladı

Azərbaycan Mərkəzi Bankı bu günün valyuta məzənnələrini açıqlayıb.

1news.az-ın məlumatına görə, sentyabrın 30-da ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat, Türkiyə lirəsi isə 0,0347 manat təşkil edib. Öz növbəsində, Rusiyanın 100 rublu 2,0261 manatadək bahalaşıb, avro isə 1,9264 manata kimi ucuzlaşıb.

Valyuta

Kod

Kurs

1 ABŞ dolları

USD

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1 Avro

EUR

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1 Avstraliya dolları

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1 Belarus rublu

BYN

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1 BƏƏ dirhəmi

AED

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100 Cənubi Koreya vonu

KRW

0,1255

1 Çexiya kronu

CZK

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1 Çin yuanı

CNY

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1 Danimarka kronu

DKK

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1 Gürcüstan larisi

GEL

0,6525

1 Honq Konq dolları

HKD

0,2167

1 Hindistan rupisi

INR

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1 Britaniya funt sterlinqi

GBP

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1 İsveç kronu

SEK

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CHF

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ILS

0,5539

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CAD

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1 Küveyt dinarı

KWD

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100 Qazaxıstan tengəsi

KZT

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QAR

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KGS

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HUF

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1 Moldova leyi

MDL

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1 Norveç kronu

NOK

0,177

100 Özbəkistan somu

UZS

0,0144

100 Pakistan rupisi

PKR

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1 Polşa zlotısı

PLN

0,441

1 Rumıniya leyi

RON

0,3651

100 Rusiya rublu

RUB

2,0261

1 Serbiya dinarı

RSD

0,0164

1 Sinqapur dolları

SGD

1,33

1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

SAR

0,4527

1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları)

xdr

2,31

1 Türkiyə lirəsi

TRY

0,0347

1 Türkmənistan manatı

TMT

0,4857

1 Ukrayna qrivnası

UAH

0,038

100 Yaponiya yeni

JPY

1,0818

1 Yeni Zelandiya dolları

NZD

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1 Qızıl

XAU

7104,555

1 Gümüş

XAG

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XPT

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