 Azərbaycanın U-21 millisi bu gün səfərdə Şotlandiya ilə qarşılaşacaq | 1news.az | Xəbərlər
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İdman

Azərbaycanın U-21 millisi bu gün səfərdə Şotlandiya ilə qarşılaşacaq

1news Redaksiyası09:27 - Bu gün
Azərbaycanın U-21 millisi bu gün səfərdə Şotlandiya ilə qarşılaşacaq

21 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi Avropa çempionatının seçmə mərhələsində növbəti oyununu bu gün keçirəcək.

1news.az report-a istinadən xəbər verir ki, Rəşad Eyubovun baş məşqçisi olduğu kollektiv səfərdə Şotlandiyanın müvafiq yaş qrupundan ibarət yığması ilə üz-üzə gələcək.

Qarşılaşma Kilmarnok şəhərində, Bakı vaxtı ilə saat 22:30-da start götürəcək.

Xatırladaq ki, Azərbaycan millisi 8 oyundan sonra 7 xalla beşinci, meydan sahibləri 11 xalla dördüncü pillədə qərarlaşıb.

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