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ABŞ-də 1 sentin istehsalına son verilməsi gözlənilir

Qafar Ağayev09:41 - Bu gün
ABŞ-də 1 sentin istehsalına son verilməsi gözlənilir

ABŞ Konqresi 230 ildən artıqdır istehsal olunan 1 sentlik sikkələrin buraxılışına son qoyulmasını nəzərdə tutan qanun layihəsini qəbul edib.

1news.az Bloomberg HT-yə istinadən xəbər verir ki, Senatda keçirilən səsvermə zamanı 1 sentlik sikkələrin istehsalının rəsmi olaraq dayandırılmasını nəzərdə tutan qanun layihəsi təsdiqlənib.

Konqresdən keçən sənəd təsdiq üçün ABŞ Prezidenti Donald Trampa təqdim olunacaq. Tramp qanun layihəsini imzalayacağı təqdirdə, ABŞ-da 230 ildən artıqdır davam edən 1 sentlik sikkələrin istehsalına hüquqi olaraq son qoyulacaq.

Qeyd edək ki, ABŞ Zərbxanası 2025-ci ilin noyabrında dövriyyə üçün 1 sentlik sikkələrin istehsalını artıq dayandırıb. Zərbxana həmin vaxt dövriyyəyə buraxılacaq son 1 sentlik sikkənin zərb edildiyini açıqlamışdı.

ABŞ Zərbxanasının açıqlamasında bildirilib ki, ölkənin tələbatını qarşılamaq üçün 1 sentlik sikkələrin istehsalına artıq ehtiyac yoxdur. Qərarın qəbul edilməsində sikkənin istehsal xərclərinin artmasının da rol oynadığı qeyd olunub.

Belə ki, 1 sentlik sikkənin istehsalının maya dəyəri son 10 ildə 1,42 sentdən 3,69 sentə yüksəlib.

1 sentlik sikkələrin istehsalının dayandırılması nəticəsində ABŞ-ın ildə təxminən 56 milyon dollar qənaət edəcəyi gözlənilir.

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