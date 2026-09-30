 "Birliyin Gücü - 2026" birgə hərbi təliminin müşahidəçiləri ilə görüş keçirilib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Siyasət

"Birliyin Gücü - 2026" birgə hərbi təliminin müşahidəçiləri ilə görüş keçirilib

Qafar Ağayev09:28 - Bu gün
"Birliyin Gücü - 2026" birgə hərbi təliminin müşahidəçiləri ilə görüş keçirilib

Bakıda "Birliyin Gücü - 2026" birgə hərbi təlimində iştirak edən müşahidəçilər ilə görüş keçirilib. 

1news.az xəbər verir ki, Milli Müdafiə Universitetinin Hərb Oyunları Mərkəzində təşkil edilən tədbirdə müxtəlif ölkələrdən olan müşahidəçilərə təlimin məqsədi, keçirilmə mərhələləri və tapşırıqları barədə ətraflı məlumat verilib.

Bildirilib ki, təlimdə Azərbaycan, Türkiyə və Özbəkistan hərbi qulluqçularının müxtəlif taktiki tapşırıqları yerinə yetirməsi, bölmələr arasında uzlaşmış qarşılıqlı fəaliyyətin və idarəetmə imkanlarının təkmilləşdirilməsi nəzərdə tutulur.

Görüşdə, həmçinin təlim zamanı təhlükəsizlik qaydalarına riayət olunması və müşahidəçilərin fəaliyyətinin təşkili ilə bağlı məsələlər diqqətə çatdırılıb.

Sonda müşahidəçiləri maraqlandıran suallar cavablandırılıb.

Paylaş:
185

Aktual

Mövqe

Bu, necə baş vermişdi? – Qərbi Azərbaycandan azərbaycanlıların deportasiyasının faciəli xronikası

İqtisadiyyat

Elektron pul köçürmələrində yeni hədd 50 min manat müəyyən edildi - Yeni QƏRAR - YENİLƏNİB

Cəmiyyət

Hərbçilərin əməkhaqları artırılır

Rəsmi

Prezident Birləşmiş Krallığın müdafiə üzrə dövlət nazirini qəbul edib - FOTO

Siyasət

Netanyahu: “Flydubai” reysi ilə bağlı vəziyyət nəzarət altındadır

Azərbaycan və İordaniya arasında viza tələbindən azad edilmə haqda saziş təsdiqlənib

Azərbaycan XİN Botsvananı Milli Günü münasibətilə təbrik edib

Qaradağ Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı kollektivə təqdim olunub

Redaktorun seçimi

“Yelo Bank” “Unibank”ı ötərək yenidən Azərbaycan Mərkəzi Bankının şikayət indeksinə başçılıq edir

Azərbaycanda daşınmaz əmlak bazarında durğunluq: satışlar artmadığı halda tikinti şirkətləri qiymətləri qaldırır - TƏHLİL

Tranzitdən iqtisadi dəyərə: Azərbaycanın nəqliyyat və logistika potensialı Orta Dəhliz və Zəngəzur müstəvisində - MÜSAHİBƏ

Metroda xətlərin ayrılması, tramvayın qayıdışı, yeni yollar: Bakının nəqliyyat problemi necə həll olunacaq? – VİDEOMÜSAHİBƏ

Qatarda vəfat etdi, tanınması ölümündən sonra oldu: Cavad Mircavadovun həyat hekayəsi - FOTO - VİDEO

Sizin üçün xəbərlər

Dövlət başısı: Sabitlik Azərbaycanda artıq 30 ildən çoxdur ki, davam edir

Anar Əliyev: Azərbaycanda 1700 peşə və kvalifikasiya standartı hazırlanıb

Tarixin axınını dəyişən payız səhəri: Zəfərimizin əbədi qürur səhifəsi

Kamaləddin Qafarov: “Azərbaycanın neft-qaz sektorunda formalaşdırdığı müqavilə münasibətləri diqqətəlayiqdir”

Son xəbərlər

Bu, necə baş vermişdi? – Qərbi Azərbaycandan azərbaycanlıların deportasiyasının faciəli xronikası

Bu gün, 18:05

“PAŞA Holding” AFAQ layihəsinə dəstəyini davam etdirir - FOTO

Bu gün, 17:32

Azərbaycan və İran arasında hərbi sahədə əlaqələr müzakirə edilib

Bu gün, 17:25

AQTA xəbərdarlıq edir: Antibiotikləri həkim məsləhəti olmadan qəbul etməyin

Bu gün, 17:23

Elektron pul köçürmələrində yeni hədd 50 min manat müəyyən edildi - Yeni QƏRAR - YENİLƏNİB

Bu gün, 17:16

İranın Gürcüstandakı səfiri XİN-ə çağırılıb

Bu gün, 17:04

Azərbaycan və Özbəkistan MN arasında əməkdaşlıq planı imzalanıb

Bu gün, 17:03

Azərbaycan yeni mərmiatan dron istehsal edib

Bu gün, 16:56

Azərbaycan-BƏƏ hərbi-texniki əlaqələrinin inkişaf perspektivləri müzakirə edilib

Bu gün, 16:44

Maştağada saxta alkoqollu içkilərin satışı aşkarlanıb - FOTO

Bu gün, 16:40

Hərbçilərin əməkhaqları artırılır

Bu gün, 16:28

Azərbaycan boksçuları U-17 Avropa çempionatında iştirak edəcəklər

Bu gün, 16:22

Dilan Polat “Prezidenti təhqir etmə” ittihamı ilə saxlanıldı

Bu gün, 16:00

Azərbaycanlı qadının Lahorda zorakılığa məruz qalması ilə bağlı həbs olunanlar var - Komitədən açıqlama

Bu gün, 15:56

“Flydubai” İsrailə uçuşları dayandırdı – Təyyarədəki insident araşdırılır

Bu gün, 15:29

Prezident Birləşmiş Krallığın müdafiə üzrə dövlət nazirini qəbul edib - FOTO

Bu gün, 15:28

Türkiyəli aktrisa Afra Saraçoğlunun narkotik testi pozitiv çıxıb

Bu gün, 15:20

Ombudsmanın maaşı 12 min manata qaldırılıb

Bu gün, 15:01

Qanun niyə Milli Məclisə geri qaytarıldı? - Prezidentin köməkçisi AÇIQLADI

Bu gün, 14:40

Netanyahu: “Flydubai” reysi ilə bağlı vəziyyət nəzarət altındadır

Bu gün, 14:16
Bütün xəbərlər