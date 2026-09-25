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İqtisadiyyat

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan valyuta məzənnələri

First News Media09:18 - Bu gün
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan valyuta məzənnələri

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az "Report"a istinadən xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,12 % azalaraq 1,9329 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,36 % azalaraq 2,0000 manat təşkil edib.

Valyuta

Məzənnə

1 ABŞ dolları

1,7000

1 Avro

1,9329

100 Rusiya rublu

2,0000

1 Avstraliya dolları

1,1924

1 Belarus rublu

0,5543

1 BƏƏ dirhəmi

0,4628

100 Cənubi Koreya vonu

0,1248

1 Çexiya kronu

0,0792

1 Çin yuanı

0,2532

1 Danimarka kronu

0,2586

1 Gürcü larisi

0,6513

1 Honq Konq dolları

0,2167

1 Hindistan rupisi

0,0177

1 İngilis funt sterlinqi

2,2461

10 000 İran rialı

-

1 İsveç kronu

0,1712

1 İsveçrə frankı

2,0500

1 İsrail şekeli

0,5586

1 Kanada dolları

1,2015

1 Küveyt dinarı

5,5052

100 Qazaxıstan təngəsi

0,3847

1 Qətər rialı

0,4664

1 Qırğız somu

0,0194

100 Macarıstan forinti

0,5289

1 Moldova leyi

0,0960

1 Norveç kronu

0,1784

100 Özbək somu

0,0144

100 Pakistan rupisi

0,6130

1 Polşa zlotası

0,4413

1 Rumıniya leyi

0,3663

1 Serbiya dinarı

0,0165

1 Sinqapur dolları

1,3288

1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

0,4528

1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

2,3098

Türk lirəsi

0,0347

Türkmənistan manatı

0,4857

Ukrayna Qrivnası

0,0378

Yapon yeni

1,0731

Yeni Zelandiya dolları

0,9610

Qızıl

7245,9355

Gümüş

107,9676

Platin

2970,8180

Palladium

2127,9240

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