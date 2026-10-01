Azərbaycanda ezamiyyət qaydası dəyişdi - Yeni qərar
Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyası 18 yanvar 2012-ci il tarixli qərarı ilə təsdiq edilmiş "İşçilərin Ezamiyyə Qaydaları"nda dəyişiklik edib.
1news.az xəbər verir ki, bununla bağlı nazir Sahil Babayev yeni qərar imzalayıb.
Qərara əsasən, bundan sonra dövlət orqanının, müəssisə, idarə və təşkilatın rəhbəri ilə yanaşı fiziki şəxs olan işəgötürənin əmri (sərəncamı, qərarı) ilə işçinin müəyyən olunmuş müddətə iş yerindən başqa yerə işəgötürənin qanunauyğun tapşırığını yerinə yetirmək üçün getməsi ezamiyyət sayılacaq.
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