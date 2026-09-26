 Bakıda “Formula 1” üzrə Azərbaycan Qran-prisinin açılış mərasimi keçirilib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Bakıda “Formula 1” üzrə Azərbaycan Qran-prisinin açılış mərasimi keçirilib

First News Media14:56 - Bu gün
Bakıda “Formula 1” üzrə Azərbaycan Qran-prisinin açılış mərasimi keçirilib

Bakıda, Bakı Şəhər Halqasında “Formula 1” üzrə Azərbaycan Qran-prisinin açılış mərasimi keçirilib.

1news.az xəbər verir ki, əsas yarışın startına az müddət qalmış Azərbaycanın Dövlət Himni səsləndirilib.

Dövlət Himnini Azərbaycanın Xalq artisti, dünya şöhrətli tenor Yusif Eyvazov ifa edib.

Təntənəli və emosional ifadan sonra diqqətlər yenidən Bakı Şəhər Halqasına və əsas yarışda mübarizə aparacaq pilotlara yönəlib.

Qeyd edək ki, bu il Bakı Şəhər Halqasında “Formula 1” üzrə Azərbaycan Qran-prisi sayca 10-cu dəfə keçirilir.

Azərbaycan Qran-prisinin kubokunun dizaynında ölkənin milli-mədəni irsinə xüsusi yer verilib. Kubokda əks olunan alov obrazı Azərbaycanın “Odlar Yurdu” kimi tanınmasını simvolizə edir.

Kubokun yan hissələrində isə Azərbaycan xalçaçılıq ənənələrindən ilhamlanan naxışlardan istifadə olunub. Beləliklə, “Formula 1”in dinamik ruhu Azərbaycanın zəngin milli irsi ilə birləşdirilərək kubokun dizaynında əks etdirilib.

“Formula 1” üzrə Azərbaycan Qran-prisinin əsas yarışı bu gün saat 15:00-da başlayacaq.

Paylaş:
137

Aktual

Cəmiyyət

Prezident İlham Əliyev II Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumunda iştirak edib - YENİLƏNİB

Mövqe

70 ölkə, 30 trilyon dollar və yeni hədəflər: II Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumundan hansı nəticələr çıxarılmalıdır? - ...

Cəmiyyət

"Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-prisinin qalibi bəlli olub

Rəsmi

İlham Əliyev Beynəlxalq Avtomobil Federasiyasının prezidenti ilə görüşüb

Cəmiyyət

Formula 1 Azərbaycan Qran-Prisinin qalibi mükafatlandırıldı

Prezident İlham Əliyev II Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumunda iştirak edib - YENİLƏNİB

"Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-prisinin qalibi bəlli olub

Media və Yayım Şurasından Türkiyə mediasındakı Azərbaycan əleyhinə paylaşımlarla bağlı BƏYANAT

Redaktorun seçimi

“Yelo Bank” “Unibank”ı ötərək yenidən Azərbaycan Mərkəzi Bankının şikayət indeksinə başçılıq edir

Azərbaycanda daşınmaz əmlak bazarında durğunluq: satışlar artmadığı halda tikinti şirkətləri qiymətləri qaldırır - TƏHLİL

Tranzitdən iqtisadi dəyərə: Azərbaycanın nəqliyyat və logistika potensialı Orta Dəhliz və Zəngəzur müstəvisində - MÜSAHİBƏ

Metroda xətlərin ayrılması, tramvayın qayıdışı, yeni yollar: Bakının nəqliyyat problemi necə həll olunacaq? – VİDEOMÜSAHİBƏ

Qatarda vəfat etdi, tanınması ölümündən sonra oldu: Cavad Mircavadovun həyat hekayəsi - FOTO - VİDEO

Sizin üçün xəbərlər

Fərhad Məmmədov: Sülh prosesinə tarixi və dini məsələlər üzərindən təsir göstərilməməlidir

“Büro Vibe” "Buro Nights" gecələr seriyasına start verir - VİDEO

Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu ləğv edilir

Xüsusi hərəkət zolaqları avtobusların hərəkətini rahatlaşdırır - FOTO

Son xəbərlər

Formula 1 Azərbaycan Qran-Prisinin qalibi mükafatlandırıldı

Bu gün, 17:59

Taylandın paytaxtında güclü daşqın: Ordu əraziyə cəlb edildi

Bu gün, 17:55

Prezident İlham Əliyev II Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumunda iştirak edib - YENİLƏNİB

Bu gün, 17:39

70 ölkə, 30 trilyon dollar və yeni hədəflər: II Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumundan hansı nəticələr çıxarılmalıdır? - ŞƏRH

Bu gün, 17:32

İlham Əliyev Beynəlxalq Xizək və Snoubord Federasiyasının prezidenti ilə görüşüb

Bu gün, 17:04

"Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-prisinin qalibi bəlli olub

Bu gün, 16:44

Almaniyada 45 min tələbə etiraz aksiyasına çıxıb

Bu gün, 16:32

İlham Əliyev Beynəlxalq Avtomobil Federasiyasının prezidenti ilə görüşüb

Bu gün, 16:18

Media və Yayım Şurasından Türkiyə mediasındakı Azərbaycan əleyhinə paylaşımlarla bağlı BƏYANAT

Bu gün, 15:46

Quba rayonunda iki avtomobil toqquşub

Bu gün, 15:45

Azərbaycan Jurnalistlərinin IX qurultayı keçiriləcək

Bu gün, 15:40

Prezident və Birinci xanım Formula 1 Azərbaycan Qran-Prisinin əsas yarışına baxırlar

Bu gün, 15:29

Bakıda “Formula 1” üzrə Azərbaycan Qran-prisinin açılış mərasimi keçirilib

Bu gün, 14:56

30 trilyon dollar: Bakı qlobal maliyyə olimpinin zirvəsini bir araya gətirdi

Bu gün, 14:53

Azərbaycan ilə Suriya arasında ticarət-iqtisadi, investisiya, energetika sahələrdə əməkdaşlıq müzakirə olunub

Bu gün, 14:38

Xaricdə iş və müxtəlif vədlərlə dələduzluq edən şəxs saxlanılıb

Bu gün, 14:34

İlham Əliyevin sosial media hesablarında II Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumunda iştirakına dair video paylaşılıb

Bu gün, 14:02

Komissiya: Türkiyədə Azərbaycana qarşı kampaniya münasibətləri hədəf almaq məqsədi daşıyır

Bu gün, 13:37

2-ci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu çərçivəsində “Kritik xammal və qlobal iqtisadi təhlükəsizlik” mövzusunda panel sessiya keçirilib

Bu gün, 13:25

Bazar günü hava necə olacaq? - Proqnoz açıqlandı

Bu gün, 13:01
Bütün xəbərlər