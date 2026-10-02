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Prezident: Bizim neft-qaz məhsullarımıza tələbat artacaq

1news Redaksiyası17:43 - Bu gün
Prezident: Bizim neft-qaz məhsullarımıza tələbat artacaq

Azərbaycana bir çox ölkələrdən müraciətlər daxil olur, xahişlər gəlir ki, istehsal etdiyi neft məhsullarını o ölkələrə ixrac etsin.

1news.az xəbər verir ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının qurultayında çıxış edərkən dövlət başçısı uzun illər ölkənin xarici borcunu azalda-azalda getdiyini deyib.

Dövlət başçısı vurğulayıb ki, Azərbaycan bütün işləri vaxtında görüb:

"Bizim bu gün potensialımız, - mən təkcə neft məhsullarını nəzərdə tuturam, - 30 milyon tondur. Bunun 7 milyon tonu Azərbaycanda neftayırma zavodunda emal olunur, 23 milyon tonu isə xaricdə. Bax, bunu biz vaxtında etdik. Bir zavodu sıfırdan qurduq, iki zavod aldıq. Bu gün 30 milyon ton neft məhsullarına sahib olan, - özü də tək yerdə yox, üç yerdə, - ölkələr də çox deyil. Ona görə nəzərə alsaq ki, bir daha deyirəm, əfsuslar olsun, bizim ətrafımızda gedən müharibələr dayanmır, - biz çox istərdik ki, dayansın, amma dayanmır, - ona görə bizim məhsullarımıza, qazımıza tələbat daha da artacaq".

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