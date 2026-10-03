 Ötən gün 63 cinayətin açılması təmin olunub | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Ötən gün 63 cinayətin açılması təmin olunub

1news Redaksiyası15:17 - Bu gün
Ötən gün 63 cinayətin açılması təmin olunub

Oktyabrın 2-də ölkə ərazisində qeydə alınan 45, əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan 18 cinayətin açılması polis əməkdaşları tərəfindən təmin olunub.

Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən 1news.az-a verilən məlumata görə, axtarışda olduğuna görə ümumilikdə 27, o cümlədən borclu şəxs qismində axtarışda olan 21 nəfər saxlanılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib.

Narkotiklərlə əlaqəli 14, qanunsuz saxlanılan silah-sursatın götürülməsi və aşkarlanması ilə bağlı 4 fakt müəyyən edilib. Cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 57 nəfər saxlanılıb.

Həmçinin polis əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə ailə üzvlərini məlumatlandırmadan yaşadığı ünvanı tərk etdiyinə görə itkin düşmüş kimi axtarışı aparılan 9 nəfər tapılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib.

Paylaş:
155

Aktual

Siyasət

“Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışı dövlət quruculuğunda yeni mərhələnin başlanğıcı oldu” - ŞƏRH

Siyasət

Ceyhun Bayramov iranlı həmkarına başsağlığı verib

Cəmiyyət

Bakıda sabah yağış yağacağı gözlənilir - PROQNOZ

Rəsmi

Azərbaycan Prezidenti Nizar Amidini milli bayram münasibətilə təbrik edib

Cəmiyyət

Bakıda vətəndaşları xaricdə təhsil vədi ilə aldadan şəxs saxlanılıb

“Avtovağzal” stansiyasında ölüm hadisəsi baş verib

Azərbaycanda yağıntılı hava şəraiti davam edir - FAKTİKİ HAVA

Nərimanovda oğurluq edən 4 nəfər saxlanılıb

Redaktorun seçimi

Sarsılmaz İnfantino mövqelərini qoruyur: Bakı və Daşkənd UEFA ilə AFK-dakı parçalanma ilə bağlı proqnozumuzu necə təsdiqlədi?

“Yelo Bank” “Unibank”ı ötərək yenidən Azərbaycan Mərkəzi Bankının şikayət indeksinə başçılıq edir

Azərbaycanda daşınmaz əmlak bazarında durğunluq: satışlar artmadığı halda tikinti şirkətləri qiymətləri qaldırır - TƏHLİL

Tranzitdən iqtisadi dəyərə: Azərbaycanın nəqliyyat və logistika potensialı Orta Dəhliz və Zəngəzur müstəvisində - MÜSAHİBƏ

Metroda xətlərin ayrılması, tramvayın qayıdışı, yeni yollar: Bakının nəqliyyat problemi necə həll olunacaq? – VİDEOMÜSAHİBƏ

Sizin üçün xəbərlər

“Vyanadan Bakıya” – Avropa caz ənənəsi ilə Azərbaycan musiqisinin vəhdəti

Jurnalist Əvəz Zeynallı vəfat edib

Sürətli internetlə daha çox əyləncə: “Azeronline” abunəçilərinə “Kinon TV” xidmətindən istifadə imkanı təqdim edir

Qəbələ yeni qastronomiya destinasiyası kimi mövqeyini gücləndirir - FOTO

Son xəbərlər

Bakıda vətəndaşları xaricdə təhsil vədi ilə aldadan şəxs saxlanılıb

Bu gün, 18:05

“Avtovağzal” stansiyasında ölüm hadisəsi baş verib

Bu gün, 17:46

Azərbaycanda yağıntılı hava şəraiti davam edir - FAKTİKİ HAVA

Bu gün, 17:29

Nərimanovda oğurluq edən 4 nəfər saxlanılıb

Bu gün, 17:08

1993-cü il 3 oktyabr: TARİXƏ YAZILAN TARİX

Bu gün, 16:42

Quba-Xınalıq yolunda baş verən sürüşmə nəticəsində 8 kəndin əlaqəsi kəsilib - FOTO

Bu gün, 16:26

Kamaləddin Qafarov: 3 oktyabr Azərbaycanın güclü dövlətə çevrilməsinin istinad nöqtəsidir

Bu gün, 15:56

DİN: 8 nəfər saxlanılıb, 68 kiloqram narkotik aşkarlanıb - VİDEO

Bu gün, 15:47

Ceyhun Bayramov iranlı həmkarına başsağlığı verib

Bu gün, 15:23

Ötən gün 63 cinayətin açılması təmin olunub

Bu gün, 15:17

“Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışı dövlət quruculuğunda yeni mərhələnin başlanğıcı oldu” - ŞƏRH

Bu gün, 14:46

Bakının iki əsas yolunda sürət həddi endirildi

Bu gün, 14:13

Elçin Əmirbəyov İsveçrə Konfederasiyasında işgüzar səfərdə olub - FOTO

Bu gün, 13:51

DİN: Axtarışda olan 3 nəfər saxlanılıb

Bu gün, 13:38

Ziya Bünyadov prospektində hərəkətlə bağlı gecə məhdudiyyət olacaq

Bu gün, 13:10

Bakıda sabah yağış yağacağı gözlənilir - PROQNOZ

Bu gün, 12:39

Sumqayıtda loqoped mərkəzində qalmaqal: Valideyn döyüldüyünü iddia edir - VİDEO

Bu gün, 12:32

Qanunsuz saxlanılan silahlar aşkarlanıb

Bu gün, 12:13

Xətaidə ərzaq köşkündə yanğın: Kişi meyiti aşkarlanıb

Bu gün, 11:58

Ölkənin dağlıq ərazilərinə qar yağır - FAKTİKİ HAVA

Bu gün, 11:36
Bütün xəbərlər