 Kamaləddin Qafarov: 3 oktyabr Azərbaycanın güclü dövlətə çevrilməsinin istinad nöqtəsidir | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Siyasət

Kamaləddin Qafarov: 3 oktyabr Azərbaycanın güclü dövlətə çevrilməsinin istinad nöqtəsidir

1news Redaksiyası15:56 - Bu gün
Kamaləddin Qafarov: 3 oktyabr Azərbaycanın güclü dövlətə çevrilməsinin istinad nöqtəsidir

“1993-cü il oktyabrın 3-ü Azərbaycan tarixində taleyüklü siyasi seçim günü kimi yadda qalıb”.

Bu fikri 1news.az-a açıqlamasında Milli Məclisin deputatı Kamaləddin Qafarov deyib.

O, bidirib ki, həmin gün xalqın böyük əksəriyyətinin səsi ilə Heydər Əliyevin Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçilməsi müstəqil dövlətimizin gələcək inkişaf istiqamətini müəyyən edən tarixi hadisəyə çevrildi. “Bu seçim yalnız hakimiyyət dəyişikliyi deyildi. Bu, ilk növbədə ölkənin ağır böhran və parçalanma təhlükəsi ilə üz-üzə qaldığı bir vaxtda dövlətçiliyin qorunmasına, sabitliyin bərqərar edilməsinə və milli inkişaf strategiyasının formalaşdırılmasına yol açan dönüş nöqtəsi idi”.       

Millət vəkili xatırladıb  ki, həmin dövrdə Ulu Öndərin qarşısında dayanan əsas vəzifə müstəqilliyi dövlətçilik sisteminə çevirmək idi: “Bunun üçün, ilk növbədə, ölkədə ictimai-siyasi sabitlik təmin edildi, dövlət çevrilişi cəhdlərinin qarşısı alındı, vətəndaş müharibəsi təhlükəsi aradan qaldırıldı. Paralel olaraq ordu quruculuğu istiqamətində mühüm addımlar atıldı, dövlət institutlarının möhkəmləndirilməsi və hüquqi bazanın yaradılması prosesi sürətləndirildi. Beləliklə, Azərbaycan tədricən öz qərarlarını milli maraqlar əsasında qəbul edən müstəqil dövlətə çevrilməyə başladı. Heydər Əliyevin dövlətçilik fəlsəfəsinin mühüm dayaqlarından biri uzunmüddətli inkişafı təmin edən iqtisadi və xarici siyasət xəttinin qurulması idi. 1994-cü ildə imzalanan “Əsrin müqaviləsi” Azərbaycanın enerji potensialını milli inkişafın mühüm resursuna çevirdi və dünya iqtisadi sisteminə inteqrasiya üçün imkanlar yaratdı. Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri və digər strateji layihələr Azərbaycanın beynəlxalq mövqeyinin möhkəmlənməsinə xidmət etdi. Ulu Öndərin tarazlaşdırılmış xarici siyasəti də Azərbaycanın dünya birliyində etibarlı və suveren tərəfdaş kimi mövqeyini gücləndirdi. 2003-cü ildən bu siyasi kurs Prezident İlham Əliyev tərəfindən ardıcıl şəkildə davam etdirildi və yeni mərhələdə daha da inkişaf etdirildi. Ulu Öndər Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi dövlətçilik strategiyasının müasir çağırışlara uyğun zənginləşdirilməsi nəticəsində Azərbaycan iqtisadi, siyasi və hərbi baxımdan güclü dövlətə çevrildi. Ölkənin dinamik inkişafı, genişmiqyaslı quruculuq, beynəlxalq nüfuzun yüksəlməsi və milli həmrəylik bu siyasətin nəticələridir. Ən böyük tarixi nailiyyət isə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün və suverenliyinin bərpa edilməsidir. Bu zəfər Ulu Öndərin ideyalarının Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə real siyasi nəticəyə çevrildiyini nümayiş etdirdi. 1993-cü il oktyabrın 3-də xalqın verdiyi qərarın tarixi əhəmiyyəti məhz burada daha aydın şəkildə görünür. Heydər Əliyev siyasi kursu ölkəyə sabitlik, inkişaf və beynəlxalq nüfuz qazandıran möhkəm təməl yaratdı. Bu təməl üzərində Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə qurulan Azərbaycan isə bu gün müstəqilliyini daha da möhkəmləndirən, milli maraqlarını qətiyyətlə müdafiə edən və gələcəyə inamla addımlayan qüdrətli dövlət kimi tarixinin yeni səhifələrini yazır”.

Paylaş:
141

Aktual

Siyasət

“Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışı dövlət quruculuğunda yeni mərhələnin başlanğıcı oldu” - ŞƏRH

Siyasət

Ceyhun Bayramov iranlı həmkarına başsağlığı verib

Cəmiyyət

Bakıda sabah yağış yağacağı gözlənilir - PROQNOZ

Rəsmi

Azərbaycan Prezidenti Nizar Amidini milli bayram münasibətilə təbrik edib

Siyasət

1993-cü il 3 oktyabr: TARİXƏ YAZILAN TARİX

Kamaləddin Qafarov: 3 oktyabr Azərbaycanın güclü dövlətə çevrilməsinin istinad nöqtəsidir

Ceyhun Bayramov iranlı həmkarına başsağlığı verib

“Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışı dövlət quruculuğunda yeni mərhələnin başlanğıcı oldu” - ŞƏRH

Redaktorun seçimi

Sarsılmaz İnfantino mövqelərini qoruyur: Bakı və Daşkənd UEFA ilə AFK-dakı parçalanma ilə bağlı proqnozumuzu necə təsdiqlədi?

“Yelo Bank” “Unibank”ı ötərək yenidən Azərbaycan Mərkəzi Bankının şikayət indeksinə başçılıq edir

Azərbaycanda daşınmaz əmlak bazarında durğunluq: satışlar artmadığı halda tikinti şirkətləri qiymətləri qaldırır - TƏHLİL

Tranzitdən iqtisadi dəyərə: Azərbaycanın nəqliyyat və logistika potensialı Orta Dəhliz və Zəngəzur müstəvisində - MÜSAHİBƏ

Metroda xətlərin ayrılması, tramvayın qayıdışı, yeni yollar: Bakının nəqliyyat problemi necə həll olunacaq? – VİDEOMÜSAHİBƏ

Sizin üçün xəbərlər

İtaliyanın Baş naziri İlham Əliyevə təşəkkür edib

Netanyahu: “Flydubai” reysi ilə bağlı vəziyyət nəzarət altındadır

Əməkdaşının "Kompüterimiz yoxdur" açıqlamasına AMEA prezidentindən reaksiya

Yaşar Gülər Şuşada “Birliyin Gücü-2026” təlimini izləyir - FOTO

Son xəbərlər

Bakıda vətəndaşları xaricdə təhsil vədi ilə aldadan şəxs saxlanılıb

Bu gün, 18:05

“Avtovağzal” stansiyasında ölüm hadisəsi baş verib

Bu gün, 17:46

Azərbaycanda yağıntılı hava şəraiti davam edir - FAKTİKİ HAVA

Bu gün, 17:29

Nərimanovda oğurluq edən 4 nəfər saxlanılıb

Bu gün, 17:08

1993-cü il 3 oktyabr: TARİXƏ YAZILAN TARİX

Bu gün, 16:42

Quba-Xınalıq yolunda baş verən sürüşmə nəticəsində 8 kəndin əlaqəsi kəsilib - FOTO

Bu gün, 16:26

Kamaləddin Qafarov: 3 oktyabr Azərbaycanın güclü dövlətə çevrilməsinin istinad nöqtəsidir

Bu gün, 15:56

DİN: 8 nəfər saxlanılıb, 68 kiloqram narkotik aşkarlanıb - VİDEO

Bu gün, 15:47

Ceyhun Bayramov iranlı həmkarına başsağlığı verib

Bu gün, 15:23

Ötən gün 63 cinayətin açılması təmin olunub

Bu gün, 15:17

“Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışı dövlət quruculuğunda yeni mərhələnin başlanğıcı oldu” - ŞƏRH

Bu gün, 14:46

Bakının iki əsas yolunda sürət həddi endirildi

Bu gün, 14:13

Elçin Əmirbəyov İsveçrə Konfederasiyasında işgüzar səfərdə olub - FOTO

Bu gün, 13:51

DİN: Axtarışda olan 3 nəfər saxlanılıb

Bu gün, 13:38

Ziya Bünyadov prospektində hərəkətlə bağlı gecə məhdudiyyət olacaq

Bu gün, 13:10

Bakıda sabah yağış yağacağı gözlənilir - PROQNOZ

Bu gün, 12:39

Sumqayıtda loqoped mərkəzində qalmaqal: Valideyn döyüldüyünü iddia edir - VİDEO

Bu gün, 12:32

Qanunsuz saxlanılan silahlar aşkarlanıb

Bu gün, 12:13

Xətaidə ərzaq köşkündə yanğın: Kişi meyiti aşkarlanıb

Bu gün, 11:58

Ölkənin dağlıq ərazilərinə qar yağır - FAKTİKİ HAVA

Bu gün, 11:36
Bütün xəbərlər