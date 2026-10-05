Millətlər Liqası: Türkiyə səfərdə İtaliya ilə üz-üzə gələcək
UEFA Millətlər Liqasında növbəti oyunlar keçiriləcək.
1news.az teleqraf-a istinadən xəbər verir ki, A, B və C liqalarında ümumilikdə 8 qarşılaşma baş tutacaq.
A Liqasının 1-ci qrupunda Türkiyə milli komandası səfərdə İtaliya ilə, Fransa isə Belçika ilə qarşılaşacaq.
Oyunların cədvəli və turnir vəziyyəti:
5 oktyabr
A Liqası
1-ci qrup
22:45. Fransa – Belçika
22:45. İtaliya – Türkiyə
Xal durumu: Fransa – 7, Belçika – 6, İtaliya – 4, Türkiyə – 0.
B Liqası
2-ci qrup
22:45. Şimali İrlandiya – Gürcüstan
22:45. Ukrayna – Macarıstan
Xal durumu: Şimali İrlandiya – 7, Ukrayna – 4, Macarıstan – 4, Gürcüstan – 1.
4-cü qrup
22:45. Bosniya və Herseqovina – Polşa
22:45. Rumıniya – İsveç
Xal durumu: İsveç – 7, Bosniya və Herseqovina – 5, Polşa – 4, Rumıniya – 0.
C Liqası
2-ci qrup
20:00. Kipr – Latviya
22:45. Monteneqro – Ermənistan
Xal durumu: Monteneqro – 9, Kipr – 4, Ermənistan – 3, Latviya – 1.