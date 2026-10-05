 Millətlər Liqası: Türkiyə səfərdə İtaliya ilə üz-üzə gələcək | 1news.az | Xəbərlər
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Millətlər Liqası: Türkiyə səfərdə İtaliya ilə üz-üzə gələcək

1news Redaksiyası09:31 - Bu gün
Millətlər Liqası: Türkiyə səfərdə İtaliya ilə üz-üzə gələcək

​UEFA Millətlər Liqasında növbəti oyunlar keçiriləcək.

1news.az teleqraf-a istinadən xəbər verir ki, A, B və C liqalarında ümumilikdə 8 qarşılaşma baş tutacaq.

​A Liqasının 1-ci qrupunda Türkiyə milli komandası səfərdə İtaliya ilə, Fransa isə Belçika ilə qarşılaşacaq.

​Oyunların cədvəli və turnir vəziyyəti:

​5 oktyabr

​A Liqası

1-ci qrup

​22:45. Fransa – Belçika

​22:45. İtaliya – Türkiyə

​Xal durumu: Fransa – 7, Belçika – 6, İtaliya – 4, Türkiyə – 0.

​B Liqası

2-ci qrup

​22:45. Şimali İrlandiya – Gürcüstan

​22:45. Ukrayna – Macarıstan

​Xal durumu: Şimali İrlandiya – 7, Ukrayna – 4, Macarıstan – 4, Gürcüstan – 1.

​4-cü qrup

​22:45. Bosniya və Herseqovina – Polşa

​22:45. Rumıniya – İsveç

​Xal durumu: İsveç – 7, Bosniya və Herseqovina – 5, Polşa – 4, Rumıniya – 0.

​C Liqası

2-ci qrup

​20:00. Kipr – Latviya

​22:45. Monteneqro – Ermənistan

​Xal durumu: Monteneqro – 9, Kipr – 4, Ermənistan – 3, Latviya – 1.
 
 

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