Bakıda məşhur Ukrayna restoranında yanğın olub - VİDEO
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar xəttinə Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Mirəli Qaşqaya küçəsində yerləşən "Soloha" restoranında yanğın baş verməsi barədə məlumat daxil olub.
1news.az xəbər verir ki, məlumatla əlaqədar dərhal əraziyə FHN Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri cəlb olunub.
Yanğınsöndürənlərin çevik müdaxiləsi sayəsində doqquzmərtəbəli yaşayış binasının 1-ci mərtəbəsində fəaliyyət göstərən ümumi sahəsi 140kv.m. olan restoranda baş vermiş yanğın genişlənərək binaya yayılmasına imkan verilmədən qısa müddətdə söndürülüb.
Yanğın nəticəsində obyektin salon hissəsi 60kv.m. sahədə yanıb. Xəsarət alan olmayıb.
Obyektin qalan hissəsi və yaşayış binası yanğından mühafizə olunub.
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