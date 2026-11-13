Polad Həşimovun anasının son vəziyyəti açıqlanıb
Səhhətində problemlər yarandığına görə bir neçə gün öncə xəstəxanaya yerləşdirilən Milli Qəhrəman general-mayor Polad Həşimovun anası Səmayə Həşimovanın vəziyyəti açıqlanıb.
1news.az-ın “Qafqazinfo”ya istinadən xəbərinə görə, Sumqayıt Tibb Mərkəzindən bildirilib ki, 1949-cu il təvəllüdlü pasiyentin müalicəsi 2 nömrəli Şəhər Xəstəxanasında davam etdirilir.
“Hazırda pasiyentin ümumi vəziyyəti stabildir. Müalicəsi və səhhətinin dinamik müşahidəsi həkim nəzarəti altında davam etdirilir”, - məlumatda vurğulanıb.
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