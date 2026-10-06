 Prezident Böyük Britaniyanın nazirini qəbul etdi - FOTO - YENİLƏNİB | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Rəsmi

Prezident Böyük Britaniyanın nazirini qəbul etdi - FOTO - YENİLƏNİB

Qafar Ağayev16:37 - Bu gün
Prezident Böyük Britaniyanın nazirini qəbul etdi - FOTO - YENİLƏNİB

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 6-da Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının Biznes, İnnovasiya, Elm və Ticarət Nazirliyinin Ticarət üzrə dövlət naziri, Birgə Hökumətlərarası Komissiyanın həmsədri Lord Anas Sarvarı qəbul edib.

1news.az xəbər verir ki, Lord Anas Sarvar Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının Baş naziri Endi Börnhemin məktubunu dövlətimizin başçısına təqdim edərək, Baş nazirin ölkəmizlə uzun illər ərzində dinamik inkişaf edən əməkdaşlığa böyük önəm verdiyini vurğuladı.

Prezident İlham Əliyev məktuba görə Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının Baş nazirinə minnətdarlığını bildirdi.

Lord Anas Sarvar ölkəmizlə əməkdaşlığı genişləndirmək niyyətində olduqlarını dedi.

Prezident İlham Əliyev Azərbaycanla Birləşmiş Krallıq arasında fəal əməkdaşlığın qurulduğunu vurğuladı, müstəqilliyimizi bərpa etdikdən bəri ölkələrimizin uzun müddətdir ki, yaxın tərəfdaş olduqlarını qeyd etdi.

Söhbət zamanı bir neçə gün əvvəl Birləşmiş Krallığın müdafiə üzrə dövlət naziri Lord Vernon Kioakerin ölkəmizə səfəri məmnunluqla xatırlandı, son dövrlərdə Krallıqdan Azərbaycana müxtəlifsəviyyəli rəsmi səfərlərin sayının artması münasibətlərimizin strateji önəminin göstəricisi kimi qiymətləndirildi.

Azərbaycan Respublikasının Hökuməti ilə Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının Hökuməti arasında ticarət və iqtisadi əməkdaşlıq üzrə Birgə Hökumətlərarası Komissiyanın Bakıda keçirilən 8-ci iclasının əhəmiyyətinə toxunuldu, bunun iqtisadi gündəliyimizdə duran bir çox sahəyə aid məsələlərin müzakirəsi üçün yaxşı imkan yaratdığı qeyd edildi.

Görüşdə ölkələrimiz arasında enerji, iqtisadi-ticari, biznes, təhlükəsizlik, müdafiə sənayesi, data mərkəzləri, süni intellekt, kənd təsərrüfatı, təhsil və digər sahələrdə əməkdaşlığın perspektivləri müzakirə olundu.

***

12:37

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bu gün Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının Biznes, İnnovasiya, Elm və Ticarət Nazirliyinin Ticarət üzrə dövlət naziri, Birgə Hökumətlərarası Komissiyanın həmsədri Lord Anas Sarvarı qəbul edib.

1news.az xəbər verir ki, bununla bağlı Prezidentin Mətbuat Xidməti məlumat yayıb.

Paylaş:
345

Aktual

Siyasət

Azərbaycan, Özbəkistan və Türkiyə xüsusi təyinatlılarının iştirakı ilə Özbəkistanda təlim keçirilib - FOTO

Cəmiyyət

Dövlət sifarişli yerlər niyə boş qalır? – DİM sədri səbəbini açıqladı

Rəsmi

Prezident Böyük Britaniyanın nazirini qəbul etdi - FOTO - YENİLƏNİB

Cəmiyyət

Ali məktəblərə ödənişli əsaslarla qəbul olan 1870 şəxs dövlət hesabına təhsil alacaq

Rəsmi

Prezident Böyük Britaniyanın nazirini qəbul etdi - FOTO - YENİLƏNİB

Prezident İlham Əliyev cüdo üzrə dünya çempionatının açılış mərasimini izləyib - YENİLƏNİB

Övladlığa götürmə qaydaları dəyişdirildi

Avstriya səfiri İlham Əliyevə etimadnaməsini azərbaycanca təqdim edib

Redaktorun seçimi

Sarsılmaz İnfantino mövqelərini qoruyur: Bakı və Daşkənd UEFA ilə AFK-dakı parçalanma ilə bağlı proqnozumuzu necə təsdiqlədi?

“Yelo Bank” “Unibank”ı ötərək yenidən Azərbaycan Mərkəzi Bankının şikayət indeksinə başçılıq edir

Azərbaycanda daşınmaz əmlak bazarında durğunluq: satışlar artmadığı halda tikinti şirkətləri qiymətləri qaldırır - TƏHLİL

Tranzitdən iqtisadi dəyərə: Azərbaycanın nəqliyyat və logistika potensialı Orta Dəhliz və Zəngəzur müstəvisində - MÜSAHİBƏ

Metroda xətlərin ayrılması, tramvayın qayıdışı, yeni yollar: Bakının nəqliyyat problemi necə həll olunacaq? – VİDEOMÜSAHİBƏ

Sizin üçün xəbərlər

Prezident: Bizim neft-qaz məhsullarımıza tələbat artacaq

Prezident Birləşmiş Krallığın müdafiə üzrə dövlət nazirini qəbul edib - FOTO

İlham Əliyev Beynəlxalq Cüdo Federasiyasının prezidentini qəbul edib

Prezident: Azərbaycan dünyada misli görünməmiş Qələbə qazanıb, özü də təkbaşına - YENİLƏNİB

Son xəbərlər

Ağgöl Milli Parkına 7 baş ceyran buraxılıb

Bu gün, 17:56

Maşın məktəbli qardaşları vurdu

Bu gün, 17:44

Fazil Məmmədov nazir müavini təyin edildi

Bu gün, 17:39

Dövlət sifarişli yerlər niyə boş qalır? – DİM sədri səbəbini açıqladı

Bu gün, 17:24

Azərbaycan, Özbəkistan və Türkiyə xüsusi təyinatlılarının iştirakı ilə Özbəkistanda təlim keçirilib - FOTO

Bu gün, 17:17

Fransa yeni nüvə raketini sınaqdan keçirdi – Makrondan Rusiyaya mesaj - VİDEO

Bu gün, 17:13

Hörmüz boğazında tankerə hücum zamanı 12 dənizçi yaralanıb

Bu gün, 17:09

İstanbulda məktəbdə bıçaqlı hücumda yaralanan şagirdlərdən biri vəfat edib - - YENİLƏNİB

Bu gün, 16:57

Bakının 5 rayonunun və Abşeronun bir hissəsində su kəsiləcək

Bu gün, 16:44

Prezident Böyük Britaniyanın nazirini qəbul etdi - FOTO - YENİLƏNİB

Bu gün, 16:37

Azercell-in baş icraçı direktoru Rəqəmsal Əməkdaşlıq Təşkilatının Baş katibi Dima Əl-Yəhya ilə görüşüb

Bu gün, 15:57

Ali məktəblərə ödənişli əsaslarla qəbul olan 1870 şəxs dövlət hesabına təhsil alacaq

Bu gün, 15:55

İlham Əliyev: Kiçik ada dövlətlərini qorumaq ümumi mənəvi borcumuzdur

Bu gün, 15:54

Britaniyada iki qızıl medal qazanan Tofiq Əliyev mundialda da uğurlu nəticəni hədəfləyib

Bu gün, 15:39

Korrupsiya barədə məlumat verənlərin həvəsləndirilməsinə dair qanun layihəsi hazırlanıb

Bu gün, 15:18

Azərbaycan və Böyük Britaniya rəqəmsal transformasiya üçün yol xəritəsi hazırlayacaq

Bu gün, 14:56

Ötən ay 26 aptekdə müxtəlif nöqsanlar aşkarlanıb

Bu gün, 14:41

Naftalanda sanatoriyada meyit tapıldı

Bu gün, 14:35

Azərbaycan və Böyük Britaniya arasında 1 protokol, 4 sənəd imzalanacaq

Bu gün, 14:23

“Bakıya uçuş. İncəsənət həftəsonu”: İnsan, təbiət və yaddaşın interaktiv dialoqu - FOTO

Bu gün, 14:01
Bütün xəbərlər