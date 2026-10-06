 İlham Əliyev: Kiçik ada dövlətlərini qorumaq ümumi mənəvi borcumuzdur | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Siyasət

İlham Əliyev: Kiçik ada dövlətlərini qorumaq ümumi mənəvi borcumuzdur

1news Redaksiyası15:54 - Bu gün
İlham Əliyev: Kiçik ada dövlətlərini qorumaq ümumi mənəvi borcumuzdur

Azərbaycan Xəzər dənizinin səviyyəsinin azalması, su çatışmazlığı və tez-tez baş verən daşqınlar kimi iqlimlə bağlı çağırışlarla üzləşsə də, inkişaf etməkdə olan kiçik ada dövlətlərinin (SIDS) iqlim böhranına ən çox məruz qaldığını qəbul edir.

1news.az xəbər verir ki, bu fikir Prezident İlham Əliyevin 2026-cı il Pre-COP Liderlər Tədbirinin iştirakçılarına müraciətində yer alıb.

Dövlət başçısı qeyd edib ki, bu dövlətlər qlobal istixana qazları tullantılarına cüzi səbəb olmalarına baxmayaraq, iqlim dəyişmələri onların iqtisadiyyatına və infrastrukturuna qeyri-mütənasib şəkildə təsir göstərir, dolanışıq mənbələrini və ekosistemləri məhv edir.

"Azərbaycan bu böhranın ən ağır nəticələri ilə üzləşən ölkələri səslərinin yalnız eşidilməsini deyil, həm də onların qlobal iqlim siyasətinin formalaşdırılmasına fəal töhfə verməklərinin tərəfdarı olaraq çıxış edib. Bu ölkələrin özünəməxsus həssaslıqlarının aradan qaldırılması daha sıx beynəlxalq əməkdaşlıq və əlaqələndirilmiş qlobal fəaliyyət tələb edir. İnkişaf etməkdə olan kiçik ada dövlətlərini müdafiə etmək ümumi məsuliyyətimiz olmaqla yanaşı, heç bir dövlətin diqqətdən kənarda qalmamasını təmin etmək uğrunda yönəlmiş mənəvi borcumuzdur".

Paylaş:
60

Aktual

Siyasət

İlham Əliyev: Kiçik ada dövlətlərini qorumaq ümumi mənəvi borcumuzdur

Cəmiyyət

Ali məktəblərə ödənişli əsaslarla qəbul olan 1870 şəxs dövlət hesabına təhsil alacaq

Cəmiyyət

Yağış intensivləşəcək - Sabahın havası açıqlandı

Rəsmi

Prezident Böyük Britaniyanın nazirini qəbul etdi - FOTO

Siyasət

İlham Əliyev: Kiçik ada dövlətlərini qorumaq ümumi mənəvi borcumuzdur

Azərbaycan və Böyük Britaniya rəqəmsal transformasiya üçün yol xəritəsi hazırlayacaq

Azərbaycan və Böyük Britaniya arasında 1 protokol, 4 sənəd imzalanacaq

Şahin Mustafayev Rusiya Baş nazirinin müavini ilə görüşüb, ticarət və iqtisadi əməkdaşlığa dair müzakirə aparılıb

Redaktorun seçimi

Sarsılmaz İnfantino mövqelərini qoruyur: Bakı və Daşkənd UEFA ilə AFK-dakı parçalanma ilə bağlı proqnozumuzu necə təsdiqlədi?

“Yelo Bank” “Unibank”ı ötərək yenidən Azərbaycan Mərkəzi Bankının şikayət indeksinə başçılıq edir

Azərbaycanda daşınmaz əmlak bazarında durğunluq: satışlar artmadığı halda tikinti şirkətləri qiymətləri qaldırır - TƏHLİL

Tranzitdən iqtisadi dəyərə: Azərbaycanın nəqliyyat və logistika potensialı Orta Dəhliz və Zəngəzur müstəvisində - MÜSAHİBƏ

Metroda xətlərin ayrılması, tramvayın qayıdışı, yeni yollar: Bakının nəqliyyat problemi necə həll olunacaq? – VİDEOMÜSAHİBƏ

Sizin üçün xəbərlər

YAP İdarə Heyətinin yeni tərkibi müəyyənləşib - SİYAHI

1993-cü il 3 oktyabr: TARİXƏ YAZILAN TARİX

Ramiz Mehdiyevin ittihamı oxunacaq - Bu gün məhkəməsidir

Yaşar Gülər Şuşada “Birliyin Gücü-2026” təlimini izləyir - FOTO

Son xəbərlər

Azercell-in baş icraçı direktoru Rəqəmsal Əməkdaşlıq Təşkilatının Baş katibi Dima Əl-Yəhya ilə görüşüb

Bu gün, 15:57

Ali məktəblərə ödənişli əsaslarla qəbul olan 1870 şəxs dövlət hesabına təhsil alacaq

Bu gün, 15:55

İlham Əliyev: Kiçik ada dövlətlərini qorumaq ümumi mənəvi borcumuzdur

Bu gün, 15:54

Britaniyada iki qızıl medal qazanan Tofiq Əliyev mundialda da uğurlu nəticəni hədəfləyib

Bu gün, 15:39

Korrupsiya barədə məlumat verənlərin həvəsləndirilməsinə dair qanun layihəsi hazırlanıb

Bu gün, 15:18

Azərbaycan və Böyük Britaniya rəqəmsal transformasiya üçün yol xəritəsi hazırlayacaq

Bu gün, 14:56

Ötən ay 26 aptekdə müxtəlif nöqsanlar aşkarlanıb

Bu gün, 14:41

Naftalanda sanatoriyada meyit tapıldı

Bu gün, 14:35

Azərbaycan və Böyük Britaniya arasında 1 protokol, 4 sənəd imzalanacaq

Bu gün, 14:23

“Bakıya uçuş. İncəsənət həftəsonu”: İnsan, təbiət və yaddaşın interaktiv dialoqu - FOTO

Bu gün, 14:01

Hidayət Heydərov Bakıda keçirilən dünya çempionatında mübarizəni dayandırıb

Bu gün, 14:00

"Yango Group" Bakıda keçirilən CAMCA Forumunda: Qlobal texnologiyalar hər bir bazarın xüsusiyyətlərini nəzərə almalıdır - FOTO

Bu gün, 13:46

İstanbulda məktəbdə bıçaqlı hücum: 8 şagird yaralanıb - TƏFƏRRÜAT

Bu gün, 13:35

Bu ilin 9 ayında Azərbaycanda qatarla səyahət edənlərin sayı artıb

Bu gün, 13:23

Respublika Təcili və Təxirəsalınmaz Tibbi Yardım Mərkəzinə yeni direktor təyin edilib

Bu gün, 13:19

Yağış intensivləşəcək - Sabahın havası açıqlandı

Bu gün, 12:53

“Rəqəmsal məktəb” platformasının əhatə dairəsi genişləndirilir

Bu gün, 12:45

Almaniyada hərbi xidmətdən vicdani imtina edənlərin sayı 12 mini keçib

Bu gün, 12:40

Prezident Böyük Britaniyanın nazirini qəbul etdi - FOTO

Bu gün, 12:37

Cenevrədə Ermənistanın Azərbaycana qarşı mina müharibəsinə dair ekspozisiya açılıb - FOTO

Bu gün, 12:22
Bütün xəbərlər