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Cəmiyyət

Bakının 5 rayonunun və Abşeronun bir hissəsində su kəsiləcək

Qafar Ağayev16:44 - Bu gün
Bakının 5 rayonunun və Abşeronun bir hissəsində su kəsiləcək

Magistral su kəmərində aparılacaq təmir-bərpa işləri ilə bağlı Bakının Binəqədi, Sabunçu, Xəzər, Suraxanı, Pirallahı rayonlarının, eləcə də Abşeron rayonunun bəzi ərazilərinin su təminatında fasilə yaranacaq.

1news.az bu barədə Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinə məxsus "İri Şəhərlərin Su Təchizatı" QSC-yə istinadən xəbər verir.

Məlumata görə, sabah səhər saatlarına kimi içməli suyun verilişi bərpa olunacaq.

Qurum müvəqqəti narahatlığa görə abonentlərdən üzr istəyib.

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