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Cəmiyyət

Ağgöl Milli Parkına 7 baş ceyran buraxılıb

Qafar Ağayev17:56 - Bu gün
Ağgöl Milli Parkına 7 baş ceyran buraxılıb

"Azərbaycan Respublikası ərazisində ceyranların mühafizəsi, reintroduksiyası və tarixi areallarının yenidən bərpası" layihəsi çərçivəsində 6 oktyabr 2026-cı il tarixində Ağgöl Milli Parkına 7 baş ceyran buraxılıb.

1news.az xəbər verir ki, bunu Bioloji Müxtəlifliyin Qorunması Xidmətinin rəisi Xaliq Mirzəyev bildirib.

O qeyd edib ki, layihə çərçivəsində Ağgöl Milli Parkının ərazisinə 33 baş ceyran buraxılıb və hazırda onların sayı təbii artımla birlikdə 100 başa çatıb. 

“2010-cu ildən başlanılmış bu layihə çərçivəsində bugünədək Şirvan Milli Parkından 450 baş ceyran götürülərək müxtəlif ərazilərə reintroduksiya olunub”.

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