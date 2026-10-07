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Cəmiyyət

Bu şəxslərə pulsuz ev veriləcək

1news Redaksiyası11:55 - Bu gün
Bu şəxslərə pulsuz ev veriləcək

Azərbaycan Respublikasında vətəndaşların pulsuz və ya güzəştli şərtlərlə mənzillə təmin olunması Mənzil Məcəlləsi, müvafiq qanunlar və Prezident fərmanları ilə tənzimlənir.

1news.az xəbər verir ki, qanunvericiliyə əsasən, dövlət fondunun yaşayış sahələrini pulsuz (mülkiyyətə və ya sosial kirayə müqaviləsi əsasında) almaq hüququ olan əsas kateqoriyalar aşağıdakılardır:

Şəhid ailələri və müharibə əlilləri

"Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün, müstəqilliyinin və konstitusiya quruluşunun müdafiəsi ilə əlaqədar əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərin və şəhid ailələrinin sosial-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması" haqqında qanunvericiliyə və dövlət proqramlarına əsasən, bu kateqoriyadan olan şəxslər növbədənkənar və təmənnasız olaraq dövlət hesabına mənzillə təmin olunurlar. Mənzillər Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən tikilərək və ya satın alınaraq tam mülkiyyətə verilir.

Valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqlar

"Valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların sosial müdafiəsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 8-ci maddəsinə əsasən, bu kateqoriyaya aid olan şəxslər uşaq müəssisələrini, təhsil müəssisələrini bitirdikdə, habelə müddətli hərbi xidmətdən tərxis olunduqda yaşayış sahəsi olmadıqda növbədənkənar təmənnasız yaşayış sahəsi ilə təmin edilməlidirlər.

20 il və daha çox qüsursuz xidmət etmiş hərbi qulluqçular

"Hərbi qulluqçuların statusu haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 12-ci maddəsinə və müvafiq Prezident Fərmanlarına əsasən, Silahlı Qüvvələrdə 20 təqvim ili və daha çox qüsursuz hərbi xidmət etmiş hərbi qulluqçular dövlət vəsaiti hesabına pulsuz mənzillə təmin olunurlar və ya mənzil almaq üçün onlara əvəzsiz pul kompensasiyası ödənilir.

Təbii fəlakət və fövqəladə hallardan zərər çəkənlər

Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsinin 48-ci və 49-cu maddələrinə uyğun olaraq, təbii fəlakət, qəza və ya başqa fövqəladə hallar nəticəsində yaşayış evləri tamamilə yararsız hala düşmüş və bərpası mümkün olmayan şəxslərə növbədənkənar dövlət mənzil fondundan pulsuz yaşayış sahələri ayrılır.

Mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılmasına ehtiyacı olan aztəminatlı vətəndaşlar

Mənzil Məcəlləsinin 24-cü və 28-ci maddələrinə əsasən, adam başına düşən yaşayış sahəsi uçot normasından az olan və aztəminatlı ailə statusu daşıyan vətəndaşlar yerli icra hakimiyyəti orqanlarında mənzil uçotuna (növbəsinə) durmaq hüququna malikdirlər. Bu şəxslər dövlət mənzil fondunun sosial kirayə müqaviləsi əsasında pulsuz yaşayış sahəsi ilə təmin olunurlar.

"Böyük Qayıdış” proqramı çərçivəsində keçmiş məcburi köçkünlər

"Özbəkistan, Ermənistan və digər ərazilərdən qaçqın düşmüş, eləcə də işğaldan azad edilmiş torpaqlardan olan şəxslərin sosial müdafiəsi" çərçivəsində qəbul edilən dövlət proqramlarına əsasən, işğaldan azad olunmuş ərazilərə köçürülən keçmiş məcburi köçkünlər dövlət tərəfindən tikilmiş yeni mənzillər və fərdi evlərlə təmənnasız təmin edilirlər.

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