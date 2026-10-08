 Hövsanda yolda təmirə görə bəzi marşrutların hərəkət sxemləri müvəqqəti dəyişdirilib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Hövsanda yolda təmirə görə bəzi marşrutların hərəkət sxemləri müvəqqəti dəyişdirilib

1news Redaksiyası13:05 - Bu gün
Hövsanda yolda təmirə görə bəzi marşrutların hərəkət sxemləri müvəqqəti dəyişdirilib

Paytaxtın Hövsan qəsəbəsinin 8 Noyabr küçəsində aparılan təmir işləri ilə əlaqədar nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə məhdudiyyət tətbiq olunub.

Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən (AYNA) 1news.az-a bildirilib ki, məhdudiyyət səbəbindən 120, 120E və 121E nömrəli marşrutların hərəkət sxemləri müvəqqəti dəyişdirilib.

Marşrutların fəaliyyət istiqamətləri:

- 120 nömrəli marşrut Elman Qasımov küçəsi (Hövsan qəsəbəsi) – Səməd Vurğun parkı;

- 120E nömrəli marşrut Hövsan yaşayış kompleksi (MİDA) – Səməd Vurğun parkı;

- 121E nömrəli marşrut Elman Qasımov küçəsi (Hövsan qəsəbəsi) – metronun “Əhmədli” stansiyası.

Paylaş:
132

Aktual

Rəsmi

Prezident İlham Əliyevin Türkmənistan Prezidenti ilə görüşü olub

Cəmiyyət

Pulun qiyməti nədir? - Azərbaycan Maliyyə Nazirliyinin bazarla nə üçün razılaşmadığı barədə

Rəsmi

Türkmənbaşıda Azərbaycan və Mərkəzi Asiya Dövlət başçılarının 8-ci Məşvərət görüşü keçirilib, İlham Əliyev çıxış edib - ...

Cəmiyyət

Leysan, duman olacaq - 9 oktyabrın havası açıqlandı

Cəmiyyət

Dövlət Statistika Komitəsinin sədr müavini dəyişib

Pulun qiyməti nədir? - Azərbaycan Maliyyə Nazirliyinin bazarla nə üçün razılaşmadığı barədə

Rəna Abbasovaya yüksək vəzifə verildi

Hərbi vəzifəlilərlə növbəti təlim toplanışı başlayıb

Redaktorun seçimi

Sarsılmaz İnfantino mövqelərini qoruyur: Bakı və Daşkənd UEFA ilə AFK-dakı parçalanma ilə bağlı proqnozumuzu necə təsdiqlədi?

“Yelo Bank” “Unibank”ı ötərək yenidən Azərbaycan Mərkəzi Bankının şikayət indeksinə başçılıq edir

Azərbaycanda daşınmaz əmlak bazarında durğunluq: satışlar artmadığı halda tikinti şirkətləri qiymətləri qaldırır - TƏHLİL

Tranzitdən iqtisadi dəyərə: Azərbaycanın nəqliyyat və logistika potensialı Orta Dəhliz və Zəngəzur müstəvisində - MÜSAHİBƏ

Metroda xətlərin ayrılması, tramvayın qayıdışı, yeni yollar: Bakının nəqliyyat problemi necə həll olunacaq? – VİDEOMÜSAHİBƏ

Sizin üçün xəbərlər

DİN: Axtarışda olan 3 nəfər saxlanılıb

Qanunsuz saxlanılan silahlar aşkarlanıb

“Avtovağzal” stansiyasında ölüm hadisəsi baş verib

ADY-dən yağışlı və küləkli hava ilə bağlı sərnişinlərə xəbərdarlıq

Son xəbərlər

Dövlət Statistika Komitəsinin sədr müavini dəyişib

Bu gün, 15:21

Pulun qiyməti nədir? - Azərbaycan Maliyyə Nazirliyinin bazarla nə üçün razılaşmadığı barədə

Bu gün, 15:10

Rəna Abbasovaya yüksək vəzifə verildi

Bu gün, 15:05

Tramp Rusiyada yayılan xəstəliklə bağlı Putinlə danışacaq

Bu gün, 14:52

"Atəş açmasaydı, əsgəri Azərbaycana qaytaracaqdıq"

Bu gün, 14:47

Azərbaycanda “Stop-Kredit” xidməti istifadəyə verilib

Bu gün, 14:34

Vyetnamda 2 700 pişiyi kəsib satmaq üçün oğurlayan dəstə SAXLANILDI

Bu gün, 14:33

Azərbaycan nümayəndə heyətindən ATƏT PA-da Ermənistan nümayəndə heyətinin təxribat xarakterli bəyanatına CAVAB

Bu gün, 14:30

Hərbi vəzifəlilərlə növbəti təlim toplanışı başlayıb

Bu gün, 14:25

Prezident İlham Əliyevin Türkmənistan Prezidenti ilə görüşü olub

Bu gün, 14:16

Qeyri-neft-qaz ixracında yeni mərhələ: logistika xərclərinin kompensasiyası rəqabət imkanlarını necə dəyişəcək?

Bu gün, 13:53

Azərbaycan heyəti ATƏT Parlament Assambleyasında itkin düşmüş şəxslər və mina problemi məsələlərini qaldırıb

Bu gün, 13:47

Bıçaqlanan müavin Vüqar Qurbanovun qohumu imiş

Bu gün, 13:26

Qırğızıstan Prezidenti: Azərbaycanın sədrliyi birgə işimizə yeni təkan verəcək

Bu gün, 13:22

Doqquz ayda əlillik təyin olunan şəxslərin sayı açıqlanıb

Bu gün, 13:08

Hövsanda yolda təmirə görə bəzi marşrutların hərəkət sxemləri müvəqqəti dəyişdirilib

Bu gün, 13:05

Türkmənbaşıda Azərbaycan və Mərkəzi Asiya Dövlət başçılarının 8-ci Məşvərət görüşü keçirilib, İlham Əliyev çıxış edib - YENİLƏNİB

Bu gün, 12:45

Leysan, duman olacaq - 9 oktyabrın havası açıqlandı

Bu gün, 12:43

Sosial şəbəkədə ailə üzvlərini təhqir edənə 7000 manat cərimə - Məhkəmədən QƏRAR

Bu gün, 12:40

Tağıyev qəsəbəsində dənizdə batan 82 yaşlı kişinin meyiti tapılıb

Bu gün, 12:32
Bütün xəbərlər