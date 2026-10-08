AnewZ-də “İsrail – müharibənin üç ili” sənədli filminin premyerası keçirilib - VİDEO
2026-cı il oktyabrın 7-də HƏMAS-ın İsrailə hücumunun üçüncü ildönümündə AnewZ telekanalında “Frontline: Israel — Three Years of War” (“İsrail – müharibənin üç ili”) adlı sənədli filmin premyerası keçirilib.
1news.az xəbər verir ki, filmin müəllifi jurnalist və teleaparıcı Anastasiya Lavrina, rejissoru isə Bəhruz Qədirovdur.
İsraildə çəkilən film 2023-cü il oktyabrın 7-də baş verən hadisələrin nəticələrini, Qəzza zolağında yaranmış humanitar fəlakəti və münaqişənin Yaxın Şərqin digər istiqamətlərinə genişlənməsini araşdırır. Sərhədyanı yaşayış məntəqələrinin sakinlərinin şahid ifadələri, hərbçilər və siyasi xadimlərlə müsahibələr vasitəsilə çəkiliş qrupu üç illik müharibənin insanların həyatını və regionun təhlükəsizliyi ilə bağlı təsəvvürləri necə dəyişdirdiyini göstərir.
Film üzərində iş Nova festivalının keçirildiyi ərazidə, Nahal Oz kibbutzunda, Sderotda, Təl-Əvivdə, Qüdsdə və İsrailin şimalında aparılıb. Çəkiliş qrupu Qəzzaya humanitar yardımın çatdırılmasının əsas məntəqələrindən biri olan Kərəm-Şalom keçidinə eksklüziv giriş əldə edib. Bu görüntülər yüklərin yoxlanılması və təhvil verilməsi prosesini görməyə, təhlükəsizlik məsələlərinin mülki əhaliyə yardım göstərilməsi zərurəti ilə necə kəsişdiyini anlamağa imkan verir.
Müəllifin müsahibə aldığı şəxslər arasında İsrailin hərbi kəşfiyyatının keçmiş rəhbəri Amos Yadlin, milli təhlükəsizlik üzrə keçmiş müşavir Yaakov Amidror və müdafiə nazirinin keçmiş müavini Efraim Sneh də var.
“Bu film mənim üçün üç illik müharibənin nəyə gətirib çıxardığını və bu gün çıxış yolunun harada axtarıla biləcəyini anlamaq cəhdidir. Nova festivalının keçirildiyi ərazidə həmin səhərin faciəsini xüsusilə kəskin şəkildə hiss edirsən. Qəzzanın yaxınlığında dağıntıların miqyasını görür və anlayırsan ki, bu münaqişə dinc sakinlər üçün nə qədər ağır bədəllə nəticələnib. Hər həlak olan insanın arxasında bir ailə, hər dağıdılmış evin arxasında isə insan taleyi dayanır. Buna görə də müsahibələrimdə daim bir sual səslənirdi: zorakılığı necə dayandırmaq və israillilərin təhlükəsizliyini, fələstinlilər üçün isə layiqli və sülh şəraitində gələcəyi təmin edəcək həll yoluna necə keçmək olar? Davamlı sülh diplomatik nizamlanma tələb edir və bunu israillilərin özləri də deyirlər”, – Anastasiya Lavrina bildirib.
Filmdə İsrail və İran arasındakı qarşıdurmaya, Livan və Suriya ilə sərhədlərdəki vəziyyətə, Türkiyə ilə münasibətlərdə gərginliyə və ABŞ-ın roluna da xüsusi diqqət yetirilir. İsrailli müsahiblərin ölkəyə qarşı təhdidləri təsvir etmək üçün istifadə etdiyi “yeddi cəbhə” anlayışı müharibənin regional nəticələri barədə söhbət üçün əsas mövzuya çevrilir.
Filmdə həmçinin İsrailin Azərbaycanla münasibətlərinə, o cümlədən İsrail hökumətinin Osmanlı imperiyasında 1915-ci ildə baş verən hadisələri “erməni soyqırımı” kimi tanıması qərarına da toxunulur. Bu qərar Bakının kəskin reaksiyasına səbəb olub.
Müsahibə alınan israilli ekspertlər bu addımı tənqid edərək onun düşünülməmiş olduğunu və Azərbaycanla münasibətlər üçün nəticələr doğurduğunu bildirirlər. Müdafiə nazirinin keçmiş müavini Efraim Sneh bu qərarı səhv və məsuliyyətsiz qərarlara gətirib çıxaran populizm nümunəsi kimi qiymətləndirir. Jurnalist Arad Nir isə mümkün nəticələrin əvvəlcədən qiymətləndirilmədiyini qeyd edir.
Bu fonda filmdə Azərbaycanla tərəfdaşlığın əhəmiyyəti və Bakının regional dialoqa töhfə vermək imkanları da müzakirə olunur.
“İsrail – müharibənin üç ili” AnewZ-nin “Frontline” sənədli layihəsinin davamıdır. Layihədə hərbi əməliyyatların və münaqişələrin baş verdiyi ərazilərdən hazırlanan reportajlar beynəlxalq proseslərin təhlili və müharibələrin nəticələri ilə yaşayan insanların hekayələri ilə birləşdirilir.