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Cəmiyyət

Bakıda 17 yolda tıxac var - SİYAHI

1news Redaksiyası09:06 - Bu gün
Bakıda 17 yolda tıxac var - SİYAHI

Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunur.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM) məlumat yayıb.

Hal-hazırda yollardakı vəziyyət:

1. Bakı-Sumqayıt şosesi, "20 Yanvar" metrostansiyası istiqamətində;

2. Alı Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

3. Atatürk prospekti, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

4. Ziya Bünyadov prospekti, Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişmədən Atatürk prospekti ilə kəsişməyə qədər;

5. Ziya Bünyadov prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən "20 Yanvar" metrostansiyası istiqamətində;

6. Ziya Bünyadov prospekti, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində;

7. Bakıxanov küçəsi, İnşaatçılar prospekti ilə kəsişmədən "Dədə Qorqud" parkı istiqamətində;

8. Babək prospekti, mərkəz istiqamətində;

9. Heydər Əliyev prospekti, əsas yol, mərkəz istiqamətində;

10. Heydər Əliyev prospekti, köməkçi yol, mərkəz istiqamətində;

11. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər;

12. Yusif Səfərov küçəsi, mərkəz istiqamətində;

13. Tbilisi prospekti, "20 Yanvar" metrostansiyasından mərkəz istiqamətində;

14. 1-ci Göl kənarı yolu, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

15. Binəqədi şosesi, "Azadlıq prospekti" metrostansiyası istiqamətində;

16. Niyazi küçəsi, "Azneft" dairəsi istiqamətində;

17. Mikayıl Müşfiq küçəsi, "Badamdar" dairəsindən 20 nörməli məktəb-lisey istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur.

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