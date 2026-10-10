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Cəmiyyət

Azərbaycan kürü istehsalını son 5 ildə 36 dəfə artırıb

1news Redaksiyası17:13 - Bu gün
Azərbaycan kürü istehsalını son 5 ildə 36 dəfə artırıb

2025-ci ildə Azərbaycanda 3,6 ton nərə kürüsü istehsal edilib.

1news.az-ın Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında apardığı hesablamalarına əsasən, bu, 2024-cü ilə nisbətən 2,3 ton və ya 2,8 dəfə, 2020-ci ilin göstərici ilə müqayisədə isə 3,7 ton və ya 36 dəfə çoxdur.

Hesabat dövründə Azərbaycanda 10,2 min ton balıq məhsulları (konservlər daxil olmaqla) istehsal edilib ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən 3,5 ton və ya 52,2 %, 5 il əvvəlki göstərici ilə müqayisədə isə 8,5 ton və ya 6 dəfə çoxdur.

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