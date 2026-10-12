Azərbaycan Çexiya ilə dəmir yolu əməkdaşlığını genişləndirmək istəyir
Azərbaycan Çexiya ilə dəmir yolu sahəsində əməkdaşlığı genişləndirmək niyyətindədir.
1news.az xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Nəqliyyat və Kommunikasiya Holdinqinin (AZCON) icraçı direktoru Şahin Babayev Bakıda keçirilən Azərbaycan-Çexiya Biznes Forumunda bildirib.
Onun sözlərinə görə, qlobal təminat zəncirləri inkişaf etdikcə, bizneslər daha etibarlı, səmərəli və dayanıqlı nəqliyyat marşrutlarına ehtiyac duyur: "Azərbaycan Şimal-Cənub xəttinin birləşməsindəki rolunu gücləndirməklə yanaşı, Şərq-Qərb dəhlizinə də əhəmiyyətli investisiyalar yatırır. Bu marşrutların kəsişməsindəki strateji mövqeyimiz, dəmir yollarına, limanlara, logistika infrastrukturuna qoyulan investisiyalarla dəstəklənərək beynəlxalq ticarət üçün mühüm imkanlar yaradır. Məqsədimiz sadəcə tranzit dəhlizi olmaq deyil, həm də biznes və investorlar üçün dəyər yaradan regional logistika mərkəzinə çevrilməkdir".
"İnanırıq ki, Çexiya şirkətləri texnologiya, mühəndislik təcrübəsi və uzunmüddətli sənaye tərəfdaşlığı vasitəsilə bu inkişafa töhfə verə bilərlər. Çexiya güclü mühəndislik və sənaye ənənələrinə malikdir. Azərbaycan isə dəmir yolunun modernləşdirilməsini, rəqəmsallaşdırılmasını və əməliyyat səmərəliliyinin artırılmasını davam etdirir. Buna görə də dəmir yolu mühəndisliyi avadanlıqları, innovativ texnologiyalar və modernləşdirmə layihələri üzrə əməkdaşlıq potensialı görürük. Layihəmizin məqsədi hər iki ölkənin prioritetləri və maraqları ilə uzlaşan, qarşılıqlı faydalı və kommersiya baxımından əlverişli tərəfdaşlıqlar yaratmaq üçün Çexiyanın təcrübəsini Azərbaycanın inkişaf ehtiyacları ilə birləşdirən praktiki əməkdaşlıq imkanlarını müəyyən etməkdir", - deyə icraçı direktor əlavə edib.