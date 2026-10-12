 Prezident TDT-yə üzv dövlətlərin əqli mülkiyyət qurumları rəhbərlərinin 2-ci Görüşünün iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Rəsmi

Prezident TDT-yə üzv dövlətlərin əqli mülkiyyət qurumları rəhbərlərinin 2-ci Görüşünün iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb

1news Redaksiyası11:31 - Bu gün
Prezident TDT-yə üzv dövlətlərin əqli mülkiyyət qurumları rəhbərlərinin 2-ci Görüşünün iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb

Prezident İlham Əliyev Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv dövlətlərin əqli mülkiyyət qurumları rəhbərlərinin 2-ci Görüşünün iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb.

1news.az xəbər verir ki, müraciətdə deyilir:

"Hörmətli tədbir iştirakçıları!

Sizi Bakı şəhərində Türk Dövlətləri Təşkilatına (TDT) üzv dövlətlərin əqli mülkiyyət qurumları rəhbərlərinin 2-ci Görüşündə səmimi-qəlbdən salamlayıram.

Azərbaycan hər zaman, xüsusilə də TDT-yə sədrliyi dövründə təşkilatın institusional olaraq güclənməsi, qlobal müstəvidə nüfuzunun artması və vahid ailəmiz olan Türk dünyasının sıx birləşməsi naminə bütün səylərini səfərbər etmişdir.

Tarixi İpək Yolunun mərkəzində yerləşən Türk dünyası bütün dövrlərdə dahi şəxsiyyətlərin, alimlərin, mütəfəkkirlərin vətəni olmuşdur. Xalqlarımızın zəngin elmi və mədəni irsi, böyük insan kapitalı və artan innovasiya potensialı TDT çərçivəsində əqli mülkiyyət sahəsində əməkdaşlığın ayrıca istiqamət kimi formalaşması və sıx qarşılıqlı fəaliyyət üçün imkanlar yaradır. Bu xüsusda, müvafiq qurumların rəhbərlərinin görüşlərinin təşkili təqdirəlayiq haldır. Ötən il Bişkek şəhərində keçirilmiş ilk görüş bu sahədə atılmış əhəmiyyətli addım idi.

Süni intellektin, rəqəmsallaşmanın və digər yeni həllərin sürətli inkişafı əqli mülkiyyət sistemləri qarşısında yeni vəzifələr müəyyən edir. Bu prosesdə texnoloji tərəqqinin yaratdığı imkanlardan səmərəli yararlanmaqla yanaşı, müəllif və ixtiraçıların hüquqlarının etibarlı qorunması, innovasiyaların təşviqi və cəmiyyətin maraqları arasında optimal tarazlığın təmin edilməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.

Azərbaycanda rəqəmsal transformasiyanın sürətləndirilməsi, habelə süni intellektin tətbiqinin genişləndirilməsi sahəsində elmi tədqiqatların və ixtisaslı kadr potensialının gücləndirilməsi məqsədilə ardıcıl tədbirlər həyata keçirilir.

Türk xalqlarının ortaq mədəni irsinin qorunması, onun mənimsənilməsinin və təhrif olunmasının qarşısının alınması birgə fəaliyyətimizin aparıcı istiqamətlərindən biri olmalıdır. Azərbaycanda əqli mülkiyyət hüququnun əsasları Ulu Öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə qoyulmuş və sonrakı illərdə daha da təkmilləşdirilmişdir.

Əminəm ki, Bakı görüşü zamanı aparılacaq müzakirələr, irəli sürüləcək təşəbbüslər əqli mülkiyyət institutları arasında əməkdaşlığın yeni mərhələyə yüksəlməsinə, Türk dünyasının qlobal rəqabətdə geri qalmamasının təmin edilməsi məqsədilə hərtərəfli inkişaf üçün əlverişli mühitin formalaşmasına töhfə verəcəkdir.

Tədbirin işinə uğurlar arzulayıram".

Paylaş:
130

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyevin Kambocanın Baş naziri ilə geniş tərkibdə görüşü olub - FOTO - YENİLƏNİB

Cəmiyyət

DİN: İctimai qaydanın kobud şəkildə pozulması ilə bağlı 37 nəfər məsuliyyətə cəlb olunub

Cəmiyyət

27 dərəcə isti, yağış - Sabahın havası açıqlandı

Rəsmi

İlham Əliyev və Kambocanın Baş naziri mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər

Rəsmi

İlham Əliyevin Kambocanın Baş naziri ilə geniş tərkibdə görüşü olub - FOTO - YENİLƏNİB

İlham Əliyev və Kambocanın Baş naziri mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər

Azərbaycan-Kamboca sənədləri mübadilə olunub

Prezident TDT-yə üzv dövlətlərin əqli mülkiyyət qurumları rəhbərlərinin 2-ci Görüşünün iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb

Redaktorun seçimi

Pulun qiyməti nədir? - Azərbaycan Maliyyə Nazirliyinin bazarla nə üçün razılaşmadığı barədə

Sarsılmaz İnfantino mövqelərini qoruyur: Bakı və Daşkənd UEFA ilə AFK-dakı parçalanma ilə bağlı proqnozumuzu necə təsdiqlədi?

“Yelo Bank” “Unibank”ı ötərək yenidən Azərbaycan Mərkəzi Bankının şikayət indeksinə başçılıq edir

Azərbaycanda daşınmaz əmlak bazarında durğunluq: satışlar artmadığı halda tikinti şirkətləri qiymətləri qaldırır - TƏHLİL

Tranzitdən iqtisadi dəyərə: Azərbaycanın nəqliyyat və logistika potensialı Orta Dəhliz və Zəngəzur müstəvisində - MÜSAHİBƏ

Sizin üçün xəbərlər

Prezident İlham Əliyevin Türkmənistan Prezidenti ilə görüşü olub

Prezident İlham Əliyevin İran Prezidenti ilə görüşü keçirilib - FOTO - YENİLƏNİB 2

Prezident bir sıra birinci instansiya məhkəmələrinə hakimlər təyin etdi

İlham Əliyev ad günü münasibətilə Vladimir Putinə zəng edib

Son xəbərlər

Sərdar Fərəcov: “Vahid geyim tərzinin tətbiqi vaxtında atılmış addımdır və hamımız bunu dəstəkləməliyik”

Bu gün, 13:55

Bankların kredit verərkən gəlirləri hesablaması qaydası dəyişir

Bu gün, 13:49

Kambocanın Baş naziri: Azərbaycanla müdafiə, təhlükəsizlik, təhsil sahələrində münasibətlər mövcuddur

Bu gün, 13:40

İlham Əliyevin Kambocanın Baş naziri ilə geniş tərkibdə görüşü olub - FOTO - YENİLƏNİB

Bu gün, 13:30

9 ayda mənzil alanlara nə qədər ƏDV qaytarılıb? - Məbləğ açıqlandı

Bu gün, 13:25

“Landau School”un şagirdlərindən “Eco Catcher” layihəsi - Binaların soyudulmasında yeni yanaşma - VİDEO

Bu gün, 13:17

Azərbaycanın və Kambocanın birinci xanımları görüşüblər

Bu gün, 13:00

DİN: İctimai qaydanın kobud şəkildə pozulması ilə bağlı 37 nəfər məsuliyyətə cəlb olunub

Bu gün, 12:59

Babək Quliyev UEFA-dan təyinat alıb

Bu gün, 12:54

Misir-Sudan sərhədində qızıl mədəninə hava zərbəsi: Ölənlər var

Bu gün, 12:44

Rəşad Məcid: “Uşaqların gələcəyini xurafatın təsiri altında qoymaq olmaz”

Bu gün, 12:30

27 dərəcə isti, yağış - Sabahın havası açıqlandı

Bu gün, 12:14

İlham Əliyev və Kambocanın Baş naziri mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər

Bu gün, 12:04

Azərbaycan-Kamboca sənədləri mübadilə olunub

Bu gün, 12:01

Azərbaycanla Kamboca arasında birbaşa uçuşların açılması üçün danışıqlar barədə razılığa gəlinib

Bu gün, 11:50

Firəngiz Əlizadə: Vahid məktəbli forması uşaqları birləşdirəcək və bullinqin aradan qaldırılmasına kömək edəcək

Bu gün, 11:43

FHN: Ötən həftə ərzində 135 yanğına çıxış olub

Bu gün, 11:42

Prezident TDT-yə üzv dövlətlərin əqli mülkiyyət qurumları rəhbərlərinin 2-ci Görüşünün iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb

Bu gün, 11:31

Hərbi xidmətə çağırışla bağlı 5 cinayət işi məhkəməyə göndərilib

Bu gün, 11:29

Prezident İlham Əliyev İspaniya Kralını təbrik edib

Bu gün, 11:25
Bütün xəbərlər