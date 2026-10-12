 Azərbaycan-Kamboca sənədləri mübadilə olunub - YENİLƏNİB | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Rəsmi

Azərbaycan-Kamboca sənədləri mübadilə olunub - YENİLƏNİB

1news Redaksiyası15:07 - Bu gün
Azərbaycan-Kamboca sənədləri mübadilə olunub - YENİLƏNİB

Azərbaycan Respublikası ilə Kamboca Krallığı arasında imzalanmış sənədlərin oktyabrın 12-də Prezident İlham Əliyevin və Baş nazir Hun Manetin iştirakı ilə mübadiləsi mərasimi olub.

1news.az xəbər verir ki, “Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi nəzdində ADA Universiteti ilə Kamboca Krallığının Xarici İşlər və Beynəlxalq Əməkdaşlıq Nazirliyinin Diplomatiya və Beynəlxalq Əlaqələr Milli İnstitutu arasında əməkdaşlıq haqqında Anlaşma Memorandumu”nu ADA Universitetinin rektoru Hafiz Paşayev və Kambocanın Diplomatiya və Beynəlxalq Əlaqələr Milli İnstitutunun prezidenti Fann Makara mübadilə etdilər.

“Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Kamboca Krallığı Hökuməti arasında gəlirlərə görə vergilərə münasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması və vergidən yayınmanın, habelə vergi üstünlüklərindən sui-istifadənin qarşısının alınması haqqında Saziş”i Azərbaycanın iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov və Kambocanın ticarət naziri xanım Çam Nimul mübadilə etdilər.

“Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Kamboca Krallığı Hökuməti arasında ticarət və iqtisadi əməkdaşlıq haqqında Çərçivə Sazişi”ni Azərbaycanın iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov və Kambocanın ticarət naziri xanım Çam Nimul mübadilə etdilər.

 

 

 

12:01

Azərbaycan Respublikası və Kamboca Krallığı arasında imzalanmış sənədlərin oktyabrın 12-də Prezident İlham Əliyevin və Baş nazir Hun Manetin iştirakı ilə mübadiləsi mərasimi olub.

Paylaş:
247

Aktual

Cəmiyyət

Prezident İlham Əliyev İranın daxili işlər nazirini qəbul edib

Siyasət

Laos Prezidenti Azərbaycana rəsmi səfərə gəlib

İqtisadiyyat

Azərbaycanda ərzaq və xidmətlər nə qədər bahalaşıb? - RƏQƏMLƏR

Cəmiyyət

Azərbaycanda 102 tələbəyə Prezident təqaüdü verilib - ADLAR

Rəsmi

Azərbaycan-Kamboca sənədləri mübadilə olunub - YENİLƏNİB

İlham Əliyev və Kambocanın Baş naziri mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər - YENİLƏNİB

Kambocanın Baş naziri Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib

İlham Əliyevin adından Kamboca Baş nazirinin şərəfinə rəsmi nahar verilib - FOTO

Redaktorun seçimi

Pulun qiyməti nədir? - Azərbaycan Maliyyə Nazirliyinin bazarla nə üçün razılaşmadığı barədə

Sarsılmaz İnfantino mövqelərini qoruyur: Bakı və Daşkənd UEFA ilə AFK-dakı parçalanma ilə bağlı proqnozumuzu necə təsdiqlədi?

“Yelo Bank” “Unibank”ı ötərək yenidən Azərbaycan Mərkəzi Bankının şikayət indeksinə başçılıq edir

Azərbaycanda daşınmaz əmlak bazarında durğunluq: satışlar artmadığı halda tikinti şirkətləri qiymətləri qaldırır - TƏHLİL

Tranzitdən iqtisadi dəyərə: Azərbaycanın nəqliyyat və logistika potensialı Orta Dəhliz və Zəngəzur müstəvisində - MÜSAHİBƏ

Sizin üçün xəbərlər

Prezident İlham Əliyev cüdo üzrə dünya çempionatının açılış mərasimini izləyib - YENİLƏNİB

İlham Əliyev və Ramzan Kadırov "Bakı Ağ Şəhər"də olublar

İlham Əliyev İtkin düşmüş şəxslər üzrə Bakı Dialoqu çərçivəsində IV Beynəlxalq Konfransın iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb

Prezident İlham Əliyev Türkmənistana işgüzar səfərə gedib - FOTO

Son xəbərlər

Bakıda 26 yaşlı gəncin cəsədi yaşadığı evdə tapılıb

Bu gün, 17:49

Vilayət Eyvazov iranlı həmkarı ilə görüşüb

Bu gün, 17:48

Azərbaycanda 9 ayda 620 dövlət standartı qəbul edilib

Bu gün, 17:45

Çindən Azərbaycana gətirilən 8 mindən çox baytarlıq preparatı məhv edilib

Bu gün, 17:23

Bakı-Qazax yolunda sərnişin avtobusu yanıb - FOTO

Bu gün, 17:16

İranın daxili işlər naziri Azərbaycan Prezidentinə təşəkkür edib

Bu gün, 17:05

Güclü külək əsəcək - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 17:02

Prezident İlham Əliyev İranın daxili işlər nazirini qəbul edib

Bu gün, 16:51

Çexiyanın nəqliyyat naziri Bakı Dəmiryol Vağzalında olub

Bu gün, 16:41

Azadlıq prospektinin daha bir hissəsində mikromobillik zolağı təşkil olunub

Bu gün, 16:30

Şahbaz Musayev: “Müəllim təkcə biliyi ilə deyil, geyimi ilə də nümunə olmalıdır”

Bu gün, 16:28

Şirvanda 1 yaşlı uşaq ağır kəllə-beyin travması alıb

Bu gün, 16:20

Laos Prezidenti Azərbaycana rəsmi səfərə gəlib

Bu gün, 15:59

Azərbaycan güləşçiləri veteranlar arasında dünya çempionatında 3 gümüş medal qazanıblar

Bu gün, 15:40

Azərbaycanda ərzaq və xidmətlər nə qədər bahalaşıb? - RƏQƏMLƏR

Bu gün, 15:29

İdxal olunan baytarlıq preparatında uyğunsuzluq aşkarlanıb - FOTO

Bu gün, 15:28

Qaradağda məktəb direktorunun maşını yandırılıb

Bu gün, 15:27

Azərbaycanda 102 tələbəyə Prezident təqaüdü verilib - ADLAR

Bu gün, 15:20

Yasamalda məktəbi yandırmağa cəhd etdilər - Foto

Bu gün, 15:09

Azərbaycan-Kamboca sənədləri mübadilə olunub - YENİLƏNİB

Bu gün, 15:07
Bütün xəbərlər